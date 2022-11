Seksiin liittyy yleinen harhaluulo monessa parisuhteessa – asiantuntija kertoo 3 kysymystä, joihin kannattaa paneutua

Jotta miellyttäisin kumppania. Jotta suhde pysyisi kasassa. Koska seksi kuuluu avioliittoon.

Nämä olivat tyypillisiä vastauksia, kun kysyimme, ovatko Me Naisten lukijat harrastaneet seksiä velvollisuudentunnosta tai vaikka heidän ei olisi tehnyt mieli.

Vastauksia tuli yli 3 000. Hieman yli puolet vastasi ei, hieman alle puolet vastasi kyllä.

Kyselyyn vastannut 28-vuotias Johanna kertoo myöntyneensä seksiin nuorempana deittaillessaan.

– Sellaisissa tilanteissa, kun en halunnut tuottaa pettymystä, jos toisesta oli esimerkiksi huokunut kovat odotukset seksin suhteen. En suoraan sanottuna kehdannut kieltäytyä, Johanna kertoo.

Moni kyselyyn vastannut kertoo kokevansa, että avioliitossa tai pitkässä suhteessa seksiin kuuluu suostua.

– Vakituisessa parisuhteessa tuntui siltä, että piti pitää toinen tyytyväisenä, 35-vuotias nainen sanoo.

Tämä yleinen harhaluulo ei yllätä seksuaaliterapeutti Annika Vähäkangasta.

– Yhteiskunnassa on yhä pinnalla normi yksiavioisesta suhteesta, johon seksin oletetaan kuuluvan, Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksessa työskentelevä Vähäkangas sanoo.

Normi on olemassa, vaikka viime vuosina seksiä koskeva keskustelu on laajentunutkin koskemaan esimerkiksi muita suhdemalleja, kuten avoimia suhteita.

Muun muassa näin kyselyyn vastanneet, seksiä velvollisuudentunnosta harrastaneet naiset kertovat:

”Valitettavasti tätä on tapahtunut. Ihan vain siksi, että olen tuntenut olevani velvoitettu siihen. Esimerkiksi silloin, kun on tullut kauan odotettua vapaa-aikaa, ja mies on haaveillut ja puhunut seksistä.” Maija, 39