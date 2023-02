Kierukka lävisti Mirinan kohdun ja päätyi vatsaonteloon – kertoo nyt, mikä oli kivuliaan lääkärikokemuksen hinta

Virheellisesti asennettu hormonikierukka työntyi Mirinan kohdusta vatsaonteloon. Harvinainen tapahtuma oli kokemuksena traumaattinen – ja verotti myös Mirinan lompakkoa.

Kun Mirina Rannikko, 40, saapui lääkäriin asentamaan kierukan takaisin noin kolme kuukautta kuopuksensa syntymän jälkeen, ei hän osannut aavistaa, millainen epäonni toimenpidettä seuraisi.

Ensin kierukka ei ollut asettuakseen, vaan luiskahti ulos kohdusta.

Toisella yrittämällä lääkäri sai kierukan asettumaan, mutta kipu oli niin helvetillinen, että Mirina oli pompata ylös sairaalapedistä.

Viiltävä kipu ei muistuttanut lainkaan sitä hetkellistä kipua, johon Mirina oli aiemmin tottunut. Hän on kolmen lapsen äiti ja käyttänyt kierukkaa ehkäisykeinona viimeisen 14 vuoden ajan.

– Ihmettelin, että ei tämän todellakaan pitäisi tehdä näin kipeää. Lääkäri kertoi joutuneensa painamaan hieman kovempaa, jotta kierukka varmasti pysyisi paikallaan. Sovimme lääkärin kanssa, että kuulostelen oloa parin tunnin ajan, ja jos kipu ei hellittäisi, menisin päivystykseen.

Joidenkin tuntien päästä piinaava kipu kuitenkin helpotti. Kierukka ei vaivannut enää moneen kuukauteen. Mirinan mieltä jäi silti kaivamaan orastava epäilys siitä, että jokin oli pielessä.

Vuotohäiriöitä ja äkillisiä kipukohtauksia

Huhtikuussa 2022, noin kolme kuukautta kierukan asennuksen jälkeen, Mirina alkoi kärsiä runsaista, kahden viikon välein ilmaantuvista kuukautisista.

Mirina tulkitsi vuotohäiriöiden johtuvan hänen vastikään ottamastaan koronarokotteesta – tuoreissa tutkimuksissa kun oli juuri todettu, että rokote voi häiritä kuukautiskiertoa.

Kesällä 2022 alkoivat äkilliset alavatsan kipukohtaukset, jotka säteilivät voimakkaasti selkään ja tekivät olosta tukalan.

– Erään kerran vatsaani viilsi niin, että mieheni oli jo viemässä minua päivystykseen.

Epätavalliset oireet vahvistivat Mirinan epäilystä siitä, että tammikuisella lääkärikäynnillä jokin oli mennyt pieleen. Elokuussa hän soitti neuvolaan ja kertoi oireistaan. Jo seuraavana päivänä Mirina pääsi tapaamaan samaa lääkäriä, joka oli asentanut hänelle kierukan.

– Lääkäri myönsi, ettei kierukan asennuksessa kaikki ollut sujunut kuten piti. Hän tutki minut sisäteitse, eikä kierukkaa löytynyt.

Mirina on yksi tuhannesta naisesta, jonka kierukka on lävistänyt kohdun. Ennen kohdun lävistystä Mirina oli käyttänyt kierukkaa tyytyväisenä 14 vuoden ajan.

Seuraavaksi Mirina passitettiin ultraäänikuvauksiin. Siellä selvisi juuri se, mitä Mirina oli pelännyt: kierukka oli lävistänyt hänen kohtunsa.

Tutkimuksista ei ilmennyt, minnepäin kehoa kierukka oli seilannut, mutta lääkärit epäilivät kierukan kiinnittyneen kohtulihaksen sisälle. Mirina sai lähetteen kohdun tähystykseen kierukan poistoa varten noin kuukauden päähän.

– Odotusaika lääkärikäyntien välillä oli todella stressaavaa, eikä itkuiltakaan vältytty. Siinä sivussa kärsin yhä karmeista kipukohtauksista aina silloin tällöin.

Sote-alan työvoimapulan vuoksi Mirinalle varattuja lääkäriaikoja jouduttiin siirtämään muutamia kertoja, mikä pitkitti jo entuudestaan stressaavalta tuntuvaa odotteluaikaa ja lisäsi epätietoisuutta.

Kierukka löytyikin vatsaontelosta

Marraskuussa Mirina pääsi vihdoin kohdun tähystykseen. Sen jälkeen lääkärillä oli jälleen kerrottavanaan huonoja uutisia: kierukkaa ei löytynytkään kohtulihaksesta. Seuraavaksi asiaa tutkittaisiin viikon päästä röntgenkuvissa.

– Oloni oli turhautunut ja epäuskoinen: miten voi olla, ettei kierukasta ole vieläkään tarkkaa havaintoa, Mirina kertoo.

Lopulta röntgenkuvista selvisi, että kierukka oli työntynyt kohdusta vatsaonteloon. Tammikuussa 2023 kierukka viimein poistettiin Mirinan vatsaontelosta laparoskopian eli gynekologisen vatsaontelon tähystyksen avulla.

Tuolloin kierukka oli ollut Mirinan vatsaontelossa jo vuoden ajan, ja tutkimuksiin hakeutumisesta oli kulunut lähes puoli vuotta.

Laparoskopian yhteydessä Mirinalle asennettiin uusi hormonikierukka veloituksetta. Tähystyksessä lääkärit pystyivät varmistamaan, että kierukka asettuu varmasti oikein paikoilleen eikä lävistä kohtua uudestaan. Mirina oli operaation ajan nukutettuna.

Hän on toipunut leikkauksesta hyvin, ja nyt epäonnisesta kierukkakokemuksesta muistuttavat enää vain laparoskopian jättämät vatsan arvet.

Kohtalokkaalla kokemuksella on hintansa

Kohdun lävistys on erittäin harvinainen haittatapahtuma, joka liittyy yleensä kierukan asetukseen, kertoo lääkärikeskus Aavan gynekologi Janina Kaislasuo vuonna 2021 julkaistussa Me Naisten jutussa.

– Näin tapahtuu yhdelle tuhannesta naisesta. Riski, että kierukka lävistää kohdun, on suurempi imetyksen aikana synnytyksen jälkeisinä kuukausina, sillä kohtu on silloisen hormonaalisen tilan takia pieni ja hauras, Kaislasuo totesi jutussamme.

Ennen kohdun lävistystä Mirina oli käyttänyt kierukkaa tyytyväisenä yli vuosikymmenen ajan.

– Ei minulla ollut hajuakaan siitä, että näin voisi todella käydä, Mirina sanoo nyt.

– Kierukan asentanut lääkärikään ei tuonut ilmi mahdollisuutta, että kierukka olisi voinut lävistää kohdun, kun kummastelin ääneen asennuksesta seurannutta järkyttävää kipua. Hän tosin totesi, että kierukka voi olla huonossa asennossa.

Mirina kertoo ymmärtävänsä, että kyseessä oli inhimillinen, joskin harvinainen virhe. Kokemus jätti silti jälkeensä suuren henkisen kolhun – jopa trauman.

– Kierukan asennus loi minuun niin suuren kammon kipua kohtaan, etten taatusti olisi enää ottanut uutta kierukkaa ilman nukutusta. Myös kohdun tähystykseen mennessäni vaadin nukutusta. Onneksi sairaalassa ymmärrettiin toivettani.

Jälkikäteen Mirina on myös hämmästellyt, miten hän ei tullut raskaaksi kuluneen vuoden aikana – vatsaontelossa sijaitsevalla kierukalla kun ei luonnollisesti ollut minkäänlaista ehkäisytehoa.

– Ehkä se, että imetin nuorinta lastani koko tuon ajan, vaikutti asiaan jotenkin.

Lukuisat lääkärikäynnit ovat tuntuneet myös Mirinan lompakossa. Vuoden takainen kierukan asennus ja sitä seuranneet jatkotutkimukset ovat kustantaneet yhteensä noin 400 euroa. Laparoskopian lasku odottaa vielä tuloaan.

– Jos minut olisi passitettu heti ensimmäiseltä lääkärikäynniltä suoraan röntgeniin, olisin säästynyt paitsi turhilta kivuilta ja huolilta, myös noin 200 euron kuluilta, joita ultraäänikuvauksesta ja kohdun tähystyksestä koitui.

Mirina on tehnyt asiasta potilasvahinkoilmoituksen, mutta sen käsittely on vielä kesken. Sittemmin lääkäri on pahoitellut tapahtunutta syvästi.

Me Naiset on nähnyt potilasdokumentit, jotka tukevat Mirinan kertomusta.