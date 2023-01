Heidi, 37, halusi mahtua vanhoihin farkkuihinsa ja kokeili Martina Aitolehden hittitreeniä – ”Ruokasuhteeni vääristyi, mutta yksi hyvä tapa jäi käyttöön”

Heidi halusi oppia järkevän ateriarytmin ja lisätä liikuntaa arkeensa. Onnistuiko pysyvä elämänmuutos?

Testasimme neljä netissä myynnissä olevaa erilaista hyvinvointivalmennusta. Julkaisemme testaajien kokemukset juttusarjana. Tämä on sarjan kolmas osa.

Mitä testattiin? Heinäkuuksi hellemekkoon, Fitclub Finland.

Martina Aitolehden suunnittelema valmennus. Mukana on detox-tyyppiseksi luonnehdittu ruokavalio sekä napakka treeniohjelma. Valmennuksen aikana luvataan huomattavaa muutosta ulkomuotoon: tarkoitus on, että neljän viikon päätteeksi sujahtaa solakoituneena hellemekkoon.

Valmennusta käytetään Fitclubin sovelluksella, josta näkee ruokavalion, reseptejä, treeniohjelman sekä Martinan nauhoittamat treenivideot. Pakettiin kuuluu myös keskusteluryhmä, jossa kysymyksiin vastaavat Martina sekä hänen apujoukkonsa.

Treeneissä tarvitaan vain minikuminauhat, ei muita välineitä.

Ruokavalion noudattaminen onnistuu ilman vaakaa.

Neljän viikon valmennuksen hinta on 39,90 euroa. Testaaja: Heidin, 37, tavoite on lisätä liikuntaa ja oppia järkevä ateriarytmi. Hänellä on kokemusta hittidieeteistä, mutta nyt toiveissa on pysyvä elämänmuutos.

Neljän viikon ryhtiliike

Aamu- ja välipalat jäävät minulta helposti syömättä, ja toissa vuonna hankittuihin farkkuihinkin olisi mukava mahtua – olen nimittäin ostolakossa. Myönnetään: tätä sanotaan valmennukseksi, mutta laihdutuskuurihan se on.

” Alkuun kaikkien ruokien syöminen on vaikeaa. Syön kuitenkin kaiken tottelevaisesti.

Sovelluksessa on ihanan selkeät ohjeet. Jokaiselle aterialle on pitkät listat esimerkkiruokia, eikä mikään muukaan vaikuta olevan täysin kiellettyä. Painoluokkia on kolme, omassani tulee energiaa 1 800 kilokaloria päivässä, mikä ei ole kovin kaukana laskennallisesta kulutuksestani istumatyössä.

Löydän heti mieluisat ateriavaihtoehdot. Tykkään syödä kaurapuuroa tai leipää aamupalaksi, ja päivälliseksi on tortillaa, iltapalaksi banaanipannukakkuja, nam! En ole tottunut näin isoihin annoskokoihin, ja alkuun kaikkien ruokien syöminen on vaikeaa. Syön kuitenkin kaiken tottelevaisesti, ja pian ruokaa on minusta sopivasti ja tarpeeksi usein. Reseptejä saisi olla enemmän.

” Martinan kanssa jumppaaminen on selkeää.

Yllätyn, kun on ensimmäisen jumpan aika. Videot ovat todella lyhyitä, ja mukana on myös kehonhuoltoa. Martinan kanssa jumppaaminen on selkeää ja treeni ohi nopeasti. Jätän silti osan treeneistä tekemättä. Tarvitsisin motivaattoriksi oikean treenikaverin.

Mitä kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa hyvinvointiprojektin tai ryhtyä kuntokuurille? Lue asiantuntijan kommentit:

Lue lisää: Asiantuntija sanoo suorat sanat hyvinvointivalmennuksista

Edistymistä mitataan kiloina, sentteinä ja ennen ja jälkeen -kuvina. Kun valmennus päättyy, huomaan kadottaneeni muutaman kilon ja monta senttiä. Farkut mahtuvat taas.

” Ruokasuhteeni oli ehtinyt vääristyä neljässä viikossa.

Suhtaudun epäileväisesti siihen, että laihdutustulos olisi pysyvä. Haaste oli kuitenkin joustava ja helppo tapa saada ruokarytmi kuntoon. Sen jälkeen palasin takaisin tuttuihin ruokiini, joissa on enemmän tyydyttyneitä rasvoja ja vähemmän kasviksia. Olen pitänyt kiinni aamu- ja välipalasta, eli uusi hyvä tapakin tarttui matkaan.

Haasteen loputtua tajusin kuitenkin, että ruokasuhteeni oli ehtinyt vääristyä neljässä viikossa. Jaottelin päässäni ruuat hyviin ja huonoihin (kanasalaatti hyvä, pizza huono). Kesti useamman viikon ennen kuin sain ajatusmallini taas oikeille raiteille: hyviä ja huonoja ruokia ei ole olemassa.

