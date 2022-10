Psykologi paljastaa, mikä on ”pahinta myrkkyä” pari­suhteessa – paras lääke löytyy 5:1-säännöstä

Myönteisen palautteen antaminen kumppanille on arvokkaampaa kuin saattaisi arvata.

Oletko koskaan ajatellut, kuinka usein kehut tai kiittelet kumppaniasi? Kerrot, että hän on sinulle merkityksellinen?

Myönteisen palautteen antaminen ei välttämättä ole helppoa saati itsestäänselvää. Positiivista palautetta kannattaisi silti opetella viljelemään.

Kun vuorovaikutus suhteessa on pääosin myönteistä, eron riski on vähäisempi.

Tämä on selvinnyt esimerkiksi yhdysvaltalaisen Gottman-instituutin tekemissä tutkimuksissa, kertoo psykologi, psykoterapeutti Hanna Markuksela.

Instituutista on lähtöisin myös parisuhteen kultaiseksi säännöksi tituleerattu 5:1-sääntö. Sen mukaan suhde on todennäköisemmin vankalla pohjalla, jos kumppanit antavat toisilleen viisi kertaa hyvää palautetta yhtä negatiivista palautetta kohti.

Markuksela postasi säännöstä aiemmin Instagram-tilillään.

– Ihmiset rakastavat numeroita ja selkeyttä, ja tutkimuksissa on havaittu, että sääntö toimii, Markuksela sanoo.

5:1 ei tarkoita sitä, että joka kerta, kun kumppanille antaa kritiikkiä, pitäisi heti perään tykittää viisi hyvää asiaa.

Kyse on Markukselan mukaan siitä, onko vuorovaikutus suhteessa pitkällä aikavälillä pääosin hyväntahtoista ja kumpaakin osapuolta kunnioittavaa.

– Kaikkein pahinta myrkkyä parisuhteelle on halveksunta, Markuksela sanoo.

Halveksunta on yksi Gottman-instituutin perustajan, psykologian professorin John Gottmanin tunnistamista merkeistä, jotka lisäävät eron todennäköisyyttä.

Turvallisuuden tunne tärkeää

Jos vuorovaikutus suhteessa on pääasiassa negatiivisista tai se loppuu kokonaan, olo voi olla turvaton.

– Ihmisellä on koko ajan päällä skanneri siitä, että olenko turvassa, kelpaanko, olenko ok. Kun saa positiivista palautetta, kokee olevansa turvassa, Markuksela sanoo.

Turvattomuuden tunne on raskasta. Hermosto rasittuu, eikä ihminen pysty selviytymismoodissa keskittymään esimerkiksi huumoriin, leikkiin ja nautintoon.

– Turvan tunne on myös edellytys hyvälle seksielämälle, oli varsinainen seksi kuinka rajua tahansa. Turva tuo luottamuksen ja rakentaa todellisen, syvemmän sillan ihmisten välille.

Kiitollisuus avuksi

Toisten ihmisten avoin – saati vuolas – kehuminen ei varsinaisesti leimaa suomalaista kulttuuria.

Markuksela muistelee vitsiä, jonka mukaan ”suomalainen mies kertoo kerran rakastavansa ja lupaa kertoa, kun tilanne muuttuu”.

Jos omien tunteiden ja ajatusten sanoittaminen tuntuu vaikealta, Markuksela suosittelee ensin kääntämään katseen asioihin, joista voi olla suhteessaan kiitollinen.

Kiitollisuusharjoituksista on tutkitustikin terveyshyötyjä. Kiitollisuus auttaa suuntaamaan huomiota myönteisiin asioihin. Se myös helpottaa tarkastelemaan asioita rauhallisemmin.

– Ärsyyntyneenä voi nähdä toisessa paljon vikoja oman kuormituksen takia. Hermostoa voi rauhoittaa listaamalla omassa päässään hyviä juttuja omasta kumppanista ja olemalla hänestä kiitollinen.

Jatkuva kielteisten asioiden märehtiminen ja vatvominen on sekä keholle että mielelle raskasta.

Näin voit avata keskustelua

Kaikesta kannattaa Markukselan mukaan pyrkiä puhumaan kumppanille avoimesti, mielellään heti suhteen alusta saakka.

Jos kokee, että ei saa tarpeeksi myönteistä palautetta, sekin on hyvä ilmaista.

Keskustelua voi avata vaikka kertomalla toiselle, kuinka tärkeänä pitää sitä, että hän sanoo ääneen, mikä on hyvin.

Voi myös tarttua tilanteeseen, jossa toinen kehuu. Silloin voi kertoa, että kehuminen tuntui tosi hyvältä, ja että olisi ihanaa, jos sitä saisi kuulla jatkossakin.

– Itse ainakin olen sanonut läheisille ihan suoraan, että ymmärrän, että sinulla on tämmöinen kulttuuri. Sitten olen kertonut, että itselleni on elintärkeää kuulla hyviä juttuja ääneen.

Ja jos toinen on kiusaantunut kehuista, Markuksela on kysynyt, miten hän haluaisi kuulla itsestään myönteisiä asioita.

Positiivinen palaute vahvistaa suhdetta

Myönteisen palautteen antaminen näkyy Markukselan sanoin suhteessa ”ihan kaikessa”.

Se vahvistaa kunnioitusta molemmin puolin, lujittaa suhteen tiimihenkeä sekä auttaa käsittelemään tulevia haasteita. Lapsetkin saavat hyvän esimerkin, kun he kuulevat vanhempien kehuvan toinen toisiaan.

– Ihmisten on myös helpompi korjata arjen pulmia ja omaa käytöstään, kun he tietävät, että on paljon hyvää.

Ennen kuin toista lähestyy, Markuksela kannustaa kuulostelemaan, millaisessa ”palautteenantokunnossa” itse on.

Esimerkiksi univaje ja väsymys voivat saada ajatukset takkuamaan.

– Vanha sanonta siitä, että vaikeneminen on kultaa, pitää joissain tilanteissa paikkaansa.

Virkeänä ihminen on tyypillisesti esimerkiksi empaattisempi ja huumorintajuisempi.

Joissakin suhteissa esimerkiksi juuri huumori voi auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä. Keinot voivat olla monet, mutta tärkeintä on se, että kumppanit kokevat tulevansa arvostetuiksi.

– Rakkauden liekki roihuaa pidempään, kun tuntuu hyvältä ja turvalliselta sekä siltä, että toinen kunnioittaa.