Kymmeniä potilaita hoitanut erikoislääkäri kertoo 4 oiretta, joista kroonisen väsymysoireyhtymän voi tunnistaa – oireita on saatettu jopa vähätellä

Krooninen väsymysoireyhtymän keskeinen oire on voinnin huononeminen ja uupumus vähäisenkin rasituksen jälkeen.

Tyypillinen kroonista väsymysoireyhtymää sairastava on nuori, lahjakas ja usein urheilullinen nainen. Hän on saattanut käydä useilla eri lääkäreillä saamatta apua oireisiinsa. Oireita on saatettu jopa vähätellä: niitä ei ole pidetty todellisina tai niiden on arveltu liittyvän mielenterveyteen.

Näin kertoo neurologian erikoislääkäri, professori Markku Partinen Terveystalosta.

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on sairaus, jonka keskeinen oire on voinnin huononeminen ja uupumus vähäisenkin rasituksen jälkeen – eli niin sanottu PEM, joka tulee sanoista Post-Exertional Malaise.

Kroonisen väsymysoireyhtymän esiintymisestä ei ole tarkkaa tietoa. Suomessa on arviolta yli tuhat ja mahdollisesti jopa yli 10 000 sitä sairastavaa ihmistä. Osalla oireet vievät toimintakyvyn lähes kokonaan.

Kroonisen väsymysoireyhtymän tuntemus on yhä puutteellista, ja tutkimustietoakin kaivataan lisää. Viime vuosina sairaudesta on kuitenkin alettu puhua enemmän.

Niin kutsuttu long covid eli pitkittynyt koronataudin jälkitila on Partisen arvion mukaan muuttanut asiaa. Hän on mukana Sosiaali- ja terveysministeriön Long covid -asiantuntijaryhmässä.

” Koska syytä ei tunneta, jotkut pitävät oireita kuviteltuina. Se leimaa väärällä tavalla potilaita.

Yli 10 prosenttia, ja joidenkin tutkimusten mukaan noin puolet, long covid -uupumusoireista kärsivistä potilaista täyttää myös väsymysoireyhtymän diagnostiset kriteerit.

– Lääkärit hyväksyvät sairauden laajemmin, Partinen sanoo.

Viime vuonna Suomessa valmistui myös Hyvä käytäntö -konsensussuositus. Se linjaa, mitä ME/CFS:n diagnosointi edellyttää ja antaa muun muassa hoidon järjestämistä koskevia suosituksia.

Tarkka syy ei tiedossa

Kroonisen väsymysoireyhtymän tarkka syy ei edelleenkään ole tiedossa. Muun muassa se on vaikeuttanut yhtenäisen käsityksen saamista sairaudesta.

– Koska syytä ei tunneta, jotkut pitävät oireita kuviteltuina. Se taas leimaa väärällä tavalla potilaita. Unohdetaan, ettei monen muunkaan sairauden syy ole tarkkaan tiedossa. Monet pitävät ME/CFS:ää vain toiminnallisena häiriönä.

Toiminnallisilla häiriöillä tarkoitetaan toimintakykyä ja elämänlaatua haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei selviä tutkimuksissa.

Olemassa ei ole mitään yksittäistä laboratoriotutkimusta tai kuvantamislöydöstä, jonka perusteella ME/CFS-diagnoosi voidaan tehdä. Diagnoosi perustuu oirekuvauksiin ja muiden syiden poissulkuun.

Se tiedetään, että sairauden puhkeaminen voi yhdistyä esimerkiksi virusinfektioihin.

” Oireyhtymää edeltää aina jokin triggeri.

Yleisimmin on syynä influenssavirus tai Epstein-Barr-virus. Myös koronavirus voi aiheuttaa pitkittyneitä virusinfektion jälkeisiä oireita, ja pienelle osalle sairastuneista voi kehittyä ME/CFS.

Laukaisija voi olla myös voimakas psyykkinen stressi tai traumaattinen kokemus. Nekin voivat heikentää ihmisen vastustuskykyä.

– Oireyhtymää edeltää aina jokin triggeri, Partinen sanoo. Hän on tutkinut ja hoitanut vuosien varrella kymmeniä ME/CFS-potilaita.

Sitä ei tiedetä, miksi nuoret naiset ovat sairaudelle selvästi alttiimpia kuin miehet.

Rajoittaa elämää

Krooninen väsymysoireyhtymä määritellään merkittävästi elämää rajoittavaksi pitkäkestoiseksi sairaudeksi.

Keskeisimmät oireet:

1) Voimakas ja toimintakykyä haittaava uupumus/väsymys, joka ei selity millään muulla sairaudella eikä parane levolla. Uupumusta on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

2) Suhteeton voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen (ns. PEM-oire).

3) Unihäiriöt, kivut sekä kognitiiviset vaikeudet, kuten aivosumu.

4) Autonomisen hermoston oireita voivat olla muun muassa matala-asteinen kuumeilu tai ortostaattinen intoleranssi eli pulssin voimakas nousu tai verenpaineen lasku pystyasennossa.

Oireet voivat alkaa äkillisesti tai vähitellen.

Tyypillisesti oireet ovat yksilöllisiä ja aaltoilevia. Pahimmillaan ihmisen toimintakyky on niin huono, että hän joutuu olemaan vuodelevossa suurimman osan päivästä.

Toipuminen on mahdollista

Parantavaa täsmähoitoa krooniseen väsymysoireyhtymään ei toistaiseksi ole, mutta oireita, kuten unettomuutta ja kipuja, voidaan lievittää.

– Oireenmukainen hoito edesauttaa myös kuntoutumisessa, ja oireyhtymä voi korjaantua siten, että kouluun, opiskeluun tai työhön palaaminen on mahdollista.

Oleellista on kaikenlaisen aktiivisuuden ja levon rytmitys, joka kannustaa potilasta toimimaan oman jaksamisensa rajoissa. Totaalinen vuodelepo voi vain pahentaa kuntoa.

Tavoitteenasettelusta voi olla tässä apua. Se on Partisen mukaan hoidossa uutta.

– Aiemmin käsitys oli, ettei vaikeasta oireyhtymästä kärsivää potilasta saisi lainkaan rasittaa, vaan antaa hänen olla vuoteessa hämärässä ja hiljaisessa huoneessa ilman ärsykkeitä. Tämä käsitys on muuttumassa. Onkin ymmärrettävää, että mikäli tavoitteena on päästä joskus pois vuoteesta, niin se ei onnistu, jos ei siihen pyritä.

Tavoitteenasettelussa lääkäri ja potilas asettavat potilaalle yhdessä pitkän aikavälin tavoitteen, joka pilkotaan tarpeen mukaan välitavoitteisiin. Tavoitteiden on oltava realistisia, mitattavia, saavutettavia ja tiettyyn aikaikkunaan sidottuja.

– Se, että liikkuu enemmän ei ole tavoite. Mutta se on, että saa tammikuun loppuun mennessä käveltyä huoneen päästä päähän ja helmikuun loppuun mennessä kierrettyä hitaasti kävellen omakotitalonsa tai vietyä roskakorin pihan roskalaatikkoon.

Tai että on käynyt huhtikuun kuun loppuun mennessä ystävien kanssa Lapissa hiihtämässä tai elokuvissa.

– Uutta on se, että ei seurata sitä, ovatko voimat poissa tai että onko kipuja, vaan seurataan tavoitteiden toteutumista. Silloin ihminen siirtää itsekin huomion oireista tavoitteiden saavuttamiseen.

Minkään lääkkeen tehosta ei ainakaan toistaiseksi ole vahvaa tai kohtalaista näyttöä.

Suomalaisen selvityksen mukaan potilailta myös puuttuu usein kroonisen väsymysoireyhtymän oireisiin keskittynyt ja kokonaistilanteen huomioiva hoitosuhde. Esimerkiksi kuntoutusetuuksia voi siksi olla vaikea saada.

Hyvä käytäntö -konsensussuositus ottaa tähän kantaa: hyvinvointialueiden tulisi laatia hoitoketjukuvaukset ja huolehtia henkilöstön koulutuksesta.

Täysin ajan tasalla ei Markku Partisen mukaan myöskään ole suomen kieleen vakiintunut termi krooninen väsymysoireyhtymä. Krooninen-sana viittaa sairauteen, josta ei voi parantua. Se on Partisen mukaan harhaanjohtavaa. Vaikka osalla sairaus on hyvin pitkäkestoinen, on niitäkin, jotka toipuvat.

– Aina ei välttämättä toivu aivan ennalleen, mutta niin, että voi palata työelämään tai opiskelemaan.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Terveystalo, Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus, STM