Karoliina oli kiukkuinen, uupunut ja sairasteli usein – asiantuntija kertoo 5 tyypillistä oiretta, jotka piinaavat miellyttäjiä

Karoliina Saure halusi niin kovasti miellyttää muita, että keho ja mieli panivat lopulta stopin. Nyt hän opettelee vetämään omat rajansa.

Kiire. Siihen sanaan kiteytyi Karoliina Sauren, 35, elämä teini-iästä pitkälle aikuisuuteen. Kalenteri oli aina täynnä, mutta ei pelkästään omia, vaan myös muiden menoja. Oli kyse sitten ystävän auttamisesta, yhdistyksen vastuutehtävästä tai työpaikan uudesta projektista, Karoliina otti sen hoitaakseen. Joskus omasta halustaan, mutta yleensä siksi, ettei hän osannut sanoa ei. Karoliina halusi olla hyvä tyyppi, johon kaikki voivat luottaa. Ennen kaikkea hän halusi olla muille mieliksi.

Miellyttämisenhalu on suomalaisille tyypillinen ongelma, kertoo Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Tiina Tuominen. Tämä konkretisoituu hänen mukaansa työterveyspsykologin vastaanotoilla: lähes jokaisella työuupuneella on taipumusta miellyttämiseen.

– Pitkällä tähtäimellä muiden miellyttäminen vie mennessään omat voimavarat.

”Minä voin hoitaa”

Vaikka Karoliinan aika ei töissä riittänyt edes nykyisten tehtävien hoitamiseen, hänen huuliltaan karkasi aina ”minä voin hoitaa”, kun jokin homma tarvitsi tekijää. Sama toistui kumppaneiden ja kavereiden kanssa.

– Jos joku tarvitsi apuani, olin aina valmis auttamaan, vaikka minulla ei todellisuudessa olisi ollut aikaa tai jaksamista. Usein se tarkoitti ylitöitä ja omasta ajasta karsimista.

Karoliina asetti toisten tarpeet omiensa edelle muissakin tilanteissa. Kumppanin kanssa elokuvaa valitessa Karoliinalle oli ”aivan sama”, mitä leffaa katsotaan. Vaikka elokuvateattereissa olisi pyörinyt pätkä, jonka Karoliina olisi halunnut nähdä, ei hän saanut sanaa suustaan.

– Oli kyse sitten isosta tai pienestä asiasta, en pystynyt sanomaan kumppanilleni omaa mielipidettäni. Vastaukseni oli ’aivan sama, päätä sinä’.

Tuomisen mukaan nämä ovat tyypillisiä piirteitä miellyttäjälle. Kun ihmisellä on jatkuva tarve olla muille mieliksi, hän joustaa omista tarpeistaan ja arvoistaan eikä helposti tuo ilmi omia mielipiteitään.

Karoliina kokee, että miellyttäminen on ja saa jatkossakin olla osa hänen luonnettaan. Haitalliseksi hän kuitenkaan anna sen enää muuttua.

Mikä on liikaa?

Jokainen meistä pyrkii joskus miellyttämään. Se on Tuomisen mukaan täysin normaalia ja myös välttämätön osa ihmisten välistä kanssakäymistä. Juuri siksi haitallista miellyttämistä on usein vaikea tunnistaa.

– Saamme yleensä positiivista palautetta avuliaisuudesta, kyvystä tehdä kompromisseja ja siitä, että otamme toiset huomioon. Siksi näitä piirteitä ei välttämättä osata nähdä haitallisina ja tunnistaa, milloin niissä on menty liian pitkälle.

Tuomisen mukaan haitallisen miellyttämisen tunnistaa syistä toiminnan takana. Usein miellyttäjä auttaa muita vältelläkseen konflikteja tai pettymysten aiheuttamista. Toimintaa voi ohjata esimerkiksi syyllisyyden tunne tai hylätyksi tulemisen pelko.

– Miellyttäjän on vaikea kestää ajatusta siitä, ettei joku pidä hänestä. Siksi hän on valmis rikkomaan omat rajansa uudestaan ja uudestaan, Tuominen kertoo.

Hylkäämisen pelko puski rajoja

Karoliina kertoo olleensa auttavainen jo lapsena. Kun ulospäin suuntautuneen naisen sosiaalinen piiri kasvoi, kasvoi myös autettavien määrä. Opiskelun ja töiden myötä elämään tuli paljon asioita, joita ottaa kontolleen. Pian hän huomasi auttavansa muita enemmän velvollisuudesta kuin omasta halustaan.

– Koin, että läheisten auttaminen oli minun velvollisuuteni. Miellyttämiseeni liittyi myös vahvasti hylkäämisen pelko. Pelkäsin, että ihmiset suuttuisivat ja hylkäisivät minut, jos en laittaisi heidän tarpeitaan omieni edelle, Karoliina kertoo.

Tuomisen mukaan altruistisuuteen taipuvaiset ja pehmeät arvot omaavat ihmiset voivat olla alttiimpia tarpeelle miellyttää. Miellyttäminen voi myös olla traumaperäinen selviytymiskeino, joka on seurausta lapsuuden turvattomuuden kokemuksista.

– Turvattomuuden tunne on voinut syntyä emotionaalisista vaille jäämisen kokemuksista, näkymättömäksi jäämisen tuntemuksista tai vaikeista traumakokemuksista, joihin on voinut liittyä myös hengenvaaraa. Näissä tapauksissa miellyttäminen on selviytymiskeino eikä seurausta ihmisen perusluonteesta.

Ihminen voi myös luulla varhaislapsuudessa muodostuneita sisäisiä malleja luontaisiksi ominaisuuksikseen.

Vihainen ja väsynyt, mutta mieliksi

Jatkuva uhrautuminen teki Karoliinasta katkeran ja vihaisen.

– Kun en osannut vetää rajoja ajoissa, niin ne tulivat lopulta vihan kautta. Saatoin olla todella vihainen ihmisille, joiden avuksi olin lupautunut, vaikka kukaan ei minua todellisuudessa pakottanut. Olin itse ajanut itseni siihen tilanteeseen.

Katkeruuden herätti Karoliinan kokemus siitä, etteivät hänen ihmissuhteensa olleet tasapainossa: muut ottivat ja hän vain antoi.

– Koin, etten tule kuulluksi tai nähdyksi omien tarpeideni kanssa. Jälkikäteen olen tajunnut, että sekin oli oma syyni. Muut eivät voineet antaa minulle asioita, joita en itse osannut pyytää.

Tuomisen mukaan miellyttämisellä on usein pitemmän päälle kielteisiä vaikutuksia ihmissuhteisiin. Katkeruuden ja vihan lisäksi ongelmaksi nousee se, että ihmissuhde saattaa perustua valheelliselle versiolle miellyttäjästä. Ikään kuin hänen kasvoillaan olisi maski, jota ei voi riisua. Tästä syystä miellyttäjä voi ajatella, ettei hänestä välitetä omana itsenään.

Ongelmia syntyy myös toisen osapuolen näkökulmasta. Miellytettävä voi kokea tietynlaista etäisyyttä miellyttäjään. Tai tuntea emotionaalista yksinäisyyttä ja kuormittavaa vastuuta yhteisen elämän päätöksistä, Tuominen sanoo.

” Jos omat tarpeet eivät tule nähdyksi ja kuulluksi, seurauksena voi olla unettomuutta, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, katkeruutta ja jopa aggressioita.

Ihmissuhteiden lisäksi täysi kalenteri vaikutti Karoliinan kehoon ja mieleen. Karoliinan vastustuskyky romahti ja hän sairasteli usein. Sairauspoissaolot puolestaan lisäsivät terveiden päivien painetta, ja noidankehä oli valmis.

– Olin todella uupunut, mikä näkyi ärtymyksenä, kiukkuna ja vihana. Tunteeni eivät kuitenkaan juurikaan näkyneet muille, sillä miellyttämisenhaluisena kannoin taakan itsekseni.

Tuomisen mukaan tämä on tyypillistä, kun omia rajojaan rikkoo jatkuvasti. Vaikka miellyttäminen ei itsessään ole mielenterveyden häiriö, voi se aiheuttaa sellaisia.

– Se, että elää ympäristössä, jossa omat tarpeet eivät tule nähdyksi ja kuulluksi, on aina uhka omalle mielenterveydelle. Seurauksena voi olla unettomuutta, masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, katkeruutta ja jopa aggressioita.

Ei ei ole kirosana

Nyt, 35-vuotiaana, Karoliina on opetellut sanomaan ei. Tie ei ole ollut helppo, ja työ jatkuu vielä.

– Vaistonvarainen, ensimmäinen vastaukseni on edelleen kyllä. Olen kuitenkin kaukana siitä ihmisestä, joka oli jatkuvasti kiireinen, väsynyt ja vihainen.

Karoliina tajusi olevansa miellyttäjä reilut 10 vuotta sitten, kun hän vielä opiskeli yliopistossa. Karoliina on ammatiltaan psykologi, ja miellyttämistä käsiteltiin osana hänen psykologian opintojaan.

– En muista tarkkaa hetkeä, mutta muistan samastumisen tunteen. Muistan myös miettineeni, että tämä selittää aika monta asiaa minussa.

Siitä lähti käyntiin prosessi, joka on kestänyt vuosia. Aluksi Karoliina muistaa vain makustelleensa asiaa. Seuraavaksi hän alkoi tarkastella omaa toimintaansa.

– Aloin kiinnittämään huomiota tilanteisiin, joissa lupauduin hoitamaan asioita tai auttamaan ihmisiä. Pohdin paljon, miksi suostuin, ja että oliko se puoleltani vilpitöntä auttamisenhalua.

Meni vuosia, ennen kuin Karoliina alkoi tiedostamisen lisäksi opetella kieltäytymään asioista. Muutos tapahtui pikku hiljaa. Suurimmaksi opikseen Karoliina nostaa sen, että vastaustaan voi miettiä yön yli. Kieltäytyä voi myös kohteliaasti.

” Muistan miettineeni, että tämä selittää aika monta asiaa minussa.

– Ein ei tarvitse olla tökerö. Kun kieltäydyn auttamasta tai ottamasta hommaa kontolleni, kerron, että tilanteeni on nyt sellainen, etten pysty, mutta jospa seuraavalla kerralla voin olla avuksi.

Karoliina tiedostaa, että monelle muulle yllä oleva kuulostaa täysin tavalliselta. Häneltä se on kuitenkin vaatinut ponnisteluja. Syyllisyys sekä pelko konfliktista ja hylkäämisestä kannustaa mieltä myöntymään.

– Olen kuitenkin huomannut, että pelkoni ovat turhia. En itse asiassa usko, että läheiseni ovat edes hoksanneet muutosta: autan heitä edelleen, vaikka aika ajoin joudunkin kieltäytymään. Sama pätee myös töissä.

Parempi kumppani ja ystävä

Karoliina on myös opetellut pyytämään läheisiltään apua ja tukea. Miellyttämisen lopettamisen myötä ihmissuhteet ovat tasapainottuneet ja parantuneet.

– Olen ikään kuin antanut ystävilleni mahdollisuuden olla ystäviäni. Se ei ole aina helppoa, mutta palkitsee. Nyt pystyn aidosti luottamaan, etteivät ihmiset ympäriltäni kaikkoa, jos olen hankala tai tarvitseva.

Karoliina voi nykyään hyvillä mielin sanoa, että hänellä on aikaa myös itselleen. Kalenteri ei enää ole täpötäynnä, ja sinne päätyy vain asioita, jotka hän aidosti haluaa tehdä.

– Isoin muutos on siinä, etten ole enää jatkuvasti väsynyt. Olen parempi kumppani, ystävä ja työntekijä, kun osaan vetää omat rajani.

Karoliina ei menettänyt yhtäkään ystävää, kun lopetti muiden miellyttämisen. Pelko osoittautui turhaksi.

Tiina Tuomisen vinkit miellyttämisen lopettamiseen 1. Reflektoi rehellisesti omaa toimintaasi. Ensimmäinen askel on tunnistaa, että itsellä on taipumusta liialliseen miellyttämiseen. 2. Tarkastele ja opi ymmärtämään omia motiivejasi tilanteissa, joissa pyrit miellyttämään. Miksi, miten ja millaisissa tilanteissa se tapahtuu? Mieti myös, mitä seurauksia siitä on sinulle ollut. 3. Päätä luopua miellyttämisestä. Kuuntele ja hyväksy ne tunteet, joita ajatus sinussa herättää. Voit tuntea esimerkiksi kauhua tai pelkoa siitä, että tulet hylätyksi tai muutut itsekeskeiseksi. 4. Aloita harjoittelemalla kieltäytymistä ja mielipiteesi ilmaisua käytännössä. Päätä esimerkiksi, että seuraavan kerran, kun pomosi tarjoaa sinulle lisätöitä, kieltäydyt niistä. Kun hetki koittaa, tarkastele, millaisia tuntemuksia se herättää. Voit tuntea vaikeita tunteita, kuten syyllisyyttä. 5. Käsittele vaikeita tunteita, mutta älä antaudu niiden vietäväksi. Hiljalleen tunteet laantuvat ja voit seurata, mitä toiminnastasi seuraa pitkällä aikavälillä. Muista, että muut ovat aikuisia ihmisiä ja vastuussa omista tunteistaan ja tekemisistään aivan kuten sinäkin. 6. Jos tunteiden ja pelkojen käsitteleminen yksin tuntuu haastavalta, hakeudu ammattilaisen puheille.

