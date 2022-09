Tunnetko 8/8/8-säännön? Psykologi kertoo, mistä siinä on kyse ja miksi siihen kannattaa pyrkiä arjessa

Ovatko työ, lepo ja vapaa-aika elämässäsi tasapainossa? Psykologin mukaan 8/8/8-sääntö on hyvä ohjenuora, mutta ei sitä orjallisesti tarvitse noudattaa.

Kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia unta ja kahdeksan tuntia jotain ihan muuta? Miltä kuulostaa, jos päiväsi rytmittyisi tähän tapaan? Vaikuttaako idea hyvältä, mutta mahdottomalta toteuttaa arjessa?

8/8/8-sääntö ei ole uusi ajatus, mutta unohtuu helposti arjessa. Oleellista siinä on se, että sitä toteuttamalla on mahdollista voida hyvin pitkäaikaisesti, ei vain hetkellisesti.

Hyvinvoivan ihmisen elämässä lepo, työ ja vapaa-aika ovat useimmiten tasapainossa. Jos antaa viikkokaupalla kaikkensa vain työlle ja nipistää sen vuoksi yöunistakin, seuraukset eivät ole hyviä. Pahimmillaan epätasapaino voi johtaa vakavaan uupumiseen.

” Sääntöä kannattaa pitää ohjenuorana.

8/8/8 ei kuitenkaan ole sellainen sääntö, jota pitää noudattaa orjallisesti, sanoo työterveyspsykologi Sari Valavuori Mehiläisestä.

– Oleellista on joustavuus. Sääntöä kannattaa pitää majakkana, ohjenuorana, Valavuori sanoo.

Jos esimerkiksi haluaa satsata tärkeään työprojektiin ja tietää, että se on pois muusta, kannattaa tehdä itselleen selväksi, että tilanne on hetkellinen. Tiukan rutistuksen jälkeen on hyvä palata mahdollisimman pian tasapainoisempaan rytmiin. Mikäli omien voimavarojen äärirajoilla on liian pitkään, uupumus tulee väistämättä.

” Joka päivä olisi hyvä tehdä edes yksi kiva asia.

Pienten, hyvinvointia tukevien arkisten asioiden voimaa ei kannata väheksyä.

– Edes yksi hyvä juttu olisi syytä saada omaan päivään. Joku sellainen kiva asia, joka virkistää ja ilahduttaa. Se voi olla vaikka voimabiisin kuuntelu, Valavuori ehdottaa.

Kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ei tarkoita sitä, että tunnit pitäisi käyttää niin, että juoksee tukka putkella yhdestä harrastuksesta tai sosiaalisesta riennosta toiseen.

– Silloin se on enemmänkin suorittamista – ja monilla sitä samaa, mitä jo töissä on.

Tunnista vaaran merkit

Epätasapainon tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi ärtyneisyys, masennus, väsymys, mielialan vaihtelut sekä toistuvat kolotukset.

Ihminen saattaa niistä huolimatta hokea itselleen, että kyllä tämä ohi menee – kohtahan on viikonloppu – tai loma.

– Silloin pitäisi hälytyskellojen soida. Miksi pitäisi ajatella näin? Valavuori sanoo.

– Jos kaikki on vain tiukkaa ja tympeää, on hyvä pysähtyä ja miettiä, että mistähän tämä johtuu.

Moni tuppaa haalimaan tiukassa tilanteessa entistä enemmän tekemistä.

– Alitajunta viestii, että nyt ollaan pulassa, ja se etsii pelastusrengasta jostain ulkopuolelta. Se on hätäreaktio.

Hyvän olon ”ensiapupakkaus”

Jos vauhtia alkaa olla liikaa, ja olo tuntuu kuormittuneelta, Valavuori kehottaa ottamaan käyttöön hyvinvoinnin ”ensiapupakkauksen”.

Siihen kuuluvat:

1. Riittävä uni. Aikuinen tarvitsee unta tyypillisesti noin 7–9 tuntia vuorokaudessa

2. Säännöllinen ruokarytmi. Syöminen noin 3–5 tunnin välein auttaa jaksamaan.

3. Mielekäs liikunta. Kävely, pyöräily, ryhmäliikunta tai mikä tahansa muu laji, josta saa hyvää oloa ja mieltä.

4. Työn tauottaminen. Nouse vaikka ylös ja käväise ulkona. Kännykän selaaminen joka välissä ei edesauta palautumista.

5. Ajatusten ja tuntemusten jakaminen jonkun toisen kanssa.

Valavuori kannustaa myös siihen, että kuulostelee säännöllisesti omaa oloaan. Tähän voi varata esimerkiksi kerran viikossa rauhallisen hetken.

– Toivosin, että kaikilla olisi joku säännöllinen rutiini. Silloin voi esimerkiksi teetä juodessaan, hampaita pestessään tai suihkun alla seistessään skannailla itseään ja vointiaan.

Lue lisää: Näin Henna, 25, veti selvät rajat työn ja vapaa-ajan välille – ”Otin hiljaiset loparit”

Lue lisää: Aiotko vaihtaa työpaikkaa? Kysy ensin nämä 4 kysymystä itseltäsi – erityisesti yhteen vastaaminen ehkäisee loppuunpalamista