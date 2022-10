Miksi niin monet dildot näyttävät penikseltä? Asiantuntija vastaa ja kertoo, mitä seksileluista on syytä tietää

Millaisia seksileluja on olemassa? Entä saavatko naiset enemmän klitoris- kuin muita orgasmeja? Asiantuntija vastaa 7:ään kysymykseen nautinnosta ja seksileluista.

Selvitimme hiljattain suomalaisten seksilelusuosikit.

Eri kauppojen listoille mahtui paljon erilaisia tuotteita, mutta lähes kaikkien kauppojen myydyimpien listoilta löytyi kaksi suosikkia: vesipohjainen liukuvoide ja Satisfyerin suositut klitoriskiihottimet.

Vaikka seksilelujen käyttö ja varsinkin tarjonta on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten aikana, niihin liittyy yhä monia kysymyksiä. Siksi kysyimme seksuaaliterveyden asiantuntija ja kätilö Susanna Ruuhilahdelta seitsemän asiaa.

1. Millaisia erilaisia seksileluja on?

”Seksileluja on monenlaisia. Seksivälineitä ovat esimerkiksi dildot, anustapit ja muut anuslelut, klitorisvibraattorit sekä muut erilaiset vibraattorit, paineaaltokiihottimet ja taikasauvat eli hierontalaitteet.

Näiden lisäksi löytyy erilaisia roolivaatteita, käsirautoja, piiskoja, sulkia, sidontavälineitä ja niin sanottuja panokoneita, strap-on harnesseja.

Markkinoilla on myös paljon nykyteknologiaa hyödyntäviä leluja. Niissä tärinää tai ääniaaltoja voidaan voimistaa ja säätää vaikkapa omalla puhelimella. Valikoima on oikeastaan loputon.”

” Penistä imitoivia dildoja luultavasti valmistetaan, koska ne myyvät.

2. Miksi edelleen niin monet dildot imitoivat penistä?

”Penistä imitoivia dildoja luultavasti valmistetaan, koska ne myyvät. Penikseltä näyttävää dildoa voi käyttää kuka tahansa. Dildot eivät ole sidoksissa sukupuoleen, vaan omiin mieltymyksiin.

Kun tutustuu seksileluihin vaikkapa internetissä, huomaa nopeasti, että seksilelut ovat kooltaan, muodoltaan ja toiminnoiltaan hyvin erilaisia. Dildoja löytyy erilaisista vihanneksista muihin muotoihin, joissa humoristista sävyä ei ole unohdettu.

Toisaalta dildo voi olla modernia muotoilua parhaimmillaan ja näyttää tyylikkäältä esineeltä.

Dildot soveltuvat kaikille, jotka niitä haluavat käyttää seksissä yksin, toisen tai toisten kanssa.”

3. Miten seksileluista nautitaan yksin tai yhdessä?

”Seksileluja ei tarvitse käyttää vain sukuelinten alueella. Monille esimerkiksi vibraattorit ja hierontasauvat tuottavat nautintoa kehon eri osa-alueilla. Ne voivat tarjota apua myös erilaisissa lääketieteellisissä tilanteissa tai seksuaalisissa toimintahäiriöissä niin yksin kuin yhdessä käytettynä.

” Seksilelut voivat tarjota lisää nautintoa.

Seksileluja kannattaa kokeilla yksin tai yhdessä, jos ajatus tuntuu hyvältä. Seksileluilla voi kosketella kehon eri osia ja kokeilla, miltä ne ylipäätään tuntuvat.

Seksileluilla voi masturboida yksin tai yhdessä toisen kanssa. Kumppani voi tuottaa nautintoa toiselle seksivälineellä. Se voi tarjota seksiin lisää nautintoa ja iloa.

Klitorisvibraattori saattaa tarjota lisänautintoa myös vaikkapa yhdynnässä. Markkinoilta löytyy pienikokoisia klitorisvibraattoreita, jotka sopivat erityisesti tähän tarkoitukseen.

Markkinoilla on myös vibraattoreita, jotka voidaan asettaa klitorikselle ilman, että niistä tarvitsee pitää kiinni. Myös anaalitapit voivat tuottaa suurta seksuaalista mielihyvää ja nautintoa seksissä.

Seksitapoja ja tapoja käyttää seksileluja on lukemattomasti. Tärkeää on, että kaikilla osapuolilla on yhteinen halu ja suostumus lelujen käyttämiseen seksissä.”

4. Käyttävätkö naiset ylipäätään paljon seksileluja?

”Osa käyttää seksileluja seksissään itsekseen ja/tai kumppaneidensa kanssa. Eri tutkimusten mukaan jopa puolet aikuisista naisista on ainakin kokeillut seksilelua. Toki tutkimukset tarjoavat vain osviittaa asiaan.

Kaikkia seksivälineitä ei ehkä mielletä leluiksi, vaan ennemminkin apuvälineiksi vaikkapa masturboinnissa. Tällaisia välineitä ei välttämättä ole ostettu mistään, vaan ne löytyvät kotoa.

Kesäkuussa 2022 RFSU:n tekemän pohjoismaisen kyselyn mukaan 25 prosenttia suomalaisista itsensä naiseksi identifioivista omistaa seksilelun. Kysely toteutettiin netissä ja suomalaisia vastaajia oli tuhat.”

5. Suosittelisitko naisia käyttämään seksileluja enemmän ja miksi?

”Seksileluja kannattaa kokeilla, jos ne kiinnostavat ja tuntuvat hyvältä ajatukselta.

Se, mikä toimii yhdelle, ei toimi välttämättä toiselle. Yhdelle ne voivat avata nautinnon portit tai opettaa omasta ja toisen nautinnosta. Toiselle ne ovat tärkeä osa seksiä kumppanin kanssa, kun kolmas taas pitää niitä luotaantyöntävinä.

Seksilelujen hankkimiskynnys on helpottunut varmasti osin siksi, että nykyään niitä voi ostaa myös verkko- ja päivittäistavarakaupoista. Viimeisten vuosien aikana seksileluista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista nautinnolliseen seksiin on alettu puhua enemmän.

Mikäli haluaa kokeilla seksileluja, kannattaa tutustua valikoimaan, ottaa selvää, miten lelua käytetään ja miten se puhdistetaan käytön jälkeen. Myös tuotteiden turvallisuus, esimerkiksi mistä materiaaleista tuotteet on valmistettu, kannattaa varmistaa.”

” Valitettavan usein ajatellaan vain klitoris- ja vaginaorgasmeja.

6. Naisten kerrotaan saavan nautintoa ja orgasmeja enemmän klitoriksen kuin pelkän emättimen avulla. Onko tämä totta – ja mistä se johtuu?

”Klitorisorgasmit ovat tutkimusten mukaan yleisempiä kuin vaginaorgasmit. Klitoris on hyvin tuntoherkkää aluetta ja levittäytyy laajasti lantionalueelle, vaikka ulospäin siitä näkyy vain pieni kärki.

Melko usein klitorista stimuloitaessa kosketellaan myös laajempaa aluetta. Moni saa orgasmin myös emätinyhdynnässä sekä suu- ja käsiseksissä. Moni kiihottuu myös valtavasti nähdessään kumppaninsa nauttivan yhteisestä seksihetkestä. Yhdyntäasennollakin voi olla valtavasti merkitystä nautinnolle.

Edelleen valitettavan usein ajatellaan vain klitoris- ja vaginaorgasmeja.

Orgasmin voi saada myös kuvittelemalla mielessään ihanaa seksifantasiaa tai lukiessaan, kuunnellessaan tai katsoessaan seksuaalisesti kiihottavia kirjoja, videoita tai elokuvia.

” Nännejä ja peräaukon seutua ei kannata unohtaa orgasmin tuottajana.

Myöskään nännejä, peräaukon seutua tai peräaukkoa ei kannata unohtaa orgasmin tuottajana. Periaatteessa koko keho voi olla nautinnon lähde.”

7. Osa saa orgasmeja harvoin ja osa ei saa niitä koskaan. Miten niitä voisi halutessaan yrittää lisätä?

”Orgasmittomuus ei välttämättä tarkoita vähäistä nautintoa. Seksi voi olla nautinnollista myös ilman orgasmia.

Nautinto ja orgasmit ovat usein sidoksissa hyvään seksuaaliseen itsetuntoon ja parisuhteissa parisuhteen hyvinvointiin.

Tärkeää osaa näyttelevät esimerkiksi tyytyväisyys itseen, seksuaalisen halun kokeminen, ajatus itsestä hyvänä seksikumppanina sekä se, että kumppanuksia yhdistää intiimi ja avoin kommunikaatio.

Kun seksissä ollaan läsnä, häipyvät mielestä arjen kiireet ja murheet. Tämä on olennaista siksi, että tutkimusten mukaan naiset kokevat usein keskittymisvaikeudet ja väsymyksen orgasmin esteiksi.”

