Kata oli kuukautisten takia pois töistä ja joutui toimitusjohtajan puhuttelun – naiset kertovat, miten menkkoihin suhtaudutaan työpaikoilla

”Ota särkylääke ja tule töihin.”

Näin Sannalle, 47, vastattiin kerran, kun hän kertoi töissä kovista kuukautiskivuistaan, jotka vaikeuttivat työstä suoriutumista.

Kehotus oli laiha lohtu tilanteessa, jossa jokainen vatsan kouraisu tuntui Sannasta puukon iskulta, ja kipu sai hänet vääntymään kaksin kerroin.

– Jos ei pysty kipujen takia edes seisomaan tai istumaan ja tuntuu, että oksennuskin tulee, niin mielestäni ei silloin ole työkykyinen, Sanna sanoo.

Sanna kertoi kokemuksistaan Me Naisille, kun kysyimme hiljattain, miten kuukautiset ovat vaikuttaneet työkykyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 560 ihmistä.

Vastaajista 77 prosenttia kertoi joutuneensa jäämään joskus pois töistä kuukautisoireiden vuoksi. Kolmasosa kertoi, että kuukautiset ovat heikentäneet työkykyä usein.

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että suhtautuminen kuukautisista johtuviin poissaoloihin on nihkeää monilla työpaikoilla.

– Edellisessä työpaikassa toimitusjohtaja piti minulle puhuttelun, kun jouduin olemaan pois töistä kuukautisten vuoksi, kertoo 36-vuotias Kata.

Myös Helena, 40, kertoo, että hänen on ollut vaikeaa saada sairauslomaa kuukautiskipuja ja niistä johtuvia tajuttomuuskohtauksia varten.

– Yhdessä työpaikassa lähiesimies ei ymmärtänyt tilannetta ennen kuin joutui itse viemään minut sairaalaan kipujeni vuoksi.

Poimimme lukijoiden kokemuksista 10 tarinaa, jotka osoittavat, että kuukautisiin suhtautuminen työelämässä vaatii yhä muutosta.

Menkkaoireiden kirjo ei aina rajoitu vain vuotoon ja kipuihin. Kuukautiset voivat aiheuttaa myös oksentelua, migreenejä ja jopa kouristuskohtauksia. Kovat oireet ja vahva kipulääkitys voivat heijastua myös keskittymiskykyyn.

Jonna, 26, kuvailee kipujaan invalidisoiviksi. Hän on jäänyt usein töistään sairauslomalle rajujen kuukautisoireiden vuoksi.

– Olen tarvinnut useamman kerran jopa päivystyshoitoa. Pahimpina päivinä liikkuminen on mahdotonta. Heikottaa ja tuntuu, että taju lähtee. Joskus olen kaatunut kaupan lattialle, kun jalat pettävät alta pahimman kouristuksen aikana.

”Minulla on kuukausittain 3–4 päivää kestävä migreeni juuri ennen kuukautisia. Oireet ovat voimakkaita: olo on etova, päänsärky voimakas eikä ajatus kulje, ja saatan tehdä tyhmiä virheitä tämän vuoksi. Usein yritän sinnitellä töissä, mutta työteho on heikko. Toisinaan on pakko lähteä kesken työpäivän kotiin. Tähän päälle vielä kuukautiskivut ja todella runsaat kuukautiset, jolloin pahimpina päivinä täytyy 2 tunnin välein vaihtaa suojaa, niin asiakaspalvelutyössä on välillä haastavaa olla. Kuukautisvapaa helpottaisi elämää, ettei tarvitsisi sinnitellä töissä.” Kata, 36