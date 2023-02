Tuuliina, 25, osti ja remontoi lapsuudenkotinsa 60 000 eurolla – muuton jälkeen lattian alta paljastui yllätys

Tuuliina Viinamäki osti lapsuudenkotinsa, jossa hänen mumminsa oli asunut. Remontointiin osallistui koko suku.

Tuuliina muutti takaisin kotiin, jossa hän on asunut lapsena. – Talo on ollut minulle aina onnen ja turvan paikka.

Korkeat mänty- ja omenapuut, joiden väliin isä ja äiti virittivät kesäksi riippumaton. Pihalla vilistävät oravat. Rauha.

Muun muassa nämä asiat Tuuliina Viinamäki, 25, muistaa lapsuudestaan Porin seudulla. Talosta, jossa asui ensin hänen lapsuuden perheensä, sitten hänen mumminsa.

Mummin poismenon jälkeen vuonna 2018 taloon muutti Tuuliinan muita sukulaisia, mutta rakennus jäi lopulta tyhjilleen.

– Kun taloa alettiin myydä, sanoin sedille ja tädeille, että älkää nyt myykö! Minä haluan tulla sinne.

Tuuliina päätti ostaa talon itselleen sekä remontoida sen perusteellisesti.

– Minulle oli selvää, että haluan takaisin, Tuuliina sanoo.

Tuuliina oli ostohetkellä 24-vuotias ja asui vuokrakerrostalossa. Hän ei ollut vielä silloin ajatellut hankkivansa omaa asuntoa. 19-vuotiaana Tuuliina oli avannut ASP-tilin ja alkanut säästää rahaa.

– Olin ajatellut paikalleen asettumisen tapahtuvan vasta joskus kolmekymppisenä ja haaveenani oli ollut rakennuttaa mieleiseni koti.

Kun Tuuliina kuuli, että talo voisi mennä jollekin muulle, hän halusi tarttua tilaisuuteen.

– Talo on ollut minulle aina onnen ja turvan paikka.

”Talo on antanut paljon mahdollisuuksia toteuttaa itseäni ja ajatella, mitä tulevaisuudessa haluan”, Tuuliina sanoo.

Kaupanteko meni tunteisiin

Asunto- ja remonttilaina, yhteensä 60 000 euroa, järjestyivät pankista. Talo ei itsessään ollut Tuuliinan mukaan kallis, muutamia kymmeniä tuhansia euroja, mutta remonttia täytyi tehdä samalla hinnalla.

Talokaupat varmistuivat syksyllä 2021.

– Muistan, että kun sain lainapaperit ja kauppakirjan käteeni, itkin tätini kanssa.

Sukulaisillekin oli helpotus, että saivat pitää talon suvussa.

– Lisäksi tontin ja talon ylläpito oli rasite, koska talo oli tuolloin tyhjillään, ja jokaisella oli omat asunnot ja elämät, joissa riitti puuhaa. Tilanne oli liikuttava, koska itselläni toteutui unelma, ja se oli iso askel aikuisuuteen.

”Pihassa oli koko kesän nurmikot, ja heinät olivat kasvaneet useamman vuoden”, Tuuliina kertoo. Niittämistäkin siis riitti.

Alkujaan Tuuliinan koti on 1930-luvulla rakennettu torppa, jota jokainen asukki on vuorollaan laajentanut. Talo on tummanpunainen ja siinä on valkoiset listat.

– Piha on iso, ja siellä sijaitsevat saunarakennus ja tallirakennus, joka on ollut verstaana.

Asuinneliöitä on yhteensä noin 35. Tilaa on tosin reippaasti enemmän, sillä yläkertaa ei lasketa asuintilaksi, koska katto on hyvin viisto.

Koko ja alkuperä selittävät osin myös talon hintaa.

– Sain sukulaishinnan, ja koska torppa on pieni, hintaa ei tullut paljon. Lisäksi kaikki vaati laittamista.

Sukulaiset ovat olleet korvaamaton apu, sillä talo on vaatinut perusteellista remonttia.

Esimerkiksi koko kylppäri ja vessa viemäröinteineen ovat menneet uusiksi. Olohuoneen lattia piti avata, sillä tiivisteenä oli yhä sammalta ja purua. Tilalle pistettiin uudet eristeet.

Remontointi jatkuu yhä. Tuuliina on itse tehnyt lähinnä pintaremonttia. Muissa hommissa apuna ovat olleet etenkin setä, serkut ja isä. Sekä setä että useampikin serkku ovat remonttimiehiä. Heistä on ollut apua varsinkin kylpyhuoneen remontoinnissa.

Eno taas on sähkömies, joten hän on auttanut sähkötöissä. Äiti on tarjonnut apuaan tapetointiin, ja siskot maalaushommiin. Auttaviin sisaruksiin lukeutuu myös kaksi veljeä.

Kylpyhuone muuttui remontissa täysin.

Yllätyksiä

Tuuliina oli alusta asti varautunut siihen, että savottaa riittäisi. Yllätyksiäkin on silti tullut.

– Kun muutin, aloin katsoa, että keittiön lattia oli kuprulla. Se avattiin, ja alta paljastui vanha vesivahinko. Vakuutus onneksi korvasi sen.

Yllätyksenä tuli myös se, kuinka paljon remontoidessa pitää tehdä päätöksiä, ja kuinka hintavia monet materiaalit ovat. kuten puu.

– Muistan kun seisoin K-raudan käytävällä ja etsin listoja ja sanoin isälleni, että miten voi olla mahdollista!

– En kuitenkaan ole hankkinut halvinta vaan toimivinta. Ja esimerkiksi kylppäriremontissa olen luottanut siihen, että ammattilaiset osaavat hoitaa asian. En ole ollut naputtamassa vieressä, että tuonkin olisi saanut euron halvemmalla.

Ammattilaisiin – kuten omaan serkkuun – luottaminen kannatti.

– Kylpyhuoneesta tuli aivan loistava. Kaakelit ovat isot ja harmaat, ja tila näyttää avaralta. Lamput ovat ihanan kirkkaat, ja tunnelmaa saa säätämällä niiden himmeyttä.

”Kiistanalainen” oli ainoastaan suihkuseinä.

– Halusin kalliimman kuin mitä isä ja serkku suosittelivat. Seinän, jossa on useampi ruutu.

Sähkökuluissa Tuuliina saa säästöä siitä, että hän voi lämmittää taloa sen keskellä sijaitsevalla isolla takalla. Takka lämmittää hyvin sekä ylä- että alakertaa.

Remonttiin Tuuliina pyysi alkujaan 30 000 euron suuruisen lainan.

– Ensin hoidettiin alakerta kuntoon. Siihen on mennyt lainasta noin kaksi kolmasosaa. Olen myös säästänyt yläkerran remonttiin, ja valmistautunut tarvittaessa pyytämään lisälainaa. Yläkerran remontin ei kuitenkaan pitäisi vaatia niin paljoa kuin alakerran, koska kylpyhuoneen täysremontti on arvokas panostus.

Ensi kesänä on määrä remontoida olohuoneen katto ja yläkerta.

Keittiö on valmis. Jokainen tuoli on saanut oman värinsä.

Kissa Lucifer on löytänyt paikan takan päältä.

Vastuuta ja vapautta

Sisustuksessa Tuuliina on satsannut rauhalliseen värimaailmaan. Kalusteet ovat kaikki uusia.

– Esimerkiksi keittiössä pinnat ja kalusteet ovat perusvärisiä. Tykkään sisustaa verhoilla ja pyyhkeillä, ja kaikki keittiön tuolit ovat eriväriset.

Alakerta on jo asumiskunnossa. Ensi kesänä on määrä remontoida olohuoneen katto ja yläkerta.

– Nukumme kyllä yläkerrassa, mutta pahvilaatikkojen keskellä. Kun remontti valmistuu, yläkerran toiseen päähän tulee oleskelutila, jonne mies saa raahata kaikki pleikkarinsa. Toiseen päähän tulee makuuhuone.

Tulevaisuuden haaveena Tuuliinalla ja hänen miehellään on toisen piharakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle.

– Haluaisin sinne kotikuntosalin, ja mies saisi bänditilaa, sillä hän soittaa rumpuja.

Kovin paljoa pidemmälle Tuuliina ei ole halunnut elämäänsä suunnitella.

– Jos joskus tuntuu siltä, että on aika vaihtaa maisemaa, niin puntaroin sitä, kun se on ajankohtaista. Tällä hetkellä meillä kummallakin on työt, joita emme vaihtaisi pois, ja elämä tuntuu muutenkin olevan mallillaan. Lisäksi mieheni on muuttunut kaupunkilaisesta niin maalaiseksi, ettei vaihtaisi kotiamme mihinkään.

Tuuliina pääsi muutamaan taloon maaliskuussa 2022, vaikka esimerkiksi muutamia kaapinovia tuolloin vielä puuttuikin. Hän on tyytyväinen lopputulokseen.

– Vaikka hetkittäin onkin ollut sellainen olo, etten jaksa enää remppakaaoselämää tai jatkuvaa korjaamista, niin sitkeys palkitaan.

Oman talon hankkiminen ja kunnostaminen on ollut kasvattavaa.

– Se on pakottanut ottamaan vastuuta, mutta oma talo ja piha tarjoavat myös vapautta, jota keskusta ja kerrostalot eivät voi tarjota.

Tuuliina on kiitollinen saamastaan avusta.

– Minulla on ollut mahtava tukitiimi, ja haluankin antaa heille isot kiitokset. Ilman heitä olisin jättänyt kaiken kesken.

Tällä viikolla Me Naiset pureutuu suomalaisten unelmiin verkossa, somessa, lehdessä ja Me Naiset Radiossa. Julkaisemme unelmointiin liittyviä juttuja joka päivä 20.–26.2.2023.

Aiemmat Me Naisten unelmaviikon jutut:

Lue lisää: Mikä on suurin unelmasi? Vastaa 12 kysymykseen, ja testi kertoo vastauksen

Lue lisää: Aleksi myi kaiken omaisuutensa ja muutti perheensä kanssa Filippiineille – sitten selvisi kova hinta, jonka hän maksoi unelmastaan

Lue lisää: 9 suomalaista paljastaa unelmansa, jonka haluaisi toteutuvan – osaatko vastata kysymykseen, joka on monelle aluksi hankala?

Lue lisää: Annika, 28, muutti pysyvästi laivaan puolisonsa kanssa – tältä näyttää 26 metriä pitkässä kodissa

Lue lisää: Sara, 21, kertoo, paljonko kiinteistönvälittäjä oikeasti tienaa asunnon myynnistä – paljastaa, millä perusteella osti oman asuntonsa

Lue lisää: Taru Mäkelä on sairastunut syöpään kolme kertaa – kertoo nyt, mitä mieltä on muodikkaasta kuolin­siivouksesta: ”Saavat sen verran perintöä”

Lue lisää: Vuoden isännöitsijä kertoo ilmiöstä, joka rasittaa nyt monen hermoja – tällaista on työ, jossa näkee kaikenlaista