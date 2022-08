Seksologi listaa 3 syytä, joiden takia osa ihmisistä nauttii seksistä ilman tunteita ja osa ei

Yhden illan jutut, friends with benefits -suhteet ja kasuaali seksi voivat parhaimmillaan antaa rohkeutta, itsevarmuutta ja nautintoa. Vaan miksi toiset eivät pysty seksiin ilman vahvoja romanttisia tunteita?

Tunteita vai ei? Ainakin meno on ollut niin kuumaa, että pussilakana on unohtunut.

Toiset rakastavat tunteettomia tai kevyitä yhden illan juttuja tai seksiä muiden kuin mielitietyn kanssa. Toiset taas eivät vain yksinkertaisesti pysty nauttimaan seksistä ilman vahvaa ja romanttista tunneyhteyttä.

Mistä tämä johtuu?

Erityistason psykoterapeutin ja kliinisen seksologin (NACS) Ulla Oksalan mukaan taustalla voivat vaikuttaa hyvin monet seikat.

Yhden illan jutun tai friends with benefits -kumppanin kanssa voidaan toki jakaa tunneyhteys. Tunneyhteys ei kuitenkaan ole joko yhtä syvä kuin vaikkapa parisuhteessa tai sitä ei haluta syventää syystä tai toisesta joko kummankaan tai toisen osapuolen taholta.

1. Kiintymyssuhteet

Ensimmäiseksi syyksi Oksala nostaa kiintymyssuhteet. Jos olet oppinut välttelevän kiintymyssuhdemallin, saatat nauttia enemmän irtoseksistä, jossa tunteet eivät ole ainakaan vahvasti mukana.

Välttelevän kiintymyssuhdemallin saaneella läheinen tunnesuhde herättää ahdistusta nimenomaan läheisyyden takia, ja joskus malli ilmenee vaikeutena sitoutua.

– Välttelevän mallin sisäistäneellä on usein taipumus vältellä läheisiä tunneyhteyksiä ja aitoa yhteyttä tai voi olla vaikea ilmaista tunteita, psykologi ja kouluttaja Heli Heiskanen on kertonut aiemmin Me Naisille.

Omia kiintymyssuhteita voi tutkia parisuhdehistorian kautta. Millaisia malleja on saanut lapsuudessa ja nuoruudessa parisuhteista? Entä millainen on oma parisuhde- tai seksuaalihistoria?

Seksologi Ulla Oksala korostaa, ettei kiintymyssuhteiden kelailuun kuitenkaan kannata jumiutua, sillä kyse voi olla usein jostain ihan muusta – nimittäin tarpeista.

2. Ihmisillä on erilaisia tarpeita seksin suhteen

Kullakin on tarve toteuttaa omanlaistaan seksiä. Aina seksiin ei liity kiintymystä, turvallisuutta tai tunteita, eikä tarvitsekaan liittyä.

– Jotkut ovat hyvin tietoisia siitä, etteivät halua muuta kuin seksiä. Etteivät halua suhdetta. Tällöin tarve on seksi, Oksala sanoo.

Omien tarpeiden tunnistaminen ei kuitenkaan ole ihan yksinkertainen juttu. On tavallista, että se, mitä oikeastaan haluaa ja tarvitsee, tulee ilmi viiveellä. Voi esimerkiksi alkaa tuntua, ettei olekaan vain seksin tarpeessa, vaan oikeasti haluaakin jonkun kanssa suhteen.

” Halu sitoutua ihmiseen vaikeuttaa yhden illan juttuja.

Esimerkiksi kavereiden välisessä seksissä voi käydä niin, että toisella osapuolella tunteet hiipivät pikkuhiljaa mukaan. Osa ihmisistä ei pysty tunteettomaan seksiin juuri siksi, että heillä tunteet heräävät seksin myötä kuin itsestään.

– Halu sitoutua ihmiseen vaikeuttaa yhden illan juttuja, sillä halu sitoutua ja löytää kumppani ohjaavat käyttäytymistä, Oksala selittää.

Jos seksin kautta alkaa syntymään tunteita toiseen, suosittelee Oksala pysähtymään tunteiden ja tarpeiden äärelle. Mitä todella tarvitsen?

” Kun oma tarve ja se mitä toteuttaa eivät kohtaa, voi syntyä morkkis.

Tunteet eivät kuitenkaan välttämättä synny sen takia, että haluaisi parisuhdetta juuri kyseisen seksikumppanin kanssa. Taustalla voi olla tarve ylipäätään toiseen ihmiseen ja suhteeseen.

Jos tunteita herää, olisi asia hyvä nostaa esille rehellisesti. Jos toinen ei halua sitoutua, on tätä kunnioitettava. Voi miettiä haluaako jatkaa vai etsiä tarpeiden toteutumista jonkun toisen kautta.

– Kun oma tarve ja se mitä toteuttaa eivät kohtaa, voi syntyä morkkis.

3. Taustalla painaa häpeä

Oksalan mukaan häpeä nousee nopeasti esiin, kun hän keskustelee asiakkaidensa kanssa yhden illan jutuista.

– Koetaan valtavia morkkiksia: olenko huono tai saanko huonon maineen? Ja kyse on vain siitä, että halutaan toteuttaa omanlaista seksiä haluamansa ihmisen kanssa.

Häpeän taustalla paistaa seksuaalikasvatuksen merkitys. Käsitykset naisten seksielämästä ovat hyvin pinttyneitä. Edelleen seksi liitetään parisuhteeseen.

– On ikävää, miten paljon häpeä vaikuttaa vielä 2020-luvulla varsinkin naisten ja naisoletettujen seksuaaliseen käyttäytymiseen.

Mitä häpeälle voi tehdä?

Tulisi ajatella yksilöllisyyttä: kyse on henkilökohtaisista elämäntarpeista, eikä toinen ole toista parempi.

– Toivoisin että ihmiset havainnoisivat ja tunnistaisivat rohkeasti minkälaista seksielämää haluavat tai eivät halua toteuttaa.

” On tärkeää pystyä toteuttamaan haluamaansa seksuaalista elämää.

Morkkisten takana voi olla tarve toiseen ihmiseen tai suhteeseen.

– Ei kannata altistaa itseään asioille, joita ei todella halua. Silloin kävelee ylitse omien tarpeiden ja rajojen.

Jos häpeä vaikuttaa ajatuksiin tai tapaan toteuttaa seksiä, suosittelee Oksala ottamaan yhteyttä ammattilaiseen. On nimittäin tärkeää pystyä toteuttamaan haluamaansa seksuaalista elämää.

