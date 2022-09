Yksinkertaisen aamuharjoituksen väitetään muuttavan elämäsi – aamu-uninen testasi, näin se vaikutti

Joko kuulit ”aamusivuista”? Amerikkalaisen luovuusgurun hittimetodissa päivä aloitetaan suoltamalla tajunnanvirtaa paperille.

Tässä ei ole mitään järkeä…

Se on ainoa ajatukseni, kun kurotan kynän ja vihkon yöpöydältä heti herättyäni. En ole vielä saanut silmiä kunnolla auki, ja mieli leijuu vielä viimeisimmän unen tunnelmissa. Olen maailman aamu-unisin ihminen ja normaalisti tarvitsen heräilyyn pari tuntia. Mutta nyt ei auta kuin ottaa kynä kauniiseen käteen ja alkaa kirjoittaa ennen kuin mieli ehtii kunnolla käynnistyä.

Aamusivujen salaisuus piilee nimittäin juuri siinä, miten nopeasti heti herättyäsi alat raapustaa tajunnanvirtaa paperille, sanoo metodin tunnetuksi tehnyt yhdysvaltalainen luovuusguru ja kirjailija Julia Cameron.

Aion kirjoittaa Cameronin ohjeiden mukaisesti käsin kolme A-nelosta täyteen tajunnanvirtaa joka aamu viikon ajan. Ideana on puhdistaa mieltä siirtämällä paperille jokainen ajatus, joka sillä hetkellä päähäni pälkähtää.

Jos väsyttää ja ärsyttää, sekin vaan paperille! Aamusivuja ei ole edes tarkoitus lukea, joten suorituspaineista voi luopua.

Olen kuullut harjoituksen vaikutuksista niin paljon hyvää, että uteliaisuus on vienyt voiton.

Kukapa ei haluaisi olla luovempi, tuntea itsensä paremmin ja vauhdittaa omaa henkistä kasvua?

Kramppaako käsi?

Silti metodi epäilyttää. Miten ihmeessä saan täytettyä kolme A-nelosta, kun ajatus ei vielä kulje? Kätenikin varmasti kramppaa heti alkumetreillä, kun käsin kirjoittamista ei ole harrastanut aikoihin. Näiden huolenaiheiden takana lymyilee se pelottavin ajatus: Mitä alitajuntani syvyyksistä voi ilmestyä paperille?

” ”Kun kirjoitat jokaisen ajatuksesi, alat tuntea psyykeesi varjopuolia.”

Huoli ei ole ihan aiheeton, sillä Cameron on kuvannut prosessia ”aamukahvin nauttimiseksi oman tietoisuuden varjopuolen seurassa”.

– Kun kirjoitat jokaisen ajatuksesi, alat tuntea psyykeesi varjopuolia, hän sanoo.

Mutta olenko valmis kohtaamaan varjoa, etenkään heti aamutuimaan?

Aamusivuja itsekin kirjoittanut kirjallisuusterapeutti ja psykoterapeutti Mirja Heikkilä huojentaa mieltäni vakuuttamalla, ettei paperille ilmesty mörköjä.

– Mieli suojelee sinua. Et tuota paperille mitään sellaista, jota et ole valmis käsittelemään.

Aamusivuja kirjoittamalla ei saa hajotettua itseään, Heikkilä vakuuttaa.

Sen sijaan hän varoittaa, että aamusivujen kokeilu voi koukuttaa. Harjoitus on yksinkertainen, halpa ja kuka tahansa pystyy siihen.

Pelot paperille

Aamusivut ovat lähellä meditointia: molemmissa pysähdytään itsensä äärelle ja katsotaan sisäänpäin. Yhteys alitajuntaan tukee luovuutta ja auttaa saamaan selville todellisia, syvimpiä tunteita ja ajatuksia, jotka on valmis tiedostamaan, Heikkilä kertoo.

Heikkilälle aamusivut aktivoivat luovan kirjoittamisen ja auttoivat haastavan elämänvaiheen aikana.

– Aloin kuulla omat ajatukset, tarpeet ja toiveet. Sain selkeyttä ja suuntaa elämääni ja voimia arkeen. Lisäksi luova kanava pysyi auki.

Siispä kohti tuntematonta. Vedän peittoa suojakseni, kun makaan vielä pää tyynyssä ja pitelen kynää tyhjällä sivulla. Pystyn juuri ja juuri raottamaan toista silmää sen verran, että musteiset harakanvarpaat eivät eksy lakanalle. Ja sitten alan kirjoittaa:

”Nukuttaa… Näin ihan ihmeellisiä unia…”

Olen aina nähnyt paljon unia, mutta en ole juurikaan kirjoittanut niitä ylös. Nyt ne siirtyvät kuin itsestään aamusivuille, koska ovat päällimmäisenä mielessä. Yllätyksekseni unien teemoista nousee paperille myös loistavia kysymyksiä itselleni.

” Jokin sisälläni avautuu ja putoilee paperille kyynelinä.

Jo toisella sivulla olen päässyt käsiksi yhteen peloistani ja sen kirjoittaminen näkyväksi tuntuu pieneltä läpimurrolta. Jokin sisälläni avautuu ja putoilee paperille kyynelinä. Kolme sivua täyttyy hetkessä eikä käsikään ole moksiskaan. Ja mikä ihmeellisintä: Olen täysin hereillä kirjoittamisen jälkeen! Olo tuntuu tyyneltä, selkeältä ja valmiilta päivään.

Ihan kuin olisin täyttänyt syvimmät tarpeeni: tullut kuulluksi itse itselleni. Tästä tilasta on hyvä aloittaa päivä.

Viisauden helmiä

Kun kerron Heikkilälle unien kirjoittamisesta, hän ilahtuu.

– Huippua, jos saa unet talteen aamusivuille! Unet ovat tärkeä osa elämää, joten ne kannattaa kirjoittaa ihmeessä ylös.

Aamusivujen vaikutus perustuu siihen, että aamulla mieli on valmiiksi tyhjä yön jäljiltä, jolloin alitajuntaan on helpompi päästä. Tärkeintä on heittäytyä tajunnanvirtaan ilman suorittamista tai kontrollointia, Heikkilä muistuttaa.

Kun mielen seikkailua seuraa kynän avulla, tutustuu itseensä ja voi yllättyä, mitä paperille ilmestyykään.

Tämä pitää täysin paikkansa. Aamusivuihini putoilee joka aamu sellaisia viisauden helmiä, joista voisi painattaa mietelausetauluja: ”Tärkeimmistä hetkistä ei oteta kuvaa, vaan ne eletään. / Pelko on peili, joka näyttää kuka voisit olla. / Elämä on muovailuvahaa, josta voi muokata itseä miellyttävän möhkäleen.”

Tuntuu kuin käsi kirjoittaisi itsekseen, kun kynää ei aamupöpperöisenä liikaa purista eikä mieli ole herännyt kontrolloimaan.

Paperille ilmestyy kysymyksiä, ohjeita ja toiveita. On ihmeellistä, miten unistani nousee joka kerta itselleni ajankohtaisia haasteita, pelkoja ja tarpeita, joihin kynä antaa omia näkemyksiään.

Ilmaista terapiaa

Aamuinen tajunnanvirrassa kelluminen tuntuu ilmaiselta psykoanalyysilta tai vähintäänkin hyvältä terapialta. Se avaa tunteita ja selkeyttää oloa aivan samalla tavalla.

Välillä paperille purkautuu vihaa, välillä surua, välillä pelkoja ja toiveita, joita ei ole ennen uskaltanut sanoa ääneen. Joka kerta tunnen tulevani nähdyksi ja kuulluksi.

” ”Aamusivujen säännöllinen kirjoittaminen opettaa mielellesi, että olet valmis tutustumaan itseesi.”

Tärkeintä on uskaltaa heittäytyä tajunnanvirtaan ja antaa sen viedä! Vaikka aluksi kokisikin estoja tai suorittamispaineita, aamusivujen säännöllinen kirjoittaminen opettaa mielellesi, että olet valmis tutustumaan itseesi, Heikkilä muistuttaa.

Julia Cameron on sanonut, että aamusivujen nimi (englanniksi morning pages) pitäisi olla mourning pages eli surusivut. Kun aamusivuja alkaa kirjoittaa, voi hyvästellä aiemman elämänsä, hän on sanonut.

Heikkilä on samaa mieltä. Kun itseensä alkaa tutustua paremmin, haluaa kuunnella itseään jatkossakin – ja elämä alkaa muuttua.

Alat huomata, mitkä toimintamallit ja ihmissuhteet eivät ole olleet hyväksi ja saavat jäädä syrjään.

Testiviikon päätyttyä vihko ja kynä ovat yhä yöpöydälläni. Tartun niihin ensimmäiseksi aamulla silmäni avattua. Koska nyt se tuntuu ainoalta järkevältä tavalta aloittaa päivä.