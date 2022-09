Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) on hyvin yleinen hormonihäiriö. Monella sen kanssa elävällä on pulmia kuukautiskierrossaan, niin myös Jenni Pelkosella. Diagnoosin saaminen vei silti Jenniltä puoli vuotta.

Jenni Pelkonen, 29, muistaa sen vieläkin hyvin. Jos koulussa halusi olla kuukautisten vuoksi pois uintitunneilta, opettajalle piti näyttää kierto kalenterista.

Jenni ei koskaan ollut poissa. Hänen kuukautisensa olivat ensimmäisestä vuodosta saakka epäsäännölliset.

Jenniä nolotti. Koulussa mieleen oli iskostettu, että kuukautiskierto on 28 päivää. Jennillä kierron pituus saattoi olla 110 päivää.

– Ajattelin, että kiva. Muut toimivat, mutta minä en, enkä voi sille mitään, Jenni kertoo.

– Koin jonkinlaista häpeää, koska en ollut sellainen kuin kaikissa lapuissa. En kertonut asiasta kenellekään enkä jutellut kenenkään kanssa. Terkkariakin huijasin, kun hän kyseli, että mitä sinulle kuuluu.

Syy epäsäännölliseen kiertoon selvisi vasta kun Jenni oli nuori aikuinen. Hänellä todettiin munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS eli polycystic ovary syndrome).

PCOS on tavallisin naisten hormonihäiriö. Gynekologisen potilasjärjestö Korento ry:n mukaan sen kanssa elää jopa noin 200 000 suomalaista.

Häiriön syytä ei toistaiseksi tunneta, mutta sekä perimän että ympäristötekijöiden arvellaan vaikuttavan siihen.

Tyypillisimpiä oireita ovat pitkä tai epäsäännöllinen kuukautiskierto, pitkittynyt vuoto tai kokonaan puuttuvat kuukautiset. Oireita voivat olla myös miestyyppinen liikakarvoitus sekä painon kertyminen erityisesti keskivartaloon.

Jennin paino nousi lyhyessä ajassa kymmenen kiloa, kun hän oli hieman alle kaksikymppinen. Jenni alkoi myös huomata leukansa alla partamaisia karvoja. Vasta silloin hän hakeutui tutkimuksiin terveyskeskukseen.

– Jalkojeni karvoitus oli aina ollut runsasta, mutta en pitänyt sitä ongelmana, koska niin oli ollut aina.

Eräs lääkäri kyseli, oliko Jennin suvussa kenties välimerellisiä geenejä.

– Olin ihan että anteeksi mitä? Tiedän, että ei ole, voitaisiinko puhua asiaa. Tuli sellainen olo, että lääkäriä ei kiinnosta eikä hän tiedä aiheesta, Jenni muistelee.

PCOS-diagnoosin saamisessa kesti puoli vuotta. Diagnoosi varmistui, kun Jenni pääsi gynekologisiin tutkimuksiin. Ennen niitä Jenni kävi useissa verikokeissa ja myös hänen lisämunuaisensa kuvattiin.

– Kaikki muu selvitettiin ensin ennen kuin pääsin gynekologille. Kun pääsin, hän sanoi heti, että PCOS se on.

Diagnoosi edellyttää kahta seuraavista löydöksistä: monirakkulaiset munasarjat, pitkittynyt tai puuttuva kuukautiskierto ja/tai liiallinen miessukuhormonivaikutus.

Jenni vierailee usein munasarjojen monirakkulaoireyhtymän kanssa elävien Facebook-tukiryhmässä. Sieltä hän saa tietoa ja tunteen siitä, että ei ole yksin.

Vieläkin yllätyksiä

Jenni kokeili oireisiinsa sekä e-pillereitä että hormonikierukkaa, mutta kumpikaan ei lopulta sopinut hänelle.

Kierukka tosin tasoitti kuukautiskiertoa sen verran, että Jenni kävi uusissa tutkimuksissa. Hän halusi tietää missä mennään, sillä kierron tasoittuminen oli niin yllättävää.

Selveni, että PCOS:n oireet ovat Jennillä, kuten muillakin, yksilöllisiä. Oireet voivat myös vaihdella hedelmällisen iän aikana.

Kipuja tai muita oireita PCOS ei ole Jennille aiheuttanut. Paineita kyllä.

– Kun kuukautiset tulivat milloin sattui, oli koko ajan stressiä siitä, mitä pitää ottaa reissuun mukaan. Kuukautiset saattoivat lävähtää viiden viikon tai kolmen kuukauden välein. Haarukka oli niin iso, etten koskaan voinut tietää.

Vaikka vuodot ovat nykyisin säännöllisemmät, kuukautiset yllättivät Jennin edellisen kerran viime viikolla. Hän oli silloin matkalla Lapissa. Lähin kauppa oli ”ties missä”.

– Sanoin matkakaverille, että voitko käydä aamulla kaupassa, sillä kalenterini petti. Minä en lähde täältä ennen kuin saan jotain suojia.

Kuukautisten säännöllisyyttä oli kestänyt jo reilun vuoden, ja Jenni uskalsi luottaa kalenteriin.

– Sattuuhan näitä, en pidä tätä mitenkään mörkönä, Jenni sanoo.

Jenni toivoo, että kuukautiskierron pulmista kärsivät rohkenisivat hakea apua sekä tarpeen tullen vaatia pääsyä tutkimuksiin. ”Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä vaikuttaa ihan kaikkeen, kehoon ja mielenterveyteen, mutta silti sitä ei tunneta riittävästi.”

Pohdinnassa äitiys

PCOS saattaa aiheuttaa lapsettomuutta. Todennäköisyys saada yksi lapsi on yhtä hyvä kuin muillakin naisilla, mutta raskaaksi tuleminen voi kestää pidempään tai siihen tarvitaan avuksi lääkehoitoa.

Jennin viimeisin pitkä suhde loppui puoli vuotta sitten, ja lasten saaminen on ollut sen jälkeen erityisen paljon hänen mielessään.

– Mietin, että pitääkö nyt heti ruveta etsimään miestä vai pitäisikö alkaa itse tehdä jotain. En voi odotella.

Jenni on miettinyt itsellistä äitiyttä. Se, kykeneekö hän samaan lapsen, ei vielä liiaksi huolestuta.

– Olen toiveikas lapsen saannin suhteen. Aihe on siinä mielessä hankala, että nykytilanteeseen lapsi ei sovi.

Jenni opiskelee, on töissä ja pyörittää yritystä. Hän omistaa lankakaupan ja värjää lankoja itse.

– Haluan ensin vakauttaa elämäni ennen mitään isoa ratkaisua. En kuitenkaan halua odotella turhan pitkään. En myöskään odota minkäänlaista ihmettä, että itselleni täydellinen mies nyt vain sattuisi kävelemään elämääni. Lapsi on asia, jota toivon enemmän kuin parisuhdetta.

Jennin korvan edessä näkyy osittain arpi, joka jäi kasvoihin syöpäleikkauksesta. ”Se on koriste, jos arvesta nyt voi niin sanoa. En häpeä sitä.”

”On hyvä olla näin”

Jos munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä kärsivällä on ylipainoa, painonpudotus on yksi tärkeimmistä itsehoitokeinoista. Kun paino laskee lähemmäs painoindeksin mukaista normaalipainoa, kuukautiskierto voi tulla säännöllisemmäksi, karvojen kasvu vähentyä ja raskaus, mikäli sellaista toivoo, alkaa helpommin.

Painonpudotus on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, koska oireyhtymään liittyy aineenvaihduntahäiriöitä.

Jennistä painonpudotus tuntuu liki mahdottomalta. Pikadieetteihin hän ei halua rynnätä eikä ole rynnännyt.

Kun paino nousi, Jenni kuuli siitä huomauttelua.

– Ekan poikaystäväni äiti kommentoi, että olet vähän pyöristynyt, pitää lähteä viemään sinut vaatekaupoille. Ihan kuin en itse olisi huomannut! Jenni muistelee.

Jenni osaa suhtautua kehoonsa myötätuntoisesti.

– Olkoot, ei jaksa enää kiinnostaa, mie vaan nyt olen nyt tämmöinen pehmeä. On hyvä olla näin.

Hyväksyvä asenne juontaa juurensa muutaman vuoden taakse, kun Jennillä todettiin sylkirauhasen syöpä. Syöpä leikattiin, ja se jätti Jennin kasvoihin näkyvän arven.

– Ajoin muutama kuukausi sitten hiukset ihan sängelle, ja arpi on koko ajan näkyvillä. Siinä se on, en voi sille mitään. Se on koriste, jos arvesta nyt voi niin sanoa. En häpeä sitä.

Lähteitä: Terveyskirjasto, Korento ry.