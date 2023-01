Kun mies tuli työmatkalta kotiin, hän ilmoitti Sirkulle toisesta naisesta ja erosta – se oli parasta, mitä Sirkulle on tapahtunut

Ero voi joskus olla sysäys täysin uudenlaiseen – entistä parempaan – elämään. Viisi eronnutta suomalaista kertoo erohehkusta.

”Eron jälkeen opin tuntemaan itseni ja olemaan oma itseni. Jokaisen pitäisi elää ainakin pari vuotta elämästään sinkkuna”, Me Naisten kyselyyn vastannut 31-vuotias Mari sanoo.

Alkoiko elämä kukoistaa eron jälkeen? Tätä kysyimme hiljattain kyselyssämme. Moni vastasi, että kyllä.

Vaikka ero olisi ollut kipeääkin kipeämpi tai tullut yllätyksenä, moni lukija kuvailee heränneensä eron jälkeen taas elämään.

Viisi naista kertoi kyselyssä kokemuksistaan ja erohehkusta.

”Tajusin, että en edes halua asua kenenkään kanssa”

Ero voi sysätä liikkeelle varsin ison elämänmuutoksen. Näin kävi 48-vuotiaalle Sirkulle.

– Tajusin, että olin uupunut. Menin terapiaan. Tajusin, etten halua lapsia, vaan rauhallisempaa ja itsenäisempää elämää, Sirkku kertoo Me Naisten kyselyssä.

Sirkun suhde oli kestänyt kuusi vuotta, ja ero tuli täysin puun takaa.

– Mies tuli työreissulta kotiin ja sanoi, ettei ole koskaan rakastanut minua – ja että hänellä on toinen ja nyt erotaan. Tämä tuli totaaliyllätyksenä, vaikka näin jälkikäteen olen tajunnut, että kyllä suhteemme oli ollut aika naiivi.

Sirkun mukaan hän ”esitti kumppaninsa kanssa parisuhdetta” ja eli norminmukaista elämää, mutta ei pysähtynyt pohtimaan omien arvojaan.

– Tajusin esimerkiksi, että minä en halua lapsia – enkä oikeastaan edes halua asua kenenkään kanssa yhdessä.

” Olen saanut uuden mahdollisuuden elää oman näköistä elämää.

Eron jälkeen Sirkku kuvailee romahtaneensa. Hän joutui jäämään sairauslomalle, mutta tunnelmat kääntyivät ajan saatossa aivan toisenlaisiksi.

– Aika nopeasti tuli helpotuksen väläyksiä ja hetkittäisiä tunteita siitä, että olen juuri saanut uuden mahdollisuuden elää oman näköistä elämää. Mutta olin kyllä hirvittävän paskana. Akuuttivaihe oli muutamia kuukausia.

Puolen vuoden päästä Sirkku alkoi tapailla uusia ihmisiä.

– Tasapainoisempi vaihe alkoi ehkä siinä kohtaa, kun erosta oli muutama vuosi, terapia läheni loppua, ja uskallus elää omannäköistä elämää kasvoi.

Sirkku vaihtoi työpaikkaa ja alkoi harrastaa itselleen mieluisia asioita. Flamencoa, rumpujen soittoa ja kirjoittamista.

” Lopulta lopetin vakityöni ja muutin toiseen maahan.

– Aloin matkustella yksin, kouluttauduin joogaohjaajaksi, matkustin Espanjaan retriitille, rakastuin Espanjaan, aloin rampata siellä ja opiskelin kielen. Ja lopulta lopetin aiemman vakityöni ja muutin toiseen maahan.

Sirkku kertoo myös tavanneensa ja tapailleensa monia kiinnostavia ihmisiä.

– Ilman eroa tätä kaikkea ei olisi koskaan tapahtunut. Ero on elämäni iso käännekohta – ja olen siitä valtavan kiitollinen.

Tärkeintä on vapaus

54-vuotiaalle Helenalle mullistavinta on ollut eron jälkeinen vapaus.

– Voin taas harrastaa urheilua niin paljon kuin haluan tuntematta syyllisyyttä. Voin taas viettää aikaa ystävieni kanssa paljon, paljon enemmän. Saan valvoa ja katsoa televisiosta ihan mitä haluan, ilman valitusta, Helena luettelee.

– On ihanaa tulla treeneistä kotiin myöhään illalla, kun ei tarvitse mennä nälkäisenä nukkumaan, vaan saa syödä rauhassa ja lukea hyvää kirjaa.

Helena kertoo saaneensa eron jälkeen myös paljon uusia ihania ystäviä.

Ero oli Helenen mukaan yhteinen päätös kumppanin kanssa, sillä heillä ei ollut enää mitään yhteistä. Suhde kesti 25 vuotta.

– Uusi ihana elämäni alkoi heti, kun muutin omaan asuntooni.

Moni kertoo eron johtaneen myös ulkoisen olemuksen muutokseen. ”Eron jälkeen tuttavat kyselivät, mitä sinulle on tapahtunut. Kuulemma se hehku näkyi ulospäin”, kertoo viisikymppinen Krisse.

Enää ei tarvitse selitellä

– Eron jälkeen sain olla ensimmäistä kertaa sitten lapsuusaikojen täysin oma itseni, kertoo 31-vuotias Mari.

Marin mukaan eron jälkeen hän ei ole kokenut tarvetta selitellä itseään eikä tekemisiään sen mukaan, mitä kumppani toivoi.

” Eron jälkeen opin tuntemaan itseni ja olemaan oma itseni.

– Väitän, että oikeastaan vasta eron jälkeen, elettyäni hetken yksin, opin tuntemaan itseni ja olemaan oma itseni. Jokaisen pitäisi elää ainakin pari vuotta elämästään sinkkuna.

Marin ensimmäinen suhde kesti seitsemän vuotta. Hän eteni siitä lähes suoraan toiseen suhteeseen, joka kesti neljä vuotta.

– Suhteiden välillä en ehtinyt olla henkisesti sinkku. En edes ymmärtänyt, että sinkkuus voisi olla vaihtoehto.

” Kaikki turha draama on jäänyt elämästäni.

Erojen jälkeinen aika on ollut Marin mukaan suorastaan ihanaa.

– Kaikki turha draama on jäänyt elämästäni. Saan olla juuri niin positiivinen ja elämänjanoinen kuin haluan. Saan haaveilla ja toteuttaa haaveitani ilman, että joku yrittää toppuutella.

Ulkoisestikin Mari kokee nyt voivansa olla sellainen kuin itse haluaa. Hän pukeutuu ja laittaa hiukset niin kuin itse haluaa.

Eikä sosiaalisuuttakaan ole ollut enää tarpeen ”jarrutella”.

– Saan jutella kenen kanssa haluan ilman, että täytyy selitellä sitä puolisolle. Eron jälkeen olen tutustunut lukuisiin, mahtaviin ihmisiin.

”Sain oman pankkikortin”

Kyselyyn vastanneella kahdeksankymppisellä naisella on tallessa kokonainen lista asioista, jotka ovat muuttuneet eron jälkeen:

olen saanut oman pankkikortin

minua ei ole arvosteltu jatkuvasti

ajatukseni ovat olleet hyväksyttyjä

olen saanut ostaa haluamiani vaatteita

en ole pelännyt

olen saanut rytmittää päivän tekemiset omaan tahtiini

olen elänyt itselleni – enkä ollut toisen palvelija

luovuus on parantanut mieltä

mieli ja keho ovat rauhoittuneet

Nainen kertoo menneensä naimisiin parikymppisenä. Liitto kesti liki 30 vuotta, ja ero oli naisen aloite.

– Koskaan en tiennyt, mitä ja paljonko mies oli juonut. Alussa ajattelin, että se on nuoruuden huimuutta. Sitten mies selitti, että muutkin juo – että se on tavallista, ja hän on ansainnut vähän omaa aikaa.

Lisäksi mies hallinnoi kaikkia raha-asioita.

– Sanoin hänelle joskus, että olen kuin auto, joka pannaan talliin ja otetaan pois, kun tarvitaan. Vastaus oli, että niin olenkin.

– Päässä soi vain, että pakko päästä pois.

Kolme vuotta eron jälkeen olo alkoi helpottua, mutta viha hälveni vasta vuosia myöhemmin.

– Kai ne elämän kaikki hyvät ja huonot asiat ovat olleet tarpeen tässä minuksi kehittymisessä.

”Löysin itseni”

Myös kyselyyn vastannut Maria, 42, kertoo erohehkusta.

– Kliseisesti sanottuna löysin itseni.

– Uskalsin alkaa tehdä asioita, joita itse halusin, kun kukaan ei ollut sanomassa, ettei onnistu.

Maria aloitti uusia harrastuksia, kuten vaelluksen. Lisäksi hän opetteli uusia taitoja, esimerkiksi tekemään kodissa pientä pintaremonttia.

– Aloin elää omien arvojeni mukaista elämää. Aloin nauraa ja hymyillä enemmän.

Kotiin tulokaan ei enää ahdistanut. Marian mukaan hän ei aiemmin koskaan tiennyt, millä tuulella toinen tulee kotiin.

– Tervehdys ovella saattoi aiheuttaa näpäkän, negatiivisen kommentin, ja kun en enää uskaltanut tervehtiä, kysyttiin miksi.

” Ensimmäisen vuoden suoritin eroa, toisena vuonna käsittelin sen kunnolla.

Maria kertoo olleensa se, joka lopulta ehdotti eroa. Asiasta ei kuitenkaan sen suuremmin tarvinnut keskustella, ja ero oli sopuisa.

– Toki eron ja menneen ajan prosessointi kesti. Ensimmäisen vuoden suoritin eroa, toisena vuonna vasta käsittelin sen kunnolla. Monet positiiviset vaikutukset huomasin heti. Muutaman kuukauden jälkeen huomasin, miten helppoa oli tulla kotiin, kun eksän auto ei ollut enää parkkipaikalla.

– Outo sivutuote oli myös se, että minulla oli enemmän rahaa käytössäni huolimatta isosta asuntolainasta ja kahdesta lapsesta. Kävikin ilmi, että minun rahat olivat olleet perheen rahoja, ja eksän rahat hänen rahojaan.