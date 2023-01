Näistä merkeistä voi tunnistaa nuorten naisten yleisimmän seksitaudin – tarttuu myös tilanteessa, jota moni ei hoksaa

Klamydiatartunnoista yli puolet todetaan naisilla. Tauti voi olla täysin oireeton.

Harrastitko suojaamatonta seksiä ja mietit nyt, voiko sinulla olla seksitautitartunta?

Asiasta voi varmistua vain seksitautitestillä.

Moni seksitautitauti on oireeton, kuten Suomen yleisin seksitauti klamydia. Klamydiatartuntojen määrä on noussut vuosi vuodelta ja on nyt ennätyslukemissa.

THL:n mukaan Suomessa todettiin vuonna 2021 yhteensä 16 790 klamydiatartuntaa. Se oli noin 500 tartuntaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Noin 60 prosenttia tartunnoista todetaan naisilla.

– Klamydia on siitä inhottava, että iso osa infektioista on täysin oireettomia tai vähäoireisia, kertoo naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Anu Aalto.

Tartunnan saaneista naisista ainakin 70 prosenttia on oireettomia. Oireet voivat myös olla niin vähäisiä, etteivät ne saa hakeutumaan hoitoon. Oireena voi olla esimerkiksi vain vähäistä tiputteluvuotoa.

Moni tuleekin Aallon vastaanotolle tutkimuksiin varmuuden vuoksi, suojaamattoman seksin jälkeen. Tutkimukset kannattavat: vaikka olisi oireeton, seksitaudin voi silti tartuttaa eteenpäin. Tauti myös etenee, vaikka oireita ei olisikaan.

Tartunnoista iso osa todetaan nuorilla aikuisilla, ja naisten tartunnoista 28 prosenttia alle 20-vuotiailla.

– Nuoret ovat seksuaalisesti aktiivisin ikäryhmä, eikä heidän suhde-elämänsä ole vielä niin vakiintunutta, Aalto sanoo.

Klamydian oireita

Klamydia voi ilmetä kohdunkaulan tulehduksena. Sekin on usein oireeton.

Kohdunkaulan tulehdus on paikallinen eli ei sama asia kuin sisäsynnytintulehdus, jossa kaikki gynekologiset elimet ovat tulehtuneet. Kohdunkaulan tulehdus voi tulla muustakin kuin klamydiasta.

Muita merkkejä klamydiatartunnasta voivat olla:

poikkeava valkovuoto

virtsan kirvely

ylimääräinen, verinen tiputteluvuoto.

Tällaisia oireita – etenkin jos ne ovat lieviä – ei välttämättä osaa yhdistää juuri klamydiaan.

Mikäli klamydiatulehdus on levinnyt kohdun limakalvolle, se voi aiheuttaa alavatsakipuja ja tehdä kuukautiskierrosta epäsäännöllistä.

Hoitamaton klamydia voi johtaa naisilla jopa lapsettomuuteen.

Muista suoja myös suuseksissä

Klamydia tarttuu sekä yhdynnässä että suuseksissä eritteiden välityksellä tai limakalvojen kautta.

– Se, että tartunnan voi saada myös suuseksissä, voi olla joillekin yllättävää, Aalto sanoo.

Tartunnalta voi suojautua käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa.

– Kondomia pitää käyttää koko yhdynnän ajan, osittainen käyttö ei riitä, Aalto muistuttaa.

Aallon mukaan moni nuori on nykyään hyvin tietoinen sukupuolitaudeista, ja osaa sekä rohkenee hakea apua. Joidenkin, etenkin vanhempiin ikäluokkiin kuuluvien mielissä seksitauteihin saattaa yhä liittyä turhaa häpeää, syyllisyyttäkin.

Testeihin on hyvä mennä 1–2 viikon kuluttua suojaamattoman seksin harrastamisesta.

Mikäli on harrastanut suuseksiä, näyte pitää ottaa nielusta. Testejä tehdään yksityisillä ja julkisilla terveysasemilla, ja testin voi tehdä myös kotona.

Jos harrastaa seksiä muiden kuin vakituisen kumppanin kanssa, säännöllinen testaaminen on paikallaan.

– En pitäisi lainkaan huonona käydä testeissä aina ennen uuden suhteen alkamista, vaikka olisi oireetonkin, Aalto sanoo.

Klamydia hoidetaan antibiootilla.

– On tärkeä hoitaa tulehdus siihen määrätyillä antibiooteilla, ja varmistaa paraneminen vielä hoidon jälkeisellä näytteellä.

HPV paranee usein itsekseen

Klamydia on yleisin seksitauteja aiheuttava bakteeri. Ihmisen papilloomavirus eli HPV on sen sijaan yleisin seksin välityksellä tarttuva virus.

Terveyskirjaston mukaan noin 80–90 prosenttia suomalaisista saa jossakin elämänsä vaiheessa HPV-tartunnan, mutta se on usein oireeton.

– HPV on hirveän yleinen, mutta se parantuu usein itsekseen, Aalto sanoo.

Virustulehdus voi oireilla kukkakaalimaisina visvasyylinä eli kondyloomina. Kondyloomasyyliä voi olla esimerkiksi emättimen suuaukolla tai häpyhuulissa.

HPV voi aiheuttaa myös kohdunkaulan solumuutoksia. Osa solumuutoksista kehittyy syövän esiasteeksi, ja esiasteista pieni osa muuttuu syöväksi.

Suomessa kohdunkaulansyöpää seulotaan. Seulontaohjelmassa voidaan käyttää papakoetta tai 30 vuotta täyttäneillä HPV-testiä. HPV-rokotus kuuluu myös rokotusohjelmaan.

Muita yleisimpiä seksitauteja Suomessa ovat herpes, tippuri, kuppa ja hiv. Näistä tippuritartuntojen määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Lähteitä: THL, Terveyskirjasto