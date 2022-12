Oletko ihan loppu? Asiantuntija kertoo merkit, joista tunnistaa pitkittyneen stressin

Jos arki on yhtä selviytymistä, voit kärsiä pitkittyneestä stressistä. Se nakertaa terveyttä ja jaksamista.

Työpäivän jälkeen olo on kuin loppuun puristetulla sitruunalla. Mietteet ovat ainoastaan siinä, miten itsensä saisi kasattua seuraavaan päivään. Että jaksaisi vielä edes viikonloppuun.

Tällainen olo voi kertoa siitä, että elää eräänlaisessa selviytymistilassa. Se on merkki pitkittyneestä stressistä.

Yritetäänpä hahmottaa asiaa myötätuntokeskeisen psykoterapian näkökulmien kautta. Se on integratiivinen lähestymistapa, joka pohjautuu muun muassa kognitiivisen käyttäytymisterapian, evoluutioteorian ja kiintymyssuhdeteorian oppeihin.

– Myötätuntokeskeisen terapian näkökulmasta selviytymistila tarkoittaa uhkajärjestelmän aktivoitumista, kertoo psykologi Emmi Arponen.

Uhkajärjestelmä on yksi myötätuntokeskeisessä terapiassa hahmotelluista tunnesäätelyjärjestelmistä.

Kolme tunteiden säätelyjärjestelmää Myötätuntokeskeisessä psykoterapiassa on hahmoteltu kolme tunnesäätelyjärjestelmää: uhkajärjestelmä, saatavuusjärjestelmä sekä turvajärjestelmä.

Tunnesäätelyjärjestelmät vaihtuvat, kun ihminen säätelee tunteitansa ja toimintaansa.

Tunnesäätelyjärjestelmiä voi kutsua myös mielentiloiksi.

Kaikki mielentilat ovat ihmiselle luontaisia ja tarpeellisia, mutta on tärkeää, että oleilee riittävästi myötätuntoisessa ja rauhallisessa mielentilassa. Silloin turvajärjestelmä on aktiivinen, ja keho ja mieli pääsevät todella palautumaan.

Kun uhkajärjestelmä on aktivoitunut, ihminen suuntaa huomionsa ympärillään oleviin uhkiin ja pyrkii suojautumaan niiltä. Keho on kiihtyneessä tilassa, ja erittää muun muassa stressihormoni kortisolia.

– Silloin ihminen on hyvin varuillaan ja vireänä. Kaikki tuntuu kiireelliseltä, kaikki pitää tehdä heti, Arponen kuvailee.

Toista tunnesäätelyjärjestelmää eli saavutusjärjestelmää luonnehtivat ilo, motivaatio ja tavoitteet.

– Tätä tilaa voisi kuvata esimerkiksi hyvänä draivina ja tekemisen meininkinä, jolloin huomio on suuntautunut tavoitteiden saavuttamiseen.

Kolmatta tunnesäätelyjärjestelmää eli turvajärjestelmää leimaavat turvallisuuden tunne, rentous ja rauha.

– Ihminen pystyy pysähtymään ja pohtimaan, mikä olisi itselle hyvästä. Hän kokee yhteyttä muihin, tyyneyttä, ja on tietoisesti läsnä. Selviytymistilassa puolestaan on yleensä vallalla voimakas tarve ratkaista kaikki heti, ja mieli askartelee huoliajatusten ympärillä, Arponen sanoo.

Ylivirittyneisyyden ei ole tarkoitus olla päällä pitkiä aikoja.

– Vireään tilaan on aika ajoin ok mennä, ja sitä tarvitaan, mutta on tärkeää, että sieltä tulee myös pois. Olisi hyvä päästä oleilemaan tasaisesti myös turvallisessa tilassa, joka on levollinen ja tässä hetkessä läsnä oleva.

Jos stressitila pitkittyy pitkittymistään, keho on jatkuvasti alipalautunut. Se voi johtaa esimeriksi uupumukseen tai sairasteluun.

Stressi nakertaa hyvinvointia

Nyky-yhteiskunnassa pitkittynyt stressitila ei valitettavasti ole mikään harvinaisuus. Sitä ruokkivat niin perimä, yksilölliset elämänkokemukset kuin kiihtynyt työelämä.

– Jos saa vaikka ahdistavan sähköpostin, se on kehomielelle vähän sama, kuin olisi uhkaavassa tilanteessa fyysisesti, vaikka jäämässä auton alle, Arponen vertaa.

Samaan aikaan ihminen voi elää kuormittavaa pikkulapsiarkea, pyrkiä vastaamaan työn vaatimuksiin ja yrittää valmistella joulua viimeistä yksityiskohtaa myöten.

– Joulun alla vallalle tulee herkästi kaikki valmiiksi -ajattelu. Siitä voi tulla hirveä stressitila ja kuorma, Arponen sanoo.

Mikäli ihminen pyrkii vain selviytymään asiasta toiseen, se alkaa Arposen mukaan jo haastamaan hyvinvointia ja jaksamista.

Olo voi olla koko ajan ärsyyntynyt. Uni saattaa alkaa katkeilla tai nukahtaminen ei onnistu.

– Rauhoittuminen voi olla vaikeaa, vaikka sille olisikin aikaa. Mieli käy kierroksilla, ja askartelee pitäisi sitä ja tätä -ajatusten kanssa.

Mieli on koko ajan tulevassa tai menneessä eikä koskaan pysähtyneenä hetkeen.

Haasta sisäinen puheesi

Jotta jatkuvasta selviytymistilasta pääsisi pois, siihen jumiutuminen täytyy ensin itse tiedostaa. Tämä ei välttämättä ole ihan helppoa.

Kroonisen kiireeseen ja väsymykseen voi tottua ja ajatella, että se nyt vain kuuluu elämään.

– Tämä on tosi inhimillistä, Arponen muistuttaa.

Jos tunnistat, että rauhoittuminen ja rentoutuminen on vaikeaa, lähde pohtimaan, mitkä asiat nostavat vireystilaasi. Haasta sitten lempeästi omaa mieltäsi.

– Asetu jämäkästi itsesi puolelle. Pohdi, miten sanoisit seis, en halua mennä mukaan tähän kuormittavaan kierteeseen, vaan harjoitella toisin toimimista. Tai mitä sanoisit vaikka samassa tilanteessa olevalle hyvälle ystävällesi?

Tämä voi tarkoittaa esimeriksi sitä, että et enää suostu ylitöihin. Tai jätät joulusiivouksen ja ruokien valmistelun vähän vähemmälle. Joulupöytään ei tarvitse loihtia viiden ruokalajin illallista.

– Joulu tulee ilmankin näiden asioiden tekemistä, Arponen muistuttaa.

Kannattaa myös suunnata huomio siihen, mikä auttaa irrottautumaan kuormittavista asioista ja ajatuksista.

Jollekin sopii parhaiten liikunta, toiselle ystävien tapaaminen. Joku saa mieltä ja kehoa nollattua lähtemällä toisenlaiseen ympäristöön.

Mieli voi alkuun pyristellä vastaan. Että enhän minä nyt pysty enkä voi!

– Omaa sisäistä puhetta voi tuntua epämukavalta vastustaa, mutta se on tärkeä keino. Ja aina jos tuntuu siltä, että haluaisi puhua jonkun kanssa, se kannattaa.

Ystävän, läheisin tai ammattilaisen kanssa keskustelu voi auttaa ymmärtämään, mikä itseä kuormittaa, ja mitä keinoja kuormittumisen purkamiseen on olemassa.

Arposta hämmentää, miten yhteiskunnan vaatimukset tuntuvat vain kasvavan. Hän toivoo, että keskustelua käytäisiin enemmän esimerkiksi siitä, miten työelämässä ihmiset saataisiin voimaan paremmin.

Jos ihminen uupuu, hän palaa Arposen mukaan toipumisen jälkeen usein samaan vanhaan työhön, jossa monikaan asia ei ole muuttunut.

– Tarvitaan rakenteiden tason muutosta. Olen huolissani siitä, että kovinkaan moni ei jaksa tässä tahdissa.