Etkö pysty enää keskittymään? Asiantuntija kertoo 8 tapaa, miten kyvyn saa takaisin

”Aivot oppivat siihen, mitä niillä tehdään”, sanoo aivotutkija Minna Huotilainen.

Älylaitteiden toistuva tuijottelu on omiaan heikentämään keskittymiskykyä.

Kun brittitoimittaja Johann Hari matkasi Pariisiin katsomaan Mona Lisaa, hänen kokemukseensa tiivistyi jotain olennaista nykymaailmasta.

Kuuluisaa maalausta ympäröi massa ihmisiä, joista liki jokainen halusi päästä ottamaan sen edessä selfien, selkänsä teokselle kääntäen. Kukaan ei Harin havaintojen mukaan pysähtynyt katsomaan taulua kuin muutamaksi sekunniksi.

Tämä on Harin mielestä yksi esimerkki siitä, että käsillä on keskittymiskyvyn kriisi.

Keskittymiskyvyn heikkeneminen johtuu Harin mukaan muun muassa yhteiskunnan rytmin nopeutumisesta, uupumuksen ja stressin lisääntymisestä, ”manipuloivan” teknologian kehityksestä ja köyhtyneestä ruokavaliosta. Hari käsittelee näitä kirjassaan Kadonnut keskittymiskyky (Bazar). Hän kertoo teoksessa myös museovierailustaan.

Aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta ei vielä ole Harin teosta lukenut, mutta hänen ajatuksensa ovat samansuuntaiset.

Elämisen ja tekemisen tahti on kiihtynyt, työ on pirstaloitunut ja päivät voivat olla monelle yhtä keskeytysten tulvaa. Sama pätee koulumaailmaan.

– Olemme jopa liikaa suostuneet hyväksymään tämän, Huotilainen sanoo.

Yksi keskittymiskyvyn tehokas rapauttaja on digitaalisuus. Älylaitteet, sovellukset, somealustat, pelit. Hari käyttää kirjassaan luonnehdintaa ”teknologia, joka pystyy seuraamaan ja manipuloimaan sinua”.

– Niiden koko toimintalogiikka perustuu siihen, että ihmiselle tarjotaan jotain mielenkiintoista ja palkitsevaa. Ja ne onnistuvat! Koukutumme päivityksiin ja viesteihin, Huotilainen sanoo.

Rytmin nopeutuminen on hapertanut keskittymistaitoja entisestään.

– Facebook-päivityksessä voi olla kolme kuvaa ja puoli sivua tekstiä. Tiktokissa video kestää enää muutaman sekunnin. Asiaan pitää mennä heti, mutta silti siellä sanotaan, että watch until the end.

Lyhytjännitteisyyden lisääntyminen vaikuttaa aivoihin.

– Aivot oppivat siihen, mitä niillä tehdään. Jos Tiktok-video kestää vaikka neljä sekuntia, ja videoita tulee selattua pari tuntia, se on aivoille opetussessio siitä, että neljä sekuntia on tarkkaavaisuuden kesto.

8 tapaa kohentaa keskittymiskykyä

Onko keskittymiskykymme vielä pelastettavissa?

– Kyllä sen voi saada takaisin, ja se palautuu, mutta ei hetkessä, Huotilainen sanoo.

Hän antaa kahdeksan vinkkiä:

1. Nuku riittävästi ja anna aikaa palautumiselle. Uni huoltaa aivoja, ja sen puute voi vaikuttaa aivojen toimintaan nopeastikin. Aivot tarvitsevat myös luppoaikaa.

2. Syö terveellisesti. Monipuolinen ruokavalio, jossa on runsaasti kasviksia ja pehmeitä rasvoja, tukee aivojen toimintaa. Harin mukaan nykyravinnossa on asioita, jotka haittaavat tarkkaavaisuutta. Yksi niistä on nopeita energiapiikkejä aiheuttavien ruokien, kuten valkoisen leivän ja sokeroitujen herkkujen, syöminen. Verensokeri voi nousta ja taas laskea niiden vuoksi nopeasti, eivätkä aivot silloin toimi optimaalisesti.

3. Liiku säännöllisesti. Tutkimuksista tiedetään, että liikunta on omiaan parantamaan aivoterveyttä sekä terävöittämään keskittymistä ja tarkkaavaisuutta.

4. Pidä työpäivän aikana taukoja, ja kiinnitä huomiota työpaikkasi taukokulttuuriin. Onko työssäsi tapana pitää taukoja ja kahvipausseja? Jos ei, asia kannattaa ottaa esille. Aivot tarvitsevat taukoja, jotta ne jaksavat keskittyä.

5. Vältä keskeyttämistä. Millainen on työpaikkasi viestittelykulttuuri? Kuinka monta kertaa keskeytät jonkun toisen? Kuinka usein sinut keskeytetään? Pohtikaa yhdessä, miten keskeyttelyä voisi välttää. Olisiko hyvä pitää vaikka kerran viikossa yhteinen, vapaamuotoinen aamupala, jonka aikana voisi vaihtaa kuulumisia ja kysyä mielessä pyörivät asiat?

6. Harrasta jotain pitkäjänteistä ja itseäsi kiinnostavaa. Mielekkäät harrastukset kehittävät ja ylläpitävät tarkkaavaisuutta. Kun huomaat, että aika on hurahtanut vaikka leipoessasi pullaa, keskittymiskykysi on saanut treeniä.

7. Järkeistä koukuttavan teknologian käyttöä. Valitse vaikka jokin kelloaika, jonka jälkeen et enää pelaa tai käytä puhelinta. Tai päätä, että et ota puhelinta tiettyihin paikkoihin, kuten makuuhuoneeseen tai ruokapöytään. Perheessä samojen pelisääntöjen on hyvä koskea kaikkia.

8. Kuuntele musiikkia juuri ennen tarkkaavaisuutta vaativan tehtävän alkua. Se voi tutkimusten mukaan auttaa keskittymään paremmin. Musiikilla on myös rauhoittava vaikutus: ylikierroksia voi laskea kuuntelemalla miellyttävää musiikkia vaikka ennen nukkumaanmenoa.

Hari perää kirjassaan sitä, että lapsille olisi annettava mahdollisuus leikkiä vapaasti, jotta heille kehittyisi terve tarkkaavaisuus. Huotilainen ajattelee samoin.

– Uskon vahvasti siihen, että kun lapselle antaa kivaa tekemistä, pyytää esimerkiksi ulos leikkimään hippaa, niin digilaite jää.

Se, että digilaitteet viedään kokonaan lasten käsistä, ei Huotilaisen mielestä ole optimaalinen ratkaisu – niitä tarvitaan nykymaailmassa joka tapauksessa.

Sosiaalinen media tietää tarkkaan, mihin kohtaan sinussa kannattaa porautua. Se tunnistaa ne kohdat, joiden kautta huomiosi saadaan herpaantumaan helpoimmin, ja keskittyy vaikuttamaan niihin. – Johann Hari, Kadonnut keskittymiskyky

Työelämään muutosta, kiitos

Hari ehdottaa kirjassaan nelipäiväiseen työviikkoon siirtymistä, koska ”kroonisesti ylirasittuneet ihmiset eivät pysty keskittymään”.

Huotilainen ei varsinaisesti ota kantaa työajan lyhentämiseen, mutta työelämän muuttaminen olisi hänestäkin tarpeen. Yksinkertaista se ei tosin ole.

– Meillä on syvään juurtuneita käsityksiä siitä, mikä on tehokasta. Vaikka se, että juostaan ees taas ja vastataan kaikkiin viesteihin.

Tosiasiassa multitaskaaminen ja poukkoilu sinne tänne on kaukana tehokkuudesta.

Tehokkuudesta kertovat pikemminkin uudet ideat ja oivallukset. Niitä ei kuitenkaan saada, jos hypitään tehtävästä toiseen.

Kaikesta huolimatta yhä useampi puhuu siitä, kuinka vaikeaa keskittyminen voikaan olla. Purnaaminen on Huotilaisen mielestä tervetullutta.

– Ensimmäinen askel asioiden korjaamisessa on puheeksi ottaminen.

Itse asiassa täysin häiriötön aika on käymässä ihmisillä vähiin: eräässä tutkimuksessa paljastui, että suurin osa meistä toimistotyössä ahertavista ei koe kokonaista häiriötöntä tuntia kertaakaan työpäivänsä aikana. – Johann Hari, Kadonnut keskittymiskyky

Milloin kyseessä voi olla adhd?

Voiko jostain päätellä, että tarkkaavaisuuspulmien taustalla saattaakin olla adhd eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö?

Adhd on on toimintakykyä heikentävä kehityksellinen häiriö, jonka pääoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Viime vuosina adhd-epäilyjen määrä on räjähtänyt.

Huotilaisen mukaan on hyvä, että adhd:sta puhutaan nykyisin aiempaa enemmän.

– Joku voi saada siitä oivalluksen, että oireita on ollut lapsuudesta saakka, mutta ei ole saanut apua.

Adhd sekä toinen tarkkaavaisuuteen liittyvä häiriö add ovat synnynnäisiä kehityshäiriöitä. Diagnoosiin vaaditaan näyttöä siitä, että oireet ovat alkaneet ennen aikuisuutta.

– Meillä muilla, joilla on tarkkaavaisuuspulmia, kyse on yleensä huonoista elintavoista, huonosti järjestetystä työstä tai siitä, että ei nuku. Melkein tuntuisi kivalta, että niistä voisi syyttää jotain muuta.