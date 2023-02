Uniprofessorilla lohdullinen viesti paatuneille torkuttajille – kertoo 3 vinkkiä, mikäli tavasta haluaa eroon

Torkutatko toistuvasti etkä tahdo päästä sängystä ylös? Unitutkijan mukaan torkuttamisesta ei ole mitään hyötyä, mutta ei se välttämättä niin paha asia ole kuin moni luulee.

Kello soi aamulla seitsemältä. Sitten viittä yli. Ja taas viiden minuutin päästä. Vielä tämän jälkeenkin tekee mieli torkuttaa. Kuulostaako tutulta?

Torkuttamista on pidetty pahana tapana, mutta kuinka haitallista uniajan venyttäminen voi vireystilalle ja jaksamiselle olla?

Se riippuu tilanteesta – esimerkiksi siitä, onko nukkunut riittävästi.

Keskivertoihminen tarvitsee noin 7–9 tuntia unta. Mikäli esimerkiksi viikonloppuna nukkuu enemmän kuin tarvitsisi, aivoissa sijaitseva sisäinen kello voi hämmentyä.

– Jos vain jatkaa ja jatkaa nukkumista, voi herätä entistä väsyneempänä, sanoo tutkimusprofessori, unitutkija Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Sisäinen, biologinen kello tahdistaa ihmisen vuorokausirytmiä.

Tavallisimmin torkuttamisella viitataan siihen, että arkisin torkkunappulan painaa päälle toistuvasti ja nukahtelee herätysten välissä.

Partosen mukaan torkuttamisen suurin haitta taitaa olla se, jos torkuttelu aiheuttaa aamuun turhaa kiirettä ja stressiä.

– Jos ei ole aamusähläystä, ei se niin kamalan haitallista ole.

Viisi minuuttia sinne tai tänne ei juurikaan vaikuta vireystilaan, ei suuntaan eikä toiseen.

Saako torkuttaminen Partoselta suorastaan synninpäästön? No ei aivan.

– Se ei ole mikään ideaalitilanne, eikä torkuttamisesta ole mitään hyötyäkään, Partonen sanoo.

– Torkuttaminen merkitsee todennäköisesti sitä, että on liian väsynyt jaksaakseen nousta ylös.

Kun unta on saanut riittävästi, ihminen saattaa herätä jo ennen kellon pirinää.

3 keinoa päästä eroon torkuttamisesta

Torkuttamisesta voi päästä eroon muutamalla keinolla:

1. Selvitä, kuinka paljon unta juuri sinä tarvitset. Nuku esimerkiksi lomaviikon aikana vapaasti. Tutki, kuinka virkeäksi itsesi herätessäsi tunnet ja miltä vireystila tuntuu päivän aikana.

Kun olet herätessäsi virkeä ja jaksat iltaan saakka, olet mitä todennäköisemmin saanut riittävästi unta.

– Pidemmällä aikavälillä olisi hyvä nukkua niin, että jaksaa nousta suunnitellusti eikä tarvitsisi torkuttamista, Partonen sanoo.

2. Hyödynnä etenkin pimeänä aikana heräämisvaloa tai sarastuslaitetta.

Valon voi virittää syttymään puolisen tuntia ennen suunniteltua heräämisaikaa. Kun valo kirkastuu vähitellen heräämishetken lähestyessä, ihminen havahtuu yleensä hereille ennen äänimerkkiä.

– Jos tätä jaksaa kokeilla noin viikon verran, se alkaa jo tuottaa hyötyjä.

Valo voi auttaa muuttamaan unirytmin säännölliseksi ja tekee heräämisestä helpompaa. Lisäksi se voi auttaa selvittämään, mikä on itselle otollisin nukkumaanmenoaika eli uni-ikkuna.

– On otollisia aikoja nukahtaa ja herätä. Tiedetään, että jos käy illalla kello yhdeksän ja yhden välissä nukkumaan, on mahdollista nukkua kahdeksan tunnin yöunet tai vähän pidemmätkin. Se on useimmille riittävä.

3. Harrasta päivittäin noin tunnin verran kuntoliikuntaa. Se auttaa pitämään vuorokausirytmin säännöllisenä ja edistää nukahtamista.

Parhaat ajankohdat liikkumiselle ovat aamulla kello 7–8 välillä tai iltapäivällä kello 13–17 välillä.

