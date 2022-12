Tällaista on olla todella yksinäinen: Teresa, 20, laittaa päälle telkkarin – ”Muiden puheen kuuleminen helpottaa”

Me Naisten lukijat saavat lohtua yksinäisyyteen muun muassa lemmikeistä, luonnosta ja liikunnasta.

”Koirani ovat aina läsnä. Ne tuovat elämääni tarvitsemani lämmön ja läheisyyden”, kertoo 38-vuotias Sanna Me Naisten kyselyssä. Kuvituskuva.

Musertaa alleen.

Tuntuu, että on unohdettu, epäonnistunut ja säälittävä.

Kuin minussa olisi jokin pielessä.

Kuvailut kertovat yksinäisyydestä.

Yksinäisyys voi ahdistaa, masentaa, lannistaa ja hävettää. Turhauttaakin.

– Se on ahdistava ja musertava musta möykky sisimmässä. Aivan kuin jokin pusertaisi sydäntäni ja hengitysteitäni kasaan, sanoo 44-vuotias nainen.

Kysyimme lukijoilta, miltä yksinäisyys tuntuu ja miten he ovat yksinäisyyden tunnetta lievittäneet. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen, lukeminen ja lemmikit auttavat monia.

Harrastukset auttavat

Liikunta sekä muut harrastukset voivat olla merkityksellisiä. Ne myös usein sysäävät pois kotoa.

Vaikka harrastukseni ovat yksilölajeja, tapaan edes hetken muita ihmisiä. Esimerkiksi pilateksessa tervehditään tuttuja tai puhutaan hetki niitä näitä. Pari tuntia pois yksinäisyydestä auttaa. Tiinamari, 52

Jumpalla saan sanoa pukuhuoneessa edes jollekin: hei, kiva päästä taas jumppaamaan. Anne, 54

Se, että keksii itselle mieluista tekemistä, vaikka sitä tekisi yksin. Esimerkiksi uinti tai muu liikunta, ulkoilu – ylipäänsä kotoa pois lähteminen. Nainen, 38

Maalaus, keramiikka, musiikki, TV, lukeminen. Asiakaspalvelutyössä sekä asiakkaat että työyhteisö antavat mielekästä sisältöä arkeen. Välillä tapaan miespuolista ystävääni, jolta saan kaipaamani hellyyttä. Riikka, 61

Työkin voi viedä ajatukset pois yksinäisyydestä. Nelikymppinen Maria kertoo rakastavansa työtään ja olevansa siinä myös hyvä.

– Piristyn, kun tapaan asiakkaita ja koen pieniä arjen onnistumisia.

Kullanarvoinen kaveri

Yksikin ihminen, kuten ystävä tai oma sisarus, jonka puoleen voi kääntyä, saattaa olla yksinäisyyttä kokevalle valtaisan arvokas.

– Ihmeellinen ja hieno asia. Minulla on olemassa yksi ystävä, joka on monta kertaa sanonut: "soita koska vaan, aina saat soittaa! Ajatelkaa, mikä taivaan lahja on tuollainen ihminen, kertoo kahdeksankymppinen nainen.

Kaikki huoleni katoavat, kun pääsen näkemään toisessa kaupungissa asuvaa kaveriani. Ja päivittäiset keskustelumme antavat tunteen siitä, että minusta välittää sentään yksi ihminen. Elina, 18

Jos jokin asia kyselyssä mainitaan varsin usein, se on lemmikki. Etenkin kissa tai koira.

– Koiran myötä olen alkanut harrastamaan eri koiralajeja, ja ulkoilun myötä olen kohdannut koiraihmisiä. Ihan parasta on käydä nukkumaan tuhiseva koira kainalossa, kertoo Eija, 56.

Lemmikkini on ainoa syy, miksi enää jaksan. Hanna, 47 Lemmikit tuovat elämääni päivittäin rakkautta, hellyyttä sekä tarpeellisuuden tunnetta. Annika, 38

Yksinäisyyden tunnetta lievittävät lukijoiden mukaan myös muun muassa:

kirjoittaminen

valokuvaaminen

terapia

kampaajalle juttelu

meditointi

äänikirjojen kuuntelu

luontokuvien katselu

muiden ihmisten elämäntarinoiden lukeminen

soitto isälle tai äidille

Yritän pitää itseni kiireisenä, jotta en ajattelisi yksinäisyyttäni. Laitan usein päälle videoita tai telkkarin, koska muiden puheen kuuleminen helpottaa. Teresa, 20

Iloa luonnosta

Pyrkimys hyväksyä yksinäisyys on auttanut Minnaa, 51. Samoin luonnossa liikkuminen.

– Saan iloa luonnon ihmeistä ja hiljaisesta metsästä, Minna kertoo.

Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat tunnetut. Luontoliikunnan tiedetään muun muassa lievittävän stressiä.

– Metsäretket on tärkeitä ja merkityksellisiä yksinäisyyden lievittämisessä, siitäkin huolimatta, että siellä tuntee yksinäisyyttä, sanoo Maaria, 43.

Maaria viettää aikaa myös sosiaalisessa mediassa ja seuraa televisiosarjoja.

– Silloin ei tarvitse miettiä mitään, ja voi laittaa aivot narikkaan myös yksinäisyydeltä.

Minna ja moni muukin kertoo välillä miettivänsä, onko itsessä jokin ”vika”, kun ystävyyssuhteita ei saa solmittua.

– Joskus katson kadehtien nauravia ystävyksiä tai mainoksia, joissa ollaan porukalla yhdessä, Samaan aikaan muistutan itseäni siitä, ettei toisten onni ole minulta pois, Minna sanoo.

