Asiantuntija vinkkaa, millainen liikunta oikeasti vähentää stressiä – kuntosalilla voi saada stressikäyrän myös nousuun

Kovakin treeni voi olla palauttava harjoitus, mutta joskus liikkuminen vain pahentaa stressiä. Olennaista on kuunnella omaa kehoa.

Voiko – ennen kaikkea kannattaako – stressiä hoitaa liikunnalla?

Ja jos, niin millainen liikunta palauttaa parhaiten?

Kysyimme stressin ja liikunnan kinkkisestä suhteesta Arto Hautalalta, joka on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan fysioterapian ja kuntoutuksen apulaisprofessori.

1. Miten stressi vaikuttaa kehoon?

”Stressi ei ole pelkästään huono asia, sillä se valmistaa kehoa ja mieltä tuleviin koitoksiin. Esimerkiksi huippu-urheilija tarvitsee stressiä pystyäkseen parhaaseen mahdolliseen suoritukseensa.

Liika tai jatkuva stressi voi kuitenkin aiheuttaa epätoivottuja fyysisiä oireita, kuten verenpaineen kohoamista, huonosti nukuttuja öitä, ärtymystä, motivaatiopulaa, väsymystä ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Kova stressitila voi vaikuttaa myös kehon lämpötilaan, painoon ja jopa tasapainoon. Jatkuva stressi voi lopulta johtaa uupumukseen tai ylikuntoon.”

2. Miten liikunta vaikuttaa stressitasoihin?

”Liikunnalla voi joko laskea omia stressitasojaan tai nostaa niitä entisestään.

Elimistö ei tunnista tuleeko stressi mentaaliselta vai fysiologiselta puolelta, joten jos keho on ennestään kierroksilla vaikkapa työstressin takia ja kärsii stressin fyysisistä oireista, sanoisin, että kova lenkki tai salitreeni ei ole välttämättä paras vaihtoehto.

Kovalla lenkillä sormenpäät voivat tuntua aluksi kylmiltä ja veri ei kierrä. Elimistö on taistele tai pakene -tilassa, jossa noradrenaliini sulkee verisuonia, jotta veri saadaan kulkemaan tehokkaammin sydäntä kohti. Kun juoksua jatkaa jonkin aikaa, erittyy voimakkaasti adrenaliinia. Se saa verisuonet laajenemaan. Syke ja verenpaine nousevat, jotta harjoitusta pystyy jatkamaan. Kehon stressitila nousee sympaattisen hermoston aktivoitumisen seurauksena.

” ”Lajin tai lajien pitää ehdottomasti olla sellaisia, joista itse tykkää.”

Toisaalta heti harjoituksen jälkeen verenpaine usein putoaa jopa alle sen tason, missä oltiin ennen harjoitusta. Kun ihminen palautuu, parasympaattinen hermosto, eli elimistön jarru, aktivoituu. Se laskee stressitasoja.

Kun harjoituskertojen välissä palautuu riittävästi, liikunnalla on siis stressitasoja vähentävä vaikutus. Myös matalilla sykkeillä tehtävä harjoittelu voi auttaa mieltä ja kehoa palautumaan henkisestä ja fysiologisesta stressistä.”

3. Tarvitseeko treenin olla kevyttä, jotta se palauttaa?

”Ei välttämättä, mutta jos väsyttää ja ärsyttää, niin neuvoisin liikkumaan kevyesti ja rentouttavalla tavalla niin, että tähtää mielen virkistymiseen.

Olemme yksilöllisiä ja lisäksi kehomme toiminnassa voi tapahtua muutoksia. Liikuntaa voikin verrata lääkkeisiin. Lääkärithän pohtivat, mikä lääke ja millainen annostus toimii kenellekin missäkin vaivassa ja elämäntilanteessa. Samankaltaista arviointia voi tehdä itse liikunnan suhteen. Millainen treeni auttaa palautumaan stressistä juuri tänään?

” ”Vaikka älykello kuinka kehottaisi lähtemään lenkille, kannattaa levätä, jos keho ja mieli tuntuvat väsyneiltä.”

Kannattaa myös rohkeasti kokeilla. Vaikka jollakin kova salitreeni auttaa stressiin, usein se vain kasvattaa stressiä ja johtaa entistä huonompaan oloon, jos on jo valmiiksi stressaantunut. Silloin kannattaa levätä ja tehdä seuraavalla ihan erilainen, selvästi kevyempi harjoitus, ja seurata, millainen vaste siitä tulee.”

4. Millaista on lempeä treenaaminen?

”Se on jälleen kerran yksilöllistä. Lajin tai lajien pitää ehdottomasti olla sellaisia, joista itse tykkää. Tärkeintä lempeässä treenaamisessa on, että siitä tulee hyvä olo. Jos hampaat irvessä tekee jotain, mistä ei pidä lainkaan, tekeminen tuskin tuottaa hyvää fiilistä.

Fysiologisesti ajateltuna lempeä treenaaminen on sellaista, jossa syke ei nouse kovin korkealle ja jossa maitohappoa ei juurikaan kerry. Sellaista harjoittelua voi tehdä vaikka useita kertoja päivässä ja lyhyinäkin jaksoina, ehkä lajeja varioiden.

Voi vaikkapa kävellä metsäpolulla siten, että kävelee ripeästi tietyn matkan ja pysähtyy hetkeksi halaamaan puuta. Sitten matkaa voi jatkaa reippaasti kävellen vaikkapa merenrantaan, johon pysähtyy ihailemaan maisemaa ennen kuin kävelee taas.”

5. Miten kuunnella kehoa?

”On tärkeä huomioida omat tuntemukset ja aistimukset. Vaikka älykello kuinka kehottaisi lähtemään lenkille, kannattaa levätä, jos keho ja mieli tuntuvat väsyneiltä.

Voimattomuus ja väsymys ovat merkkejä, joita ei kannata ohittaa. Kannattaa arvioida, mistä niitä aiheuttava stressi kumpuaa. Onko aiheuttajana parisuhde, töissä jaksaminen, liika treenaaminen vai kaikkien yhdistelmä? Kun stressin aiheuttaja löytyy, kannattaa tietenkin ensisijaisesti pyrkiä vaikuttamaan siihen.

Kehon kuuntelemiseen voi hyödyntää myös sykkeenmittausta. Hyvä keino on esimerkiksi juosta oma vakiolenkki suurin piirtein sillä nopeudella, jolla sen yleensä juoksee ja katsoa, millä tasolla sykkeet suurin piirtein ovat, kun olo tuntuu stressittömältä ja hyvältä. Jos sitten joskus huomaa, että samalla lenkillä sykkeet ovat huomattavasti tätä korkeammat, se voi kertoa stressistä.

Toinen hyvä keino on tehdä ortostaattinen testi. Aamulla sykettä mitataan heti heräämisen jälkeen sängyssä makoillessa minuutin ajan. Sitten noustaan seisomaan ja mitataan jälleen sykettä minuutin verran. Jos syke nousee 5–10 lyönnillä makoilusykkeisiin verrattuna, elimistön tila on normaali. Jos sykkeelle ei tapahdu mitään, tai se nousee vaikkapa 20–30 lyönnillä, se on merkki, että elimistössä on fysiologinen stressitila päällä.”