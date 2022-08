Tuntuuko arki raskaalta? Nämä 8 pientä asiaa parantavat elämänlaatua nopeasti

Joskus se on pienestä kiinni! Muutamat muutokset tuttuihin rutiineihin voivat tuoda arkeen paljon lisäaikaa, virkeyttä tai pientä luksusta.

On taas se aika vuodesta, kun kouluun ja töihin palaaminen on monille ajankohtaista. Jos arkeen paluu ahdistaa, niin ei hätää! Kokosimme yhteen Me Naisten toimituksen ja lukijoiden vinkit pienistä asioista, jotka parantavat elämänlaatua ja tekevät arjesta pikkuisen leppoisampaa.

1. Kauppaostosten tilaaminen suoraan kotiovelle

Tämä on tätä nykypäivää. Kauppaostokset hoituvat sohvalla lepäillessä ja pian onkin taas jääkaappi täysi! Erityisesti ihmisille, joilla on kotona useampi suu ruokittavana kauppaostosten kotiinkuljetus voi tuoda arkipäiviin merkittävästi lisäaikaa.

”Ostosten keräilyyn ja kotiinkuljetukseen menevät eurot ovat varsinkin autottomalle pieni hinta siitä, että kaapit ovat pullollaan hyvää ruokaa ilman, että on tarvinnut raijata tavaraa kaupasta selkä vääränä.”

2. Välipalan syöminen

Jo lapsena korostetaan välipalan tärkeyttä, vaan monelta se unohtuu aikuisikään ehtiessä. Hedelmän, välipalakeksin tai proteiinipatukan mukana kuljettaminen on pieni vaiva, mutta se saattaa pelastaa eräältä arkiselta vitsaukselta: nälkäkiukulta.

”Kun palasin kesälomalta töihin, pakotin itseni syömään töissä välipalan. Nyt kokeilua on takana kolme viikkoa, ja iltapäivisinkin on riittänyt energiaa.”

3. Yöunien priorisoiminen ja säännöllisyys

Yöunet vaikuttavat merkittävästi hyvinvointiin. Ei siis ihme, että yöunien priorisoiminen ja säännöllinen unirytmi nousivat esiin useaan otteeseen.

”Vaikka illalla houkuttelisi katsoa vielä se uusin jakso lempisarjasta, niin jos se tarkoittaa, ettei ehdi nukkua vähintään kahdeksaa tuntia, sitä ei kannata laittaa pyörimään. Päiviin tulee superpaljon enemmän energiaa, kun vaan malttaa mennä nukkumaan ajoissa!”

Jos yöunet ovat kuitenkin jääneet lyhyiksi, saattavat pienet päiväunet pelastaa väsyneen päivän!

4. Meditointi ja rauhoittuminen

Monet olivat löytäneet pienistä rauhoittumishetkistä tai meditaatiosta helpotusta kiireisen arjen aiheuttamaan stressiin. Jo muutama minuutti täydessä hiljaisuudessa ilman laitteita, silmät kiinni ja omaan hengitykseen keskittyen voi tehdä ihmeitä!

Vaahdotettu maito kahvissa tuo hetkessä tunteen arjen luksuksesta.

5. Aamuaskareiden tekeminen valmiiksi illalla

Tämä toimii erityisesti unikekojen pelastuksena, kun arkiaamuun saa lisättyä muutaman ekstraminuutin uniaikaa.

Esimerkiksi kahvinkeittimen voi ladata virtanapin napsauttamista vaille valmiiksi jo edellisenä iltana, seuraavan päivän asun voi valita etukäteen henkariin odottamaan, tai valmiin aamupalan kuten tuorepuuron voi laittaa tekeytymään jääkaappiin yön yli.

6. Asioiden ostaminen varastoon

Vessapaperi, kahvi, kauramaito, leivinpaperi... jos nämä tuotteet loppuvat juuri väärään aikaan, voi päivä mennä pilalle!

Siksi hitaasti pilaantuvia elintarvikkeita ja kulutustavaroita kannattaa ostaa varastoon, jos oman kodin säilytystila ja lompakko sen suinkin sallivat. Mikään ei ole inhottavampaa kuin lähteä juoksemaan kauppaan kesken ruoanlaiton tai kahvinkeiton.

7. Siivousta helpommaksi

Imurointi ei tunnu olevan kovin monen lempipuuhaa, varsinkaan perinteisellä perässä vedettävällä imurilla. Varsi-imurilla imurointi on hieman vaivattomampaa ja suurimmat muruset ja pölypallot voi nopeasti siivota vaikka jokaisen päivän päätteeksi, jolloin sotkua ei pääse kertymään... puhumattakaan robotti-imurista, joka puhdistaa lattian työpäivän tai iltalenkin aikana.

Mikä keksintö!

Jokaisen pyykkääjän pelastajat – sukkapidikkeet! Niillä sukkaparin voi napsaista yhteen ennen pyykkikoriin viskaamista. Oi kuinka homma helpottuukaan, kun ei enää tarvitse metsästää pesukoneen nielaisemia sukkapareja.

8. Arjen luksusta!

Arkea voi koittaa huijata lisäämällä siihen pienen ripauksen luksusta.

Maidonvaahdotin saa arkiaamun suodatinkahvin tuntumaan kahvilan kalliilta erikoiskahvilta, ja jääpalat juomalasissa tekevät tavallisesta hanavedestä hieman erityisemmän. Samoin pienet hemmotteluhetket kasvo- tai hiusnaamion parissa saavat arki-illat tuntumaan melkein kuin kylpylälomalta.

