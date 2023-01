Mikä on parasta, mitä olet hyvinvointisi eteen tehnyt? Vastaa kyselyyn ja kerro kokemuksestasi

Paraniko hyvinvointisi, kun aloitit terapian, erosit tai muutit uuteen kotiin? Oliko tupakoinnin lopettaminen tai rintojen pienennysleikkaus elämäsi paras päätös?

”Kyllä se ero miehestä oli. Sen jälkeen loppui sydänoireet, unen laatu parani ja uupumus hellitti.”

”Selkäjumppa 5 min kerran päivässä.”

’”Hiusten värjäyksen lopettaminen. Nyt on vahva ja kiiltävä tukka eikä katkeileva vaalennettu hiirenhäntä.”

Mikä satsaus omaan hyvinvointiisi on oikeasti kannattanut? Tästä on keskusteltu jo kuukausitolkulla Vauva.fi -keskustelupalstalla. Aihe vapaa -palstan keskustelijat ovat jakaneet oivalluksiaan siitä, mistä hyvinvointiteosta on oikeasti ollut hyötyä.

Mainintoja ovat keränneet muun muassa ammatin vaihtaminen, ero, rintojen pienennysleikkaus, silmien laserleikkaus ja psykoterapian aloittaminen. Keskustelijoiden hyvinvointia ovat lisänneet myös tupakoinnin lopettaminen, uusi liikuntaharrastus, muutto uudelle paikkakunnalle sekä koiran ottaminen.

Mikä teko tai satsaus oman hyvinvointisi eteen on vaikuttanut positiivisimmin sinun elämääsi? Vastaa kyselyyn, teemme aiheesta juttua!

Yhteystietojasi tai nimeäsi ei julkaista, mutta Me Naisten lähtökohta on, että kommentoijien henkilöllisyyden pitää olla toimituksen tiedossa. Toimitus ei jaa henkilötietoja eteenpäin.

Lue lisää: Lestadiolaisperheen äiti Riitta jätti miehen ja 14 lasta Suomeen – toteutti suurimman unelmansa ja karautti maailmalle