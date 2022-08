Hyvälle ja huonolle ryhdille ei olemassa määritelmää, kipufysioterapian erikoisasiantuntija kertoo.

Onko sinulle huomautettu huonosta ryhdistä? Tai soimaatko itseäsi jännittämään selkää suoraksi?

Nyt on aika heittää vanhentuneet uskomukset romukoppaan! Fysioterapeutti ja kipufysioterapian erikoisasiantuntija Riikka Holopainen nimittäin sanoo, ettei ole olemassa hyvää ryhtiä – ainakaan siinä mielessä kuin moni on saattanut ajatella. Tikkusuora ja jäykkä selkä eivät välttämättä ole sama asia kuin hyvä ryhti.

– Ihmiset ovat hyvin eri mallisia, eikä yhtä oikeaa optimaalista ryhtiä ole. Ei ole olemassa määritelmää hyvälle tai huonolle ryhdille, Holopainen kertoo.

Oikeana pidetyllä suoralla ryhdillä on pitkät juuret historiassa. Hyvä ryhti on ollut pitkään keskeinen osa ulkonäköihanteita, mikä on yksi syy sen tavoittelulle ja arvostukselle.

” Hyvin harva mahtuu hyväksi ajatellun suoran ryhdin malliin.

Muun muassa korseteilla on pyritty kautta aikojen korjaamaan ryhtiä piikkisuoraksi.

– Todellisuudessa hyvin harva mahtuu siihen hyväksi ajatellun suoran ryhdin malliin.

Jos omaa ryhtiä haluaa muokata, olisi hyvä miettiä miksi tiettyä ryhtiä tavoittelee: onko joku sanonut, että pitäisi olla tietyssä asennossa?

– Jokainen saa tehdä sen omalla tavallaan, eikä ryhtiä tarvitse muokata, jos se tuntuu hyvältä.

Kipujen taustalla ei useimmiten ole ryhti

Puhutaan, että istumatyötä tekevillä on paljon selkä-, niska- ja hartiakipuja. Toisin kuin on luultu, nämä eivät johdu pelkästään huonosta ryhdistä.

Esimerkiksi pelkällä istuma-asennon ohjauksella ei pystytä ennaltaehkäisemään selkäkipuja. Myöskään istuminen itsessään ei näyttäisi olevan suora riskitekijä selkäkivuille.

– Osa istuu koko ikänsä selkä pyöreänä ilman kipuja, kun toisilla on jatkuvasti selkä kipeä suoralla ryhdillä. Jos selkäkipuihin olisi yksi syy, olisi siihen löydetty jo ratkaisu.

” Keho tarvitsee monipuolista asentojen vaihtoa.

Kipuun vaikuttavat useat tekijät. Jatkuva, samanlaisena toistuva kuormitus voi alkaa ärsyttää selkää. Siksi selän olisi hyvä saada monipuolista kuormitusta erilaisista asennoista ja liikkeistä.

– Keho tarvitsee monipuolista asentojen vaihtoa sen sijaan, että pyrittäisiin johonkin tiettyyn istuma-asentoon.

Jos hakeutuu jatkuvasti väkisin suoraan asentoon, voi siitä aiheutua ongelmia jopa enemmän kuin alkuperäisestä huonona pidetystä asennosta.

– Jatkuva suoran ryhdin jännittäminen voi aiheuttaa kipuja. Ja toisaalta jatkuva kumarakin voi tuntua toisesta kurjalta.

Aikaisemmin ryhtiä on pidetty syypäänä monille kivuille, mutta todellisuudessa kipujen yhteyttä ryhtiin ei olla pystytty todistamaan.

Holopaisen vastaanotolla monet asiakkaat luulevat kipujen johtuvan huonosta ryhdistä, josta heitä on saatettu huomautella pitkin elämää.

– Monelle tulee yllätyksenä, että kivut hellittävät, kun rankaa lakataan jännittämästä luonnottoman suoraan ryhtiin.

Ryhti on kykyä käyttää kehoa

Ryhtiä on ajateltu hyvin pysyvänä asentona. Todellisuudessa kehoa käytetään eri tavalla eri tilanteissa.

– Ryhtiä pitäisikin ajatella ennemmin toiminnallisena ja muuttuvana asentona sekä kykynä käyttää kehoa erilaisissa tilanteissa.

Esimerkiksi urheillessa ryhdillä on väliä. Joissain voimannostoliikkeissä pyöreällä selällä voimaa ei tuoteta optimaalisesti. Muissa urheilulajeissa voi olla muita vaatimuksia asentojen suhteen.

Ryhdissä voi olla korjattavaa, jos yleinen liikkuvuus ei ole tarpeeksi hyvä tai selkää ei saada ojennettua tarpeeksi tiettyyn urheilusuoritukseen.

– Arkisessa mielessä ryhti ei ole kuitenkaan niin merkittävä asia – merkittävämpää on liikkeessä pysyminen, Holopainen kertoo.

Näillä vinkeillä puhtia ryhtiin

Jos istumatyössä selkää ja niskaa kolottaa, ei siitä kannata jäädä kärsimään.

– Voi koittaa löytää erilaisia asentoja, keksiä toisenlaisia tapoja viettää työpäivää ja etsiä uskallusta liikuntaan. Keinoja on monia.

Myös ryhtiin voi vaikuttaa. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, ettei ryhdin muuttaminen ole helppoa. Kaikki eivät pysty harjoittelullakaan saavuttamaan tiettyä tikkusuoraa ryhtiä, sillä kehot ovat eri mallisia.

– Treenaamalla voidaan kuitenkin auttaa kehoa vastustamaan painovoimaa, joka iän myötä alkaa vetämään meitä kasaan ellemme pysy kunnossa.

Holopainen kehottaa miettimään, kannattaako harjoittelun tavoite olla nimenomaan ryhdin tavoittelu – vai onko taustalla joku itselle vielä tärkeämpi tavoite, joka motivoi liikkumaan.

1. Kokeile muuttaa asentoa

Ei ole yhtä optimaalista asentoa, vaan tärkeintä on löytää useampia itselle sopivia asentoja, joissa on helppo ja mukava olla.

– Hyvä asento voi olla jotain ihan muuta kuin mitä on perinteisesti ohjeistettu. Eli rohkeasti kokeilemaan.

Jos huomaat jännittäväsi itseäsi suoraksi istuessa, kokeile vaihtelun vuoksi ottaa pieni takakeno tuoliin ja laita tarvittaessa tyyny alaselän taakse rentouttamaan asentoa. Jos olet kumarassa asennossa, kokeile tukea selkää käyttämällä tuolissa olevaa ristiseläntukea tai jos sitä ei ole, kokeile tyynyä. Pyri pitämään itsesi rentona, samalla nojaten selkänojaan.

2. Pysy liikkeessä työpäivän aikana

Työpäivän aikana olisi hyvä katkoa pitkiä istumajaksoja liikkeellä. Tee taukojumppaa, kävele lounaalle, nouse seisomaan tai venyttele.

3. Lisää voimaa liikunnalla

Joskus asennon vaihto ei kuitenkaan auta, ja vastaus ongelmaan voi olla liikunnassa.

Esimerkiksi vartalon ojentajalihaksia voi vahvistaa kaikilla painovoimaa vastustavilla liikkeillä. Niitä ovat esimerkiksi maastavedot, kyykyt, selän ojennukset ja erilaiset soutuliikkeet.

– Selkäkipujen ennaltaehkäisyyn ei ole keksitty muita keinoja kuin kehosta huolehtiminen ja liikkeessä pysyminen.

Jos kuntosalitreeni ei innosta, Holopainen muistuttaa, että kaikenlaisesta, lyhyinäkin pätkinä toteutetusta liikkumisesta on hyötyä.

– Tärkeintä on löytää sellainen liikkumisen tapa, joka motivoi jatkamaan säännöllisesti.

4. Hae apua ammattilaiselta

Vaikka vaihtoehtoja selän hyvinvoinnista huolehtimiseen löytyy, on tarjolla myös ammattilaisapua. Kannattaakin ottaa rohkeasti yhteyttä fysioterapeuttiin.

– Usein esimerkiksi asennon hahmottaminen voi olla hankalaa yksin, mutta avun kanssa se voikin olla helppo juttu.