Lukuisia naisia hoitanut lääkäri kertoo, mistä raudanpuutteen voi tunnistaa – ”Tulee monelle yllätyksenä”

Kun uupumuksen ja väsymyksen kaltaisia yleisoireita ryhdytään selvittämään, ei ole tavatonta, että syyksi paljastuu raudanpuute.

Vastaanotolle saapuu nuori nainen, joilla on runsaat kuukautiset ja henkisesti stressaava työ. Syyksi hän kertoo uupumuksen.

Aiemmin nainen on ehkä ohjattu työterveyspsykologille – ja hänellä on kenties aloitettu mielialalääkitys.

Vastaanotolla uupumuksen taustalta paljastuukin raudanpuute.

Kun uupumuksen ja väsymyksen kaltaisia yleisoireita ryhdytään selvittämään, ei ole tavatonta, että syyksi paljastuu puutos raudasta.

– Monille se tulee yllätyksenä, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Sauli Siekkinen Terveystalosta.

Raudanpuutteen oireet voivat olla hyvin samankaltaisia kuin esimeriksi kilpirauhasen vajaatoiminnassa tai masennuksessa.

Oireet alkavat usein pikkuhiljaa ja niihin voi myös tottua.

Raudanpuutoksen oireita voivat olla muun muassa:

Väsymys, uupumus

Aivosumu

Keskittymis- ja muistivaikeudet

Päänsärky

Masennus

Leposykkeen nousu

Hengästyminen aiempaa helpommin rasituksessa

Hauraat kynnet ja hiukset

Levottomat jalat eli tuntemus, joka pakottaa liikuttelemaan jalkoja

Kalpeus

Huimaus

” Vastaanotolle tulee nuoriakin tyttöjä, joilla on runsaat kuukautiset ja siksi raudanpuutos

Raudanpuute voi juontaa juurensa esimerkiksi leikkauksesta tai synnytyksestä johtuvasta runsaasta verenvuodosta, ravinnon imeytymiseen vaikuttavista sairauksista kuten keliakiasta, verenvuodosta suolistossa tai ihan vain runsaista kuukautisista.

– Vastaanotolle tulee nuoriakin tyttöjä, joilla on runsaat kuukautiset ja siksi raudanpuutos, Siekkinen kertoo.

Raudantarve suurentuu raskauden aikana, mikä voi myös johtaa raudanpuutokseen.

Verikokeilla selvyyttä

Raudanpuutos todetaan verikokeella.

Yksi tutkittava arvo on veren hemoglobiini. Raudan puute on yleinen matalan hemoglobiinin syy. Normaalin hemoglobiinin alaraja on naisilla 117 g/l.

Aina raudanpuute ei ilmene anemiana. Oireita voi aiheuttaa myös matala ferritiinipitoisuus.

Ferritiini on raudan imeytymis- ja varastoitumismuoto. Sen pitoisuuden pienuus on merkki raudanpuutteesta, joskaan suurikaan pitoisuus ei välttämättä sulje pois raudanpuutoksen mahdollisuutta.

Tutkimuskirjallisuudessa ferritiinin raja-arvoksi on määritelty 30 mikrogrammaa litrassa. Toisin sanoen: jos ferritiiniä on alle 30 mikrogrammaa litrassa, arvo on liian matala.

Hoitokeinoja

Raudanpuutetta hoidetaan ensisijaisesti suun kautta nautittavilla rautavalmisteilla. Kaikille ne eivät kuitenkaan sovi. Tyypillisiä sivuvaikutuksia ovat erilaiset vatsavaivat, kuten ripuli, kivut ja krampit.

Jos ensimmäiseksi kokeiltu valmiste ei sovi, kannattaa Siekkisen mukaan kokeilla jotain toista. Valmisteissa on eroja.

Markkinoilla on myös rautaa sisältäviä suusuihkeita. Luontaistuotekaupoista saa japanilaista, fermentoitua rautavalmistetta, joka voi olla vatsalle ystävällisempää.

Mikäli mitkään valmisteet eivät sovi tai toimi, kyseeseen voi tulla rautainfuusio eli raudan antaminen suonensisäisesti. Siihen vaaditaan aina lääkärin lähete.

– Rautainfuusio on lääketieteellinen toimenpide, johon ei pidä mennä kevyin perustein, Siekkinen sanoo.

” Jos mikään muu ei auta, rautainfuusio on ihan hyväksytty toimenpide.

Siekkisellä on ollut satoja rautainfuusion saaneita potilaita. Moni hakeutuu vastaanotolle juuri infuusion toivossa, kun suun kautta otettavat valmisteet eivät ole olleet avuksi.

Infuusion kriteerit ovat: verikokeissa on todettu selvä, oireinen raudanpuute ja jatkoselvittelyt on tehty eli esimerkiksi keliakian kaltaiset sairaudet on suljettu pois. Lisäksi suun kautta otetut rautalääkkeet eivät joko ole sopineet tai ne eivät vähintään kahden kuukauden aikana ole onnistuneet nostamaan rauta-arvoja.

Julkisessa terveydenhoidossa infuusion saamiseksi vaaditaan Siekkisen mukaan myös se, että potilaan hemoglobiini on alle 100.

Rautainfuusion mahdollisia haittavaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi ja allergiset reaktiot, jotka ovat Siekkisen mukaan kuitenkin harvinaisia.

– Jos mikään muu ei auta, rautainfuusio on ihan hyväksytty toimenpide. Oireista ei tarvitse kärsiä.

Lähteitä: Terveystalo, Terveyskirjasto