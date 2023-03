Pitkissä parisuhteissa on kolme vaihetta – yhdessä niistä kipuillaan eniten, sanoo asiantuntija

Parisuhde ei ole helppo laji: siinä pitää yhdistää kahden ihmisen tarpeet, elämät ja ajatusmaailmat. Paripsykoterapeutin mukaan parisuhteen elinkaaressa on yksi vaihe, jossa ero on kaikista todennäköisin.

Miten luoda parisuhteelle kaiken kestävä perusta? No ainakin hyvällä kommunikoinnilla.

Vaikka kumppanin on onnistunut löytämään, ei ole sanottua, että homma vain taianomaisesti toimii.

Mutta miten jotkut parit sitten tekevät sen? Kommunikoimalla, sanoo paripsykoterapeutti ja Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Suvi Laru. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat kestämään kasvukivut ja vastoinkäymiset, joita erityisesti pitkässä suhteessa todennäköisesti tulee vastaan.

Vuorovaikutus ei ole tärkeää vain siksi, että osaisimme kertoa, miltä meistä milloinkin tuntuu. Niitä taitoja tarvitaan etenkin siksi, että elämän mittaan me muutumme. Ja sen tosiasian moni unohtaa, Laru sanoo.

” Jotta suhde voi toimia, meidän tulee pysyä kartalla toistemme ajatuksenjuoksusta.

- Tiedostamme jo melko hyvin lapsuuden ja nuoruuden ja historiamme vaikutuksen parisuhteeseemme mutta emme sitä, että ajatuksemme elämästä ja meille tärkeistä asioista muuttuvat jatkuvasti. Meidän tulisi pysyä kartalla omista ja kumppanimme ajatuksenjuoksusta.

Esimerkiksi vanhemmaksi tulo, haasteet liittyen terveyteen tai talouteen tai ikääntyminen ovat asioita, jotka muuttavat arvojamme ja tapaamme katsoa maailmaa. Olisi hyvä muistaa jakaa myös kumppanille, miltä ajatuksemme elämästä sen eri vaiheissa näyttää.

” Kahden ihmisen kasvu tapahtuu vain harvoin samaan aikaan.

Kaksi ihmistä kasvavat vain harvoin samaan aikaan, tai edes samaan suuntaan, muistuttaa Laru. Kun toinen ei enää ajattelekaan asioista samalla tavalla kuin aiemmin, se saattaa aiheuttaa suhteellekin pienimuotoisen kriisin. Juju onkin siinä, miten ajatuksiaan pystyy jakamaan. Uskaltaako kissan nostaa pöydälle, vaikka se voisi aiheuttaa konfliktin? Elämänkumppaninkaan kanssa ei voi aina olla kaikesta samaa mieltä, muistuttaa Laru. Se, että on kiinnostunut toisen mietteistä, vie jo pitkälle.

Suhteen kolme vaihetta

Pitkä parisuhde koostuu kolmesta vaiheesta: alun symbioosista, erilliseksi kasvamisesta sekä aidosta kumppanuudesta. Suvi Larun mukaan eniten kipuilua on yleensä keskimmäisessä vaiheessa, ja monet eroista tapahtuvatkin juuri silloin.

Se on nimittäin todennäköisesti ensimmäinen hetki, kun ihminen alkaa kyseenalaistamaan kumppanivalintaansa.

” Onko hän minulle sopiva tyyppi senkin jälkeen, kun alun ihastuminen on laantunut?

- Alkuhuuman jälkeen joudumme punnitsemaan, antaako tämä ihminen minulle oikeasti sen, mitä tarvitsen ja onko hän minulle se sopiva tyyppi senkin jälkeen, kun alun ihastuminen on laantunut, Laru sanoo.

Jos omia tunteita ei uskalla sanoittaa toiselle, ero voi tuntua tässä kohtaa yksinkertaisesti helpommalta vaihtoehdolta. Suvi Larun mukaan on kuitenkin ihan tavallista, että ihmissuhteissa tunneyhteys on välillä tiiviimpää ja välillä heikompaa. Hankala olo voi kummuta myös muualta kuin parisuhteesta, esimerkiksi oman elämän haasteista.

” Eroa kannattaa pohtia, jos parisuhteessa on turvaton olo.

Mutta milloin ero sitten on hyvä ratkaisu? Ainakin sitä kannattaa pohtia, jos parisuhteessa on millään tavalla turvaton olo.

- Onko parisuhteessa turvallista sanoittaa tunteitaan ja ratkoa ristiriitoja, vai syntyykö siitä aina niin iso riita, että itse tai muut perheenjäsenet kärsivät? Turvalliseen ja tasapainoiseen parisuhteeseen ei kuulu väkivalta tai sen uhka millään tavalla, Laru muistuttaa.

Asiantuntija listaa viisi keinoa, joista voi olla apua haasteiden hetkellä:

Ota aikalisä

Kriisin keskellä ei tulisi tehdä isoja ratkaisuja, vaan ennemminkin painaa jarrua. Ero saattaa tuntua helpolta pakokeinolta, vaikka suhde olisi vielä pelastettavissa sanoittamalla omia halujaan ja tunteitaan. Prosessille pitäisi antaa tilaa ja aikaa – ei ole kiire. Kun pöly on laskeutunut, on aika pohtia tulevaa. Missä me olemme nyt ja mitä meistä tulee tämän kaiken jälkeen?

Ole läsnä

Vastoinkäymisten hetkellä pitäisi muistaa olla kiinnostunut omista sekä kumppanin tunteista. Kommunikoinnilla ja toisen aidolla kuuntelemisella on mahdollista välttää monet karikot. Se, että kysyy kumppanilta miten tämä voi, osoittaa välittämistä.

Älä tee oletuksia

Ihmisen tarpeet, tavat ja arvotkin voivat muuttua elämän varrella, kiitos elämänkokemuksen. Ennen yhteisestä tekemisestä innostunut puoliso saattaakin haluta tehdä enemmän asioita yksin, tai hän haluaa jakaa kotityöt uusiksi. On hyvä pohtia säännöllisesti, onko totuttu tapa toimia molemmille siinä elämäntilanteessa se sopivin.

Muista itsesi

Selviytymismoodissa ihminen yrittää kaikin keinoin pitää palettia kasassa. Mutta kuka pitää ihmistä itseään kasassa? Huolehdi jaksamisestasi ja rajoistasi. Kliseistä, mutta oi niin totta: Jotta voi olla hyvä kumppani toiselle, pitää olla hyvä ensin itselleen.

Hae apua

Verkosta löytyy esimerkiksi erilaisten järjestöjen ylläpitämiä, ilmaisia palveluita, kuten chat- ja parineuvontaa sekä parisuhdepuhelimia. Näistä voi hakea apua nimettömänä ja matalalla kynnyksellä.

Pariterapian tarkoitus ei ole pitää ihmisiä yhdessä väkisin. Jos ero terapiasta huolimatta tulee, terapia ei ole mennyt hukkaan: koska asiat on käsitelty ammattilaisen ohjauksella, se voi tehdä erosta paremman.

Lue lisää: Valeria ja Janne palasivat yhteen 11 kuukauden eron jälkeen – ratkaiseva hetki eteisessä muutti kaiken

Lue lisää: Risto ja Aila ovat olleet 54 vuotta yhdessä ja kokeneet pitkän lapsettomuuden – joka iltaan kuuluu liikuttava ele kylppärissä