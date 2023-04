Hennalla ja Teemulla oli hyvä ero, vaikka Henna ihastui toiseen – ex-parin tilanne on hämmentänyt muita

Tarvitseeko eron olla kaiken loppu? Ex-kumppanit Henna Perkiö ja Teemu Huotari onnistuivat eroamaan sovussa ja ovat nykyään hyviä ystäviä.

Hennalta ja Teemulta vaati pari vuotta eron jälkeen, ennen kuin he pystyivät keskustelemaan kunnolla. ”Alussa piti antaa tunteiden tasoittua”, he toteavat.

”Saattaa vaikuttaa oudolta, että tarina alkaa lopusta. Mutta kaikki loput ovat myös alkuja. Emme vain tiedä sitä sillä hetkellä.” Näin kirjoittaa toimittaja-kirjailija Mitch Albom.

Tämäkin tarina alkaa lopusta – vuodesta 2010, jolloin kempeleläisten Henna Perkiön ja Teemu Huotarin suhde päättyi eroon. Pariskunta oli ollut yhdessä kolme vuotta ja heillä oli yhteinen lapsi. Yhteinen tarina ei siihen kuitenkaan päättynyt, vaan edessä oli uusi alku ystävinä. Voisiko sanoa: loppu hyvin, kaikki hyvin?

– No, eiväthän erot koskaan ole helppoja. Jälkikäteen olemme ihmetelleet, miten osasimme hoitaa kaiken niin fiksusti. Kaikki ainekset tosi inhottavaankin eroon olivat olemassa, Henna miettii.

Teemu toteaa, että elämässä asiat alkavat ja loppuvat, ja joskus voi olla huonompi ratkaisu pysyä yhdessä.

– Suhde oli yksi mukava vaihe elämässä, ja uusia asioita on tulossa. Ero ei tarkoita epäonnistumista, hän sanoo.

Työpaikkaromanssista lapsiperheeksi

Kaikki alkoi vuonna 2007. Tunteet roihahtivat työpaikalla, oululaisessa puhelinmyyntifirmassa. Henna ja Teemu heittäytyivät elämänsä ensimmäiseen vakavaan suhteeseen. Molemmat olivat hädin tuskin täysi-ikäisiä ja asuivat vielä kotona. Vain muutama kuukausi myöhemmin edessä oli suhteelle tulikoe, kun Teemu lähti puoleksi vuodeksi reissuun. Se oli Hennalle ”hirveää aikaa.”

– Minä vain itkin ja nukuin. Äiti kauhisteli, että miten meinaan selvitä ylioppilaskirjoituksista, Henna nauraa.

Reissusta ja kirjoituksista kuitenkin selvittiin, ja sen jälkeen pariskunta muutti yhteen. Lapsi syntyi vuonna 2009. Pian Teemun oli taas aika lähteä – tällä kertaa armeijaan. Henna jäi yksin kotiin pienen lapsen kanssa. Yksinäisyys ja väsymys painoivat, ja suhde alkoi ensi kertaa säröillä.

– Siinä oli myös monia henkilökohtaisia taakkoja, jotka vaikuttivat jaksamiseeni. Jälkikäteen olemme puhuneet paljon siitä, miten hirveän nuoria me olimme, opettelimme vasta elämää, Henna sanoo.

Sitten Hennan elämään astui Ville, täysin odottamatta erään illanvieton merkeissä. Vaikka Henna ja Teemu olivat jo pidempään pyöritelleet ajatusta erosta, ei Henna etsinyt uutta rakkautta. Ihastus yllätti, ja Henna kertoi asiasta Teemulle. Keskustelun jälkeen pari päätti vielä yrittää yhdessä. Suhde oli kuitenkin muuttunut etäiseksi. Henna ja Teemu ajattelevat nyt, että asioilla oli tarkoituksensa.

– Se, että te löysitte Villen kanssa toisenne, johti siihen, että me aloimme erkaantua toisistamme tunnetasolla. Jos niin ei olisi tapahtunut, olisimme ehkä sitkailleet pidempään, ja ero olisi ollut hankalampi, Teemu pohtii.

– Niin, se vaikutti siihen, että päätimme erota ja muuttaa erilleen, Henna komppaa.

Ihanan rakkaudellinen ero?

Ystävinä eroaminen kuulostaa kadehdittavalta. Mikä olisikaan kauniimpaa kuin se, että pari kiittää toisiaan yhteisistä vuosista, toivoo toisilleen pelkkää hyvää ja aikoo olla jatkossakin läsnä toistensa elämässä?

Jos julkkisten viimeaikaisista somepäivityksistä mitään voi päätellä, näyttää siltä, että ystävinä eroaminen on trendikästä. Eron jälkeisestä ystävyydestä ovat kertoneet julkisesti esimerkiksi Gwyneth Paltrow ja Chris Martin, Heidi Klum ja Seal, Jennifer Lopez ja Marc Anthony, Demi Lovato ja Joe Jonas, Demi Moore ja Bruce Willis... ja myös kotimaisten julkkisparien kauniita, yhdessä laadittuja eropäivityksiä on näkynyt. Ja vietetäänhän erojuhliakin?

” Eroprosessissa tärkeintä on antaa kaikenlaisille tunteille tilaa.

Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija, seksuaaliterapeutti Johanna Sassali ei ole huomannut trendiä työssään. Hänen mukaansa ystävinä pysyminen eron jälkeen on mahdollista, muttei kovin yleistä. Tavallisempaa on, että moninaiset tunteet vievät voiton.

– Erojuhlista oma kokemukseni on se, että harvemmin pariskunnat juhlivat eroa yhdessä. Sen sijaan eronneet osapuolet lähtevät juhlimaan omien ystäviensä kanssa, hän sanoo.

Ero ei päästä helpolla

Ero nostaa pintaan tunteista primitiivisimpiä: surua, pettymystä, katkeruutta, vihaa, mustasukkaisuutta ja yksinäisyyttä. Ero hajottaa yhden elämän tärkeimmistä kiintymyssuhteista. Vaikka eroa olisi työstetty jo suhteessa, tunteet saattavat yllättää.

– Yhtenä päivänä sitä ajattelee, että nyt helpottaa. Sitten tulee yksi viesti, ja tunteet ryöpsähtävät taas. Eroprosessissa tärkeintä on antaa kaikenlaisille tunteille tilaa, Sassali muistuttaa.

Parilla, joka aidosti arvostaa ja kunnioittaa toisiaan, on kaikki mahdollisuudet pysyä ystävinä eron jälkeen. Se kuitenkin edellyttää, että tunteista ja ajatuksista voidaan keskustella avoimesti. Molempien pitää myös haluta antaa anteeksi. Sassalin mukaan jonkinasteisen ystävyys- tai avunantosuhteen jatkuminen on yleisintä silloin, kun on yhteisiä lapsia.

Toisaalta, herkimmin myös erotaan silloin, kun perheessä on alle viisivuotiaita lapsia.

– Pienet lapset rakastavat molempia vanhempiaan ehdoitta. Sopuisa ero on aina myös lasten etu. Toivoisin, että vanhemmat pystyisivät puhumaan toisistaan arvostavasti lapsille ja sopimaan asioista riitelemättä lasten nähden. Sopu ei ehkä ole mahdollinen heti eron jälkeen, mutta usein aika tekee tehtävänsä.

” Alussa meidän piti antaa tunteiden tasoittua. Tarvitsimme etäisyyttä toisiimme.

Myös Hennan ja Teemun kohdalla yhteinen lapsi oli se tekijä, joka vaati yhteispeliä myös eron jälkeen. Osapuolet muuttivat omiin asuntoihin lähelle toisiaan. Molemmille oli tärkeää, että lapsi saisi jatkaa samassa päiväkodissa ja liikkuminen kahden kodin välillä olisi sujuvaa.

Ex-kumppaneiden Teemun ja Hennan välit ovat poikkeuksellisen hyvät. Teemu on hoitanut Hennan ja tämän nykyisen puolison Villen lapsia, ja on asunutkin heidän luonaan väliaikaisesti.

Käytännön asiat sujuivat, mutta tunnetasolla pari loittoni toisistaan. Parin eroa seuraavan vuoden aikana suhde pelkistyi lapsen asioiden hoitamiseen.

– Alussa meidän piti antaa tunteiden tasoittua. Tarvitsimme etäisyyttä toisiimme, Henna ja Teemu tulkitsevat.

Toisaalta molemmilla oli silloin elämässään myös paljon uutta: Teemu oli aloittanut uusia harrastuksia ja tutustunut niiden kautta uusiin ihmisiin. Henna aloitteli uutta arkea uuden kumppanin kanssa.

Ilman yhteistä lasta he olisivat varmaankin erkaantuneet vielä enemmän.

– Mutta tuskin riidoissa. Olemme luonteeltamme sellaisia, että haluamme hoitaa asiat sovussa ja keskustelemalla, Teemu aprikoi.

Syyllisyys kalvoi

Henna antaa sopuisasta erosta suurimman kunnian ex-kumppanilleen. Teemu oli asian kanssa nopeammin sinut ja suhtautui tilanteeseen kypsästi. Henna itse kipuili syyllisyydentuntojen kanssa pidempään. Teinkö virheen? Olisiko meidän sittenkin pitänyt jatkaa yhdessä?

– Se alku oli tosi vaikeaa. Toisaalta tiesin, että näin tämän piti mennä, mutta pahimmissa pohjamudissa en meinannut päästä irti siitä tunteesta, että olen epäonnistunut ja rikkonut perheeni, hän myöntää.

– Te olitte kuitenkin sopivammat toisillenne Villen kanssa. Teidän temperamentit sopivat paremmin yhteen, Teemu sanoo.

” Lopulta ero on kuitenkin vain yhden vaiheen loppu, ja uusia alkuja kyllä tulee.

Noin kaksi vuotta eron jälkeen Henna ja Teemu kohtasivat ja kävivät asioita läpi.

– Vasta, kun aika oli antanut armoa, pystyimme istumaan alas ja jakamaan syvimpiä tuntojamme. Kävimme läpi eron ja siihen johtaneet syyt. Silloin puhuimme jo kuin ystävät toisilleen. Jollain ihmeellisellä tavalla olimme onnistuneet käsittelemään tunteet tahoillamme ja hyväksymään tilanteen, he sanovat.

Alkoi matka kohti ystävyyttä, joka jatkuu edelleen. Muille eron partaalla oleville he haluavat sanoa, että joskus ero on ainoa oikea päätös – eikä maailma lopu siihen.

– Eron hetkellä päätös voi tuntua kamalalta. Niin se tuntui minustakin. Lopulta se on kuitenkin vain yhden vaiheen loppu, ja uusia alkuja kyllä tulee. Minä ja Teemu onnistuimme hoitamaan kaiken keskustellen ja riitelemättä, mutta monet tarvitsevat eroprosessiin varmasti ulkopuolista tukea, Henna miettii.

Pariterapia on nykyään yhä suositumpaa – ja myös monen pariskunnan viimeinen oljenkorsi. Sassalin mukaan eron partaalla kärvistellään usein turhan pitkään ja apua haetaan vasta, kun tilanteet ovat jo mutkistuneet. Parin välille on ehkä muodostunut negatiivisen vuorovaikutuksen kehä, jossa kaikki keskustelut muuttuvat riitelyksi.

Muutama tapaaminen riittää yleensä osoittamaan, lähteekö pari takaisin toisiaan kohti vai toisistaan poispäin. Ihmisyys on moninaista ja tilanteet erilaisia, mutta Sassali uskoo, että suurin osa eroa harkitsevista pareista hyötyisi terapiasta.

Toisinaan pariterapia voi muuttua ”paremman eron terapiaksi.” Tällöin terapia toimii siltana parisuhteen ja eron välillä pehmittäen laskua suhteen loppuun ja uuteen alkuun.

– Kannustan kaikkia hakeutumaan terapiaan tai muun keskusteluavun piiriin eron kynnyksellä. Toipumisessa iso merkitys on sillä, miten eroon on päädytty ja mitä on taustalla. Tässä kaikessa ammattilainen voi olla tukena kannattelemassa. Erosta ei tarvitse selvitä yksin, Sassali mainitsee.

” Hienointa olisi, jos vaikeinakin hetkinä molemmat pystyisivät säilyttämään kunnioituksen ja arvostuksen toisiaan kohtaan.

Sopuisan eromatkan ytimessä on hyväksyminen omassa tahdissa, vaikka hitaammassakin. Hyväksyminen johdattaa poispäin vihan ja katkeruuden tunteista ja tekee tilaa onnellisuudelle.

– Kun tulee sinuiksi yhteisen historian ja tapahtumien kanssa, voi hyväksyä sen, että meille kävi näin, päädyimme tällaiseen ratkaisuun, ja molemmat ovat onnellisempia erillään. Hienointa olisi, jos vaikeinakin hetkinä molemmat pystyisivät säilyttämään kunnioituksen ja arvostuksen toisiaan kohtaan, Sassali esittää.

Yllättävän hyvät välit

– Heitänkö sut kotiin? Henna kysyy Teemulta.

Kakut on syöty ja kahvit juotu, ja ex-pariskunta lähdössä kahvilasta Hennan kyydillä koteihinsa. Teemu asuu itsekseen Oulussa, Henna aviomiehensä Villen ja kolmen lapsen kanssa Kempeleessä. Lapsista vanhin on ex-parin yhteinen. Hän asuu viikot äidillään ja viettää viikonloppuja ja lomia isällään sopimuksen mukaan. Lapsille nykytilanne on onnekas: ympärillä on iso joukko turvallisia aikuisia.

– Pojan mielestä on bonusta, kun hänellä on kaksi kotia. Minun vanhempani ovat isovanhempia myös Hennan ja Villen tytöille – ja molemmat ovat olleet minun luonani myös yötä, Teemu kertoo.

” On myös niitä, joiden mielestä tilanne on tekopyhä. Ei ole kuulemma mahdollista olla näin hyvissä väleissä.

Vuosien varrella moni on ollut yllättynyt siitä, kuinka hyvissä väleissä kaikki osapuolet ovat keskenään. Henna ja Teemu tapaavat ja soittelevat kuulumisia. Teemu käy hoitamassa Hennan ja Villen tyttöjä esimerkiksi silloin, kun Henna ja Ville tekevät pitkiä työvuoroja – ja onpa hän viettänyt yhden kesänkin perheen luona: kun Teemu palasi Ruotsista opiskelemasta, hänellä ei hetkeen ollut omaa kotia, jolloin sellainen löytyi Hennan ja Villen luota. Teemua ja Ville ovat aina tulleet hyvin juttuun.

Hennan mukaan myös Ville on tilanteesta hyvillään ja ottaa huumorilla sen, että tytöt ovat ottaneet Teemunkin niin hyvin osaksi perhettä. Yllättävää kyllä, mustasukkaisuutta ei ole ilmennyt.

– Pari kaveria on sanonut, että voisivatpa kaikki erota ja elää noin. Mutta sitten on myös niitä, joiden mielestä tilanne on tekopyhä. Ei ole kuulemma mahdollista olla näin hyvissä väleissä, Henna virnistää.

Alussa muiden ihmisten reaktiot saivat Hennan ja Teemun epäilemään, että he suoriutuivat erosta jotenkin väärin. Kun Teemu osallistui Hennan ja Villen tyttären syntymäpäiville, joku kysyi, miksi hän sinne menee. Jossain vaiheessa ex-pariskunta vältteli kertomasta lämpimistä väleistään muille, jotta he välttyisivät oudoksuvilta kommenteilta. Paineet helpottivat, kun he itse hyväksyivät tilanteen ja ymmärsivät, ettei ero ollut suoritus.

– Omaa parisuhdetta tai eroa ei pitäisi verrata muihin, Teemu toteaa.

Henna ja Teemu toteavat olevansa onnellisia siitä, että he ovat yhä läsnä toistensa elämässä.

– Olemme sekä ystäviä että perheenjäseniä. Meille ero ei tarkoittanut mustaa loppua. Siitä seurasi paljon hyvää.

Halun äärellä Jsokus ero johtuu selkeästä traumasta tai kriisistä, joskus ”ajaudutaan erilleen”. Eroamisprosessiin ei ole yhtä kaavaa. – Yleisesti olen havainnut, että usein toinen osapuoli on jollain tasolla tyytyväinen ja toinen tyytymätön. Jos tilanne jatkuu pitkään, lopputulos ei yleensä ole hyvä: ennen pitkää parisuhteen sisällä alkaa tapahtua liikehdintää, sanoo Väestöliiton vanhemmuuden asiantuntija ja seksuaaliterapeutti Johanna Sassali. Liikehdintä ei ole lopun merkki, jos molemmat ovat valmiita työstämään suhdetta. Alkuun pääsee, kun ryhtyy kartoittamaan tyytymättömyyden syitä, taustalla olevia tunteita ja täyttymättömiä tarpeita yhdessä tai ammattilaisen tuella. Sassali muistuttaa, että länsimaissa jokaisella on vapaus myös erota. Jos yhteistä tahtotilaa ei ole, saattaa ero olla paras ratkaisu. – Eroprosessissa ollaan aina halun äärellä: haluanko antaa toiselle – ja meille – vielä mahdollisuuden? Aina ystävinä eroaminen ei ole mahdollista. Vaikeaa tai jopa mahdotonta se voi olla silloin, jos taustalla on suurempia traumoja, kuten väkivaltaa tai uskottomuutta. Tilanne voi olla toinen myös silloin, jos mukana on uusia kumppaneita. Silloin pelissä on monen ihmisen tunteet. – Luin jutun perheestä, jossa kaikki eksät uusine kumppaneineen kokoontuvat yhdessä joulupöytään. Se kuulostaa mahtavalta! Kovin yleistä tämä ei kuitenkaan taida olla, Sassali toteaa.

