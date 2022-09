Arkiset tilanteet kertovat, jos tunnetaidoissa on parantamisen varaa – tunnistatko itsesi näistä esimerkeistä?

Tunnetaidot ovat elämäntaitoja. Sitä, miten suhtaudumme maailman tapahtumiin, muihin ihmiseen sekä siihen, mitä itsessämme tapahtuu, määrittelee tunnetaitokouluttaja Mari Holmberg.

Tulet rättiväsyneenä kotiin töistä, kompuroit eteisessä kenkäkasaan ja huomaat, että kumppani ei ole vienyt roskia ulos vaan jättänyt pussin eteiseen.

Silmissä sumenee, naama alkaa punoittaa ja saat puolisolle raivarit.

Jälkikäteen hermostumisesi nolottaa. Olisit oikeastaan vain halunnut sanoa, että olet aivan poikki, ja että olisi mukavaa, jos kotia pidettäisiin kunnossa enemmän yhteisvoimin.

Tilanteessa on kyse tunnetaidoista. Siitä, että ne saattavat kaivata hieman harjaannusta.

– Tunnetaidot ovat elämäntaitoja. Sitä, miten suhtaudumme maailman tapahtumiin, muihin ihmiseen sekä siihen, mitä itsessämme tapahtuu, määrittelee sairaanhoitaja, tunnetaitokouluttaja Mari Holmberg.

Tunnetaidot auttavat esimerkiksi tunnistamaan vaikeitakin tunteita – kuten pelon, vihan ja ahdistuksen – ja suhtautumaan niihin myötätuntoisesti.

– Tunnetaidoissa on kyse siitä, miten hyväksyn itseni hankalissa tilanteissa, ja miten niissä toimin.

Holmberg ajattelee, että tunteita ei voi hallitsemalla hallita. Tunteet tapahtuvat ja ovat olemassa, halusimmepa me sitä tai emme.

– Tunteiden hallinta ei ole osa tunnetaitoja, vaan meillä on mahdollisuus sietää ja säädellä tunteita ja tunteen voimakkuutta.

Tunnetaitavakin ihminen tiuskii ja mokailee, kuten jokainen muukin.

Kun tunnetaidot ovat vankemmat, ihminen osaa äkillisen tiuskaisun sijaan ainakin välillä sietää hetken epämukavaa tunnetta, vetää henkeä ja tutkia itseään myötätunnolla.

– Että huh huh, olipa tilanne. Ei ihme, että minulla kiehuu yli!

– Kun on ensin kohdannut itsensä ja omat tunteensa myötätunnolla, voi lähteä jämäkkyydellä viemään itseään kohti omien arvojen mukaista toimintaa ja kertoa, että kaipaisi esimerkiksi lepoa tai tilaa itselleen, Holmberg sanoo.

” Oleellista on tulla tietoiseksi siitä, mitä itsessä tapahtuu.

Myös näistä esimerkeistä voi päätellä, että tunnetaidot voivat kaivata harjaannusta:

1. Huomaat ottavasi toisten ihmisten tunteet kantaaksesi. Kuuntelet ja tuet esimerkiksi aina ystäviä tai läheisiäsi, ja kuormitut siitä.

– Ehkä itsekin kaipaisit tulla kuulluksi ja nähdyksi, mutta oman tarvitsevuuden, omien tarpeiden tunnistaminen ja salliminen tuntuu vaikealta tai jopa mahdottomalta.

2. Toimit jollain tietyllä tavalla ja sen jälkeen podet siitä ”morkkista", koska et toiminut arvojesi mukaisesti.

– Esimerkiksi kiireen keskellä töissä vastaat työkaverin hyvää tarkoittavaan kysymykseen ikävästi tai tavalla, joka jää myöhemmin vaivaamaan. Että hei enhän mä oikeasti halua toimia näin, tämä ei ole arvojeni mukaista toimintaa.

Tunnetaitoja voi harjoitella

Tunnetaitoja voi aina petrata.

– Paras tapa oppia on elää elämää. Joka päivä on mahdollista opetella, koska tunnemme päivittäin valtavasti erilaisia tunteita. Oleellista on tulla tietoiseksi siitä, mitä itsessä tapahtuu, Holmberg sanoo.

Tunteet kertovat aina jostain tärkeästä. Siksikin niitä kannattaa opetella tunnistamaan ja nimeämään. Vaikeiden tunteiden nimeäminen voi myös katkaista niiltä pahimman terän.

– Se, mitä voimme tehdä, ja mistä alun esimerkissäkin on kysymys, on se, että tunne helpottaa, kun sen antaa tuntua ja kun sen ilmaisee, jolloin se ei jää sisällemme painamaan.

Jos kosketuspinta omiin tunteisiin ja tarpeisiin on heikko, se voi näkyä sekä käyttäytymisessä että jaksamisessa.

– Elämä voi tuntua ajelehtimiselta. Samaan aikaan tunteet voivat yrittää huutaa, että tarvitsisi ihan jotain muuta.

” Kaikkein tärkeintä on antaa itselleen lupa tuntea juuri niin kuin tuntee.

Jos omiin tunteisiin kiinni pääseminen tuntuu hankalalta, kuulostele silloin kehoasi. Tunteet viestivät aina kehon kautta.

Esimerkiksi ilo voi kuplia sydämen seudulla. Ahdistuksen tunne voi tuntua paineen tuntuna rintakehällä, viha voi tykyttää ohimolla.

Hyvät tunnetaidot myötätuntoa

Sekä perusopetuksessa että lukiossa tunnetaidot kuuluvat opetussuunnitelmaan.

– Tunnetaitojen merkitys on aivan valtava. Ihmiset ovat laumaeläimiä, ja vuorovaikutus on selviytymisemme ja kehittymisemme ydin.

Tunnetaitava ihminen on myötätuntoinen eli hän kykenee tunnistamaan toisten ihmisten tunteita ja eläytymään niihin. Se sujuvoittaa vuorovaikutusta.

Itsemyötätunnossa myötätunto suunnataan omaan itseä kohtaan. Se puolestaan lisää hyvinvointia.

Tunnetaitojen yksi tärkeä osa-alue on rajaamisen taidot. Ottaako esimerkiksi toistuvasti kontolleen ylimääräisiä töitä, vai uskaltaako sanoa avoimesti, että nyt riittää.

– Hyvissä tunnetaidoissa ei koskaan ole kyse siitä, että kaikki tuntuisi vain ihanalta ja helpolta. Elämässä tulee väistämättä vastoinkäymisiä. Hyvät tunnetaidot ovat luottamusta siihen, että elämä kantaa, ja että hankalistakin tilanteista voi selvitä, Holmberg sanoo.

– Kaikkein tärkein asia on antaa itselleen lupa tuntea juuri niin kuin tuntee.

Lähteitä: Opetushallitus, Mielenterveystalo.fi, Tunne & Taida

