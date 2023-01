Masennus kuuluu elämään, sanoo ruotsalaispsykiatri – ja selittää, miten kaksi hyvin arkipäiväistä asiaa voivat auttaa

Pari läheistä ystävää merkitsee terveyden kannalta enemmän kuin iso joukko tuttavia, psykiatri Anders Hansen sanoo.

Yksi masennuksen aiheuttaja on Anders Hansenin mukaan pitkäkestoinen stressi. Stressi ei kuitenkaan riitä ainoaksi selitykseksi.

Masennus ja ahdistus vaivaavat yhä suurempaa joukkoa ihmisiä. Mieli ry:n mukaan Suomessa joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen.

Mutta miltä kuulostaa se, että masennus ja ahdistus voivatkin pikemminkin kertoa terveydestä kuin sairaudesta?

Tällaisen ajatuksen ruotsalainen psykiatri, lääketieteen tohtori Anders Hansen esittää juuri suomennetussa kirjassaan Aivoblues – miksi voimme huonosti, vaikka kaikki on hyvin? (Atena).

Hansenin mukaan ahdistus ja masennus ovat usein suojamekanismeja esimerkiksi kovaa stressiä vastaan.

– Ahdistus ja masennus ovat usein osa normaalia elämää, eivätkä merkki sairaudesta. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa paljon kärsimystä – ja niitä on ehdottomasti syytä hoitaa, Hansen sanoo.

Syy piilee aivoissa

Hansenin mukaan aivot eivät ole evoluution saatossa kehittyneet voimaan hyvin. Sen sijaan aivot pyrkivät jatkuvasti varautumaan pahimpaan eli ahdistumaan tai vetäytymään turvaan eli masentumaan.

Aivojen tärkein tehtävä on Hansenin mukaan varmistaa, että ihminen selviytyy. Ne varoittavat mahdollisista uhkista kuin palovaroitin. On suorastaan epärealistista odottaa, että voisi aina hyvin.

Muinaiset ihmiset reagoivat Hansenin mukaan voimakkaasti vaaroihin. He valpastuivat esimerkiksi pensaiden rapistessa, koska siellä saattoi vaania leijona. Nykyihminen on näiden hengissä selviytyjien jälkeläinen.

– Olemme unohtaneet olevamme biologisia olentoja, Hansen sanoo.

” Nykytieteen valossa ahdistus on ennemminkin luonnollinen vaaroilta suojaava mekanismi – ja siksi usein merkki normaaliudesta.

Tunteillakin on Hansenin mukaan vain yksi tehtävä: vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja parantaa selviytymismahdollisuuksia.

Liikunta voi ehkäistä masennusta

Yksi masennuksen aiheuttaja on Hansenin mukaan pitkäkestoinen stressi. Stressi ei kuitenkaan riitä ainoaksi selitykseksi, sillä jokaisella on oma geneettinen alttiutensa.

Useimmiten on vaikea sanoa, mistä masennus tarkalleen ottaen johtuu.

Hansenin mukaan uusimmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että masennus voi liittyä myös elimistön tulehdustilaan, jota stressi – kuten myös vyötärölihavuus ja liikkumattomuus – lisäävät.

Masennukseen ja ahdistukseen on monia hoitokeinoja, kuten psykoterapiaa ja lääkehoitoja. Useimmille sopii Hansenin mukaan parhaiten eri hoitomuotojen yhdistelmä.

Hansen puhuu myös kahden arkipäiväisen asian puolesta: masennusta ja ahdistusta voi hänen mukaansa lievittää ja ennaltaehkäistä liikkumalla sekä välttämällä yksinäisyyttä.

Kirjassaan Hansen mainitsee lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan liikkuminen voi pienentää masennusriskiä. Jo reipas tunnin kävelylenkki viikossa riittää suojaamaan masennukselta. Tutkimukset viittaavat Hansenin mukaan siihen, että kahdesta kuuteen tuntia sykettä kohottavaa liikuntaa olisi ”paras määrä”.

” Liikunnankin vaikutus on yksilöllinen. Joillakin se on huikea, kun toiset eivät juuri huomaa eroa, mutta keskimäärin liikunnalla on hyvä vaikutus.

Kaikille liikunta ei kuitenkaan käy. Esimerkiksi vakavasti masentuneelle tai uupuneelle liikunta ei välttämättä ole edes mahdollista.

Muutamakin ystävä on merkityksellinen

On sanottu, että nykymaailmassa vallitsee suoranainen yksinäisyysepidemia. Yksinäisyydellä on Hansenin mukaan yhteyksiä myös masennukseen.

Biologialla ja evoluutiolla on tässäkin osansa. Toisten seura on merkinnyt ihmiselle turvaa ja parempia mahdollisuuksia selvitä hengissä. Kun ihminen on yksin, elimistössä vallitsee Hansenin mukaan hälytys- ja pitkäkestoinen lievä stressitila.

” Pari läheistä ystävää merkitsee terveyden kannalta enemmän kuin iso joukko tuttavia.

Hansenin mukaan ikävää oloa voi nykypäivänä tuottaa myös se, että vertaa itseään jatkuvasti muihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Jos tuntuu, että ei kuulu joukkoon eikä riitä, se on huono viesti aivoille, Hansen sanoo.

Jokainen tuntee toisinaan ahdistusta ja alakuloa. Milloin on syytä hakea apua?

– Jos ahdistus ja masennus alkavat rajoittaa elämää, Hansen vastaa.

– Ja jos ei tiedä, pitäisikö apua hakea, sitä kannattaa jo hakea ja etsiä joku, joka voi kertoa, millaista apua tarvitsee.

Pahalla ololla ei psykiatrin sanoin ole mitään itsearvoa.

Nostositaatit ovat siteerauksia Anders Hansenin kirjasta Aivoblues.