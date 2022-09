Listasimme 11 arkista tilannetta, jotka moni erityisherkkä tunnistaa

Piinaava pesulappu vaatteessa, ruuan ällöttävä suutuntuma ja jatkuva säpsähtely. Jos nämä asiat kuulostavat tutuilta, saatat olla erityisherkkä.

Monella ihmisellä on synnynnäinen taipumus aistia ympäröivää maailmaa hieman muita voimakkaammin. On arvioitu, että jopa 15–20 prosenttia ihmisistä on erityisherkkiä, moni täysin tietämättään. Erityisherkkyys ei ole diagnoosi, vika tai sairaus vaan pikemminkin ominaisuus. Erityisherkän ihmisen hermosto reagoi sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin hieman tavanomaista herkemmin.

Erityisherkkyyteen liitettyjä piirteitä ovat syvällinen tiedon prosessointi, kuormitusalttius, vahva eläytymiskyky ja tarkka havainnointikyky.

Erityisherkkä tuntee vahvasti ja reagoi herkästi. Monesti erityisherkkyyden kuvaillaankin olevan sekä lahja että rasite. Hyvät asiat tuntuvat moninkertaisen mahtavilta, mutta ärsyttävät tai kuormittavat tilanteet saattavat imeä erityisherkän täysin kuiviin.

Listasimme 11 erityisherkälle ihmiselle tuttua tilannetta – kuinka moneen pystyt samaistumaan?

1. Viilenevien ilmojen myötä villapaitakausi lähenee…eli kutinaa tiedossa. Kutisevien neuleiden lisäksi erityisherkälle lähes sietämättömiä tuntemuksia voivat aiheuttaa vaatteiden saumat, rintsikoiden olkaimet ja pistävät pesulaput – jos sellainen on jostain vaatteesta unohtunut leikata pois.

2. Asiakaspalvelutyö, kaverin syntymäpäivät, illallinen appivanhempien luona… sosiaaliset tilanteet tyhjentävät akkusi totaalisesti. Parasta pitkän päivän jälkeen onkin vetäytyä rauhalliseen paikkaan, jossa aistiärsykkeitä on mahdollisimman vähän.

3. Ystäväsi kertoo sinulle erosta, perheenlisäyksestä tai uudesta työpaikasta, ja liikutut kyyneliin. Erityisherkkä myötäelää voimakkaasti tuttujen ja tuntemattomien ihmisten iloissa ja vastoinkäymisissä.

” Jos joskus kuitenkin päädyt katsomaan jotain liian jännittävää, tunnet seuraukset viimeistään iltapimeällä.

4. Olet saanut kuulla olevasi nirso. Joidenkin ihmisten on hankalaa ymmärtää, miten ruuan vääränlainen koostumus saa sinut voimaan pahoin, ja liian voimakkaat maut häiritsevät.

5. Peität silmäsi, jos elokuvassa tai televisiosarjassa näytetään väkivaltaa. Kauhuelokuvat ja erityisherkälle ihmiselle ominainen vilkas mielikuvitus eivät ole hyvä yhdistelmä. Jos joskus kuitenkin päädyt katsomaan jotain liian jännittävää, tunnet seuraukset viimeistään iltapimeällä, kun pitäisi käydä nukkumaan.

6. Ravintolassa selaat menun läpi moneen kertaan ja otsatukan leikkuuta olet saattanut pohtia jo hyvän aikaa. Erityisherkälle on tyypillistä punnita asioita eri näkökulmista pitkään ja hartaasti. Siksi päätöstenteko voi joskus olla hyvin hankalaa.

” Erityisherkkä on sanattoman viestinnän asiantuntija.

7. Sinut on helppo säikäyttää. Toisinaan saatat säpsähtää äkillisiä valoja tai ääniä, vaikka näkisit mistä ne ovat peräisin.

8. Huomaat välittömästi, jos työpaikan kahvihuoneessa on kireä tunnelma tai joku tuntee olonsa vaivaantuneeksi. Erityisherkkä on sanattoman viestinnän asiantuntija. Hän havainnoi ympäristöään jatkuvasti ja käsittelee tarkkaavaisesti vastaanottamiaan ärsykkeitä.

9. Uutisten seuraaminen on voinut tuntua viime aikoina liian kuormittavalta. Kun lehtien etusivut täyttyvät pandemiasta, sodasta ja taloustaantumasta, saattaa voimakkaasti tuntevalle olla toisinaan helpompaa sulkea viestimet tyystin.

10. Nälkäkiukku on sinulle tuttua. Erityisherkkä reagoi voimakkaasti myös kehon sisäisiin ärsykkeisiin kuten nälkään, väsymykseen, kipuun ja kylmyyteen.

11. Osaat ottaa ilon irti arjen pienistä iloista. Suosikkikappaleesi radiossa, vilaus työpaikkaihastuksestasi tai lempihedelmäsi satokausi saavat sinut helposti riemastumaan – ja kuten sanottua, erityisherkkä tuntee kaiken voimakkaammin.

Kuulostivatko nämä arjen tilanteet tutuilta?

Käytetyt lähteet: Työterveyslaitos, HSP Suomi ry, Psychology Today ja Evermind