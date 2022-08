13 naista kertoo kipeän gynekologikokemuksensa – ”Lääkäri kyseli jatkuvasti, haluatko nyt varmasti tappaa tämän vauvan”

Naiset kertovat, millaista kohtelua he ovat saaneet gynekologikäynneillään.

”Kyllä lapsia pitää tehdä!”

”Me ei näiden takia sairaslomaa kirjoitella.”

”Pitää vaan elää kivun kanssa, se on normaalia naisen elämää.”

Kysyimme hiljattain Me Naisten lukijoilta, ovatko he kohdanneet erikoista tai epäasiallista kohtelua gynekologin vastaanotolla. Saimme kyselyyn yli 150 vastausta.

Kyselyn vastaukset paljastivat monia epäkohtia terveydenhuollossa, mutta ennen kaikkea sen, miten herkkiä ja kipeitä asioita kohdataan toisinaan täysin tahdittomasti.

158 vastaajasta noin puolet kertoo jännittävänsä tai pelkäävänsä gynekologikäyntejä.

Vähättelyä ja tutkimatta jättämistä

Me Naiset kirjoitti toukokuussa siitä, miten naisilla yleisiin sairauksiin on edelleen vaikeaa saada apua. Esimerkiksi endometrioosi ja PCOS-oireyhtymä jäävät usein diagnosoimatta.

Monet kokevat, että gynekologisten sairauksien aiheuttamia oireita ja kipuja on vähätelty terveydenhuollon vastaanotolla.

”Monesti on käynyt niin, että gynekologi on ollut välinpitämätön, kun tuon jonkin asian esille. Kärsin endometrioosista ja adenomyoosista eikä kipujani ole otettu vakavasti. Minulla on niin pahat kivut melkein päivittäin, että en välillä pääse edes ylös sängystä. Usein on sanottu että ’olet nuori niin sinulla ei voi olla näitä sairauksia’, ’ei se voi noin kovin sattua’, ’sinulla on vain matala kipukynnys’ sekä ’pitää vaan elää kivun kanssa, se on normaalia naisen elämää’. Nainen, 23.

Toisinaan oireita on myös jätetty tutkimatta. Esimerkiksi eräs 63-vuotias vastaaja kertoo, että hänen tuskaiset endometrioosioireensa kuitattiin kuukausien ajan pelkällä särkylääkkeellä. Olikin lähellä, etteivät endometrioosipesäkkeet levinneet virtsarakkoon saakka. Tässä tapauksessa hänelle olisi laitettu virtsa-avanne.

Lapsentekoikä ja muut tavat painostaa

”Vapaaehtoisesti lapsettomana saa uskomattoman määrän lokaa niskaan terveydenhuollossa”, toteaa 28-vuotias nainen, jonka kierukan vaihtoon oltiin suhtauduttu terveydenhuollossa kielteisesti, sillä hän olisi ollut juuri hyvässä lapsentekoiässä.

Hän ei ole yksin kokemuksensa kanssa:

”Kun makasin selällään haarat levällään, niin gynekologi totesi, että ’ethän sinä nyt enää aio uusia kuparikierukkaa, kun olet jo kohta 30-vuotias eikä sinulla ole vielä lapsia’, kertoo 34-vuotias nainen, jolla ei ole suunnitelmissa hankkia lapsia.

”Minulta on poistettu toinen munasarja kystan takia. Toisenkin oireillessa menin ultraääneen. Kaikki oli kunnossa, ja lääkäri mainitsi, että voin hyvin vielä saada lapsia. Kun kerroin, että en halua lapsia, lääkäri totesi, että ’kyllä lapsia pitää tehdä’. Nainen, 41.

”Toinen ja viimeinen lapsemme oli 4 kuukautta vanha, kun meillä meni yöllä kondomi rikki. Oli aika, jolloin jälkiehkäisyn sai vain lääkärin reseptillä ja pilleri piti ottaa nopeammin yhdynnän jälkeen kuin nykyään. Lääkäri otti jo reseptikirjan käteen, mutta kysyikin sitten, että ’olisiko se paha jos siitä tulisi lapsi?’ Aivan kuin lapsen voisi tehdä, vaikka ei halua olla raskaana, ei halua synnyttää, eikä halua lasta. Niin kuin lapsenteko olisi mitätön juttu naiselle.” Nainen, 41.

Eräs vastaaja myös kertoo kohdanneensa asiatonta kohtelua pyytäessään raskauden keskeytystä:

”Tein abortin ollessani 20-vuotias. Luvan raskauden keskeytykseen tarvitsee kahdelta lääkäriltä, joista ensimmäinen oli asiallinen, eikä inttänyt vastaan päätöksestäni, josta olin täysin varma. Toinen gynekologi olikin sitten ihan toista maata. Hän käytti muun muassa synnyttäneille tarkoitettua spekulaa perustellen päätöstään ääneen sanoen ’käytetään nyt tätä suurempaa, koska olet kuitenkin itsesi raskaaksi hankkinut, ja olet tämän lapsen äiti’. Minulla ei ole lapsia ja tulin raskaaksi ehkäisystä huolimatta, käynnissä oli vasta neljäs raskausviikko. Sain myös kuulla, kuinka ’nuoret aina vähättelevät näitä asioita, koska eivät halua ottaa vastuuta tekemisistään, ja kantaa tekojensa seurauksia’. Lääkäri kyseli jatkuvasti, että ’haluatko nyt aivan varmasti tappaa tämän vauvan’. Sairauslomaa ei meinannut ensiksi kirjoittaa ollenkaan, mutta suostui lopulta yhteen päivään.” Nainen, 25.

Keskenmeno ja lapsettomuus

Myös keskenmenon hetkellä muutama vastaaja koki saaneensa osakseen tahditonta kommentointia ja kylmää kohtelua terveydenhuollossa.

”Ilmeetön gynekologi ihmetteli, miksi itkin keskenmenoa, kun se tapahtui niinkin varhaisella viikolla kuin viikolla 9. Raskaus oli ensimmäiseni ja järkytys keskenmenosta oli suuri. Gyne tokaisi kylmästi vain oman kokemuksensa ammattinäkökulmasta: ”näitähän tulee vastaan joka päivä”. Pyysin sairaslomatodistusta seuraavalle päivälle, johon hän vastasi yhtä tylysti: ”me ei näiden takia sairaslomaa kirjoitella”. Olin itkuinen ja järkyttynyt, saamatta alkeellisintakaan henkistä tukea tilanteessa.” Nainen, 45.

”Keskenmenon saaneena olin järkyttyneessä tilassa. Gynekologi kaiveli kynällä kynsienalusiaan ja ilmoitti tylysti minulle, että ”kyllähän sinä tiesit että näin voi käydä.” Nainen, 49.

Tahattomaan lapsettomuuteen liittyy valtavasti kipeitä tunteita, jonka vuoksi erityinen sensitiivisyys olisi näissä tilanteissa tärkeää. Kyselyn vastausten perusteella näin ei kuitenkaan aina ole.

”Lapsettomuushoitojen yhteydessä kävin kuukauden aikana useita kertoja gynen vastaanotolla. Kohdalleni osui aina samainen lääkäri, jolle ulkonäköni ja painoni oli ongelma. Kerran kesken ultrauksen hän kurotti alastoman alavartaloni ylitse ja tarttui vatsaani. Hän puristi vatsamakkaraani ja sanoi ’täällä on kyllä tätä ylimääräistä’. Hämmennyin tilanteesta suuresti. Lääkäri tiesi taustani keskenmenoineen, mutta silti päätti ”hauskalla tavalla” ilmaista painoni olevan ongelma. Olen urheilullinen ja hyvässä kunnossa, mutta yhtään rasvaa ei näemmä naisessa saanut olla. Lääkärikäynnin jälkeen käytävällä itkin. Tilanteen nähnyt kätilö tuli myötätuntoisena viereeni.” Nainen, 31.

Ehkäisy ja etenkin hormonikierukka

Kyselyn vastauksissa eräs useasti esiin noussut teema oli ehkäisy. Joidenkin vastaajien mukaan heille on tuputettu hormonaalista ehkäisyä kieltäytymisestä huolimatta – toiset taas ovat joutuneet perustelemaan tai puolustelemaan omaa ehkäisyn käyttöään ammattilaisille:

”Gynekologi aloitti melkein heti tervehdyksen ja tietojen tarkistamisen jälkeen tivata e-pillereistä, että käytänkö niitä ainoastaan miehiä miellyttääkseni, jotta ’saavat ajaa paljaalla’. Sanoin, ettei asia ole näin, vaan jo pelkästään kuukautiskivut ovat maltillisempia kun syön e-pillereitä. Sitten hän jankkasi tovin kierukasta, joka olisi parempi vaihtoehto ’jos kerta välttämättä pitää ilman kondomia saada harrastaa seksiä’. Gynekologi kysyi sitten, olenko suhteessa, johon vastasin, että en ole. Tuhahti vain, että ’no ilmankos’. Nainen, 25.

”Ilmoitin gynekologille, että en haluaisi enää e-pillereitä, koska kehoni reagoi niihin huonosti. Totesin myös olevani sinkku, joten en juuri nyt tarvitsisi ehkäisyä, ja että eipähän sitä raskauden pelkoa taida muutenkaan juuri olla, kun minulla on tuo PCOS. Minulta puuttuu ovulaatio eikä munasolutkaan ultran perusteella kehity kunnolla. Tästä ärtynyt gynekologi sanoi minulle, että ’no täältä sinun tiedoista näkee, että olet tehnyt nuorempana abortin, niin on tuo sinun kehosi ainakin jossain kohti toiminut kuten pitää!’–– Aloin itkeä aivan hysteerisenä, koska abortti on minulle ja monelle muullekin naiselle yksi elämän ikävimpiä vastoinkäymisiä ja lapsettomuutta aiheuttava sairaus ylipäätään todella herkkä asia. Vaikka en ollut nuorena valmis äidiksi, ei se tarkoita, ettenkö voisi haluta lapsia myöhemmin.” Nainen, 30.

”Olen käynyt nyt kolmella eri gynellä ja vastaus kaikkiin eri ongelmiin tai asioihin on heidän mukaansa hormonikierukka. Eikö voisi miettiä jotain muutakin vaihtoehtoa, jos minua ei ajatus kierukasta miellytä eikä ehkäisyynkään ole tarvetta, sillä miehelläni on vasektomia?” Nainen, 46.