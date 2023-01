On–off-salitreenaaja toivoi saavansa australialaisen kuntogurun treeniohjelman avulla motivaatiota myös alkuhuuman jälkeen, eikä pistänyt pahaksi lihaksiakaan. Miten kävi?

Testasimme neljä netissä myynnissä olevaa erilaista hyvinvointivalmennusta. Julkaisemme testaajien kokemukset juttusarjana. Tämä on sarjan toinen osa. Ensimmäisen osan voit lukea täältä.

Mitä testattiin: High Intensity Strength 1.0. with Kayla Itsines 12 viikon ohjelma lupaa kehittää lihas- ja aerobista kuntoa ja rohkaista kokematonta salitreenin pariin. Harjoitukset (3–4 treeniä viikossa, kestoltaan 30–40 minuuttia) voi tarvittaessa tehdä kotona kehon painolla. Toimii puhelimeen ladattavassa SWEAT-sovelluksessa. Sovelluksessa on eri valmentajien laatimia kunto-ohjelmia joogasta HIIT-treeneihin. Kaikki ovat käytössä yhdellä kuukausimaksulla. Sovelluksesta löytyy myös ruokaohjeita sekä kalenteri, johon treenit voi aikatauluttaa. Hinta: 19,99 € / kk tai kertamaksu 119 € / vuosi Testaaja: Anette, 35, on on–off-salitreenaaja. Hän toivoo saavansa treenimotivaatiota myös alkuhuuman jälkeen. Ei panisi pahakseen lihaksiakaan.

Hiki pintaan!

Goblet squat, forty seconds! Kayla Itsinesin vahva australialaisaksentti kajahtaa kuulokkeisiin. Laskeudun kahvakuulan kanssa syväkyykkyyn ja takaisin ylös. Kyllähän tämän vielä jaksaa, ajattelen.

Tänään on jalkapäivä, kuten salislangissa sanottaisiin. Australialaisen kuntogurun ohjelma lanseerattiin jo vuonna 2016 nimellä BBG eli Bikini Body Guide. Vuonna 2023 ei enää puhuta bikinikropasta, vaan ihan vain voimatreenistä.

Personal trainer taskussa

Treeniviikko koostuu kolmesta viikkotreenistä ja yhdestä vapaavalintaisesta. Lisäksi sovellus kannustaa lenkkeilemään, mutta itse päätän tehdä vain pakolliset.

” Ehdollistun kellon pirahdukseen kuin koira.

Treeni sisältää alkulämmittelyn, kuntosalilaitteissa tehtäviä lihaskuntoliikkeitä sekä aerobisia hyppyjä. Treenit tehdään liikepattereina, eli eräänlaisena kuntopiirinä. SWEAT-sovellus näyttää liikkeet, laskee jäljellä olevan ajan ja ilmoittaa äänimerkillä, kun on aika aloittaa uusi liike. Viikkojen kuluessa ehdollistun kellon pirahdukseen kuin koira.

Ilahdun, että sovellus toimii moitteettomasti, vaikka kuuntelen samalla musiikkia Spotifysta.

Jalkapäivän jälkeen reidet tutisevat, ja kivistävien lihasten avaamisesta putkirullalla tulee tapa – asia, jota en yleensä liikuntaan mahduta. Lisäksi alan myös venyttelemään jokaisen treenin päätteeksi, sillä se on laskettu treeniin mukaan ikään kuin automaationa. Näin se tulee ainakin tehtyä.

” Alan koukuttua hikoilun aiheuttamaan hyvään fiilikseen.

Pidän siitä, että jumppa on joka kerta erilainen. Se motivoi. Kolmannen viikon kohdalla olo on virkeä ja hyväntuulinen. Ehkä kuntoilun vapauttamilla endorfiineilla on osuutta asiaan?

Väsymyksen kautta kuntoilukoukkuun

Neljännellä viikolla olen tuhottoman väsynyt: kuin kaikki puhti olisi viety lihaksistani. Onneksi treenin intensiteetin saa itse päättää. Nyt sovellukseen treenien päätteeksi pärähtävä onnittelu tuntuu extrahyvältä. Hyvä minä!

Viikolla viisi alan ensimmäistä kertaa kuntoiluhistoriassani koukuttua hikoilun aiheuttamaan hyvään fiilikseen. Treeniohjelma on rakennettu nokkelasti: koska jokaiseen patteristoon on ujutettu aerobisia liikkeitä, treeni saadaan hikoilun myötä vähintäänkin tuntumaan tehokkaalta. Kuin olisi juossut suurenkin maratonin sen sijaan, että kyykkäsi jumppasalissa.

” Minimaalinen lounastortilla herättää raivoa.

Parin kuukauden jälkeen olen huomaavinani tuloksia. Ovatko lihakset olkapäässä hitusen kasvaneet? Kaipaisin silti lisätietoa oikeasta tekniikasta – mahdollisuus loukata itsensä riuhtomalla on todellinen, etenkin aikaa vastaan tehtävissä liikkeissä.

En muuten suosittele sovelluksen ehdottamaa ruokavaliota: minimaalinen lounastortilla herättää enemmän raivoa kuin kulinaristista tyydytystä.

