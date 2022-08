Suomalaisten elämässä on yksi asia yhtä rempallaan kuin 60 vuotta sitten – eikä ongelmaan tunnu löytyvän ratkaisua

Hyvinvointi on aina ollut tärkeä teema Me Naisissa koko sen 70-vuotisen historian ajan. Miten käsitys hyvinvoinnista ja sen tavoittelusta on muuttunut? Ainakin rentoutumisesta on puhuttu jo 60-luvulta lähtien.

Mistä koostuu hyvinvoivan ihmisen arki? Ainakin näistä: työn ja vapaa-ajan tasapainosta, riittävästä unesta ja terveellisestä ja monipuolisesta ravinnosta. Sosiaalisista kontakteista, joista saa virtaa. Vielä kun mukaan ymppää palauttavan liikuntaharrastuksen, niin paletti on täydellinen.

Hyvinvoinnin resepti on helppo, mutta miksi sen noudattaminen on niin vaikeaa?

Minäkin tiedän, millaisten rutiinien avulla voisin voida mahdollisimman hyvin, mutta oikeasti esimerkiksi nukun jatkuvasti liian vähän, kun nukkumaanmeno venähtää älypuhelinta räplätessä. Ärsykettä aivoille tulee joka suunnasta, ja jossain syyllisyyden ja saamattomuuden välimaastossa muistaa, että ai niin, pitäisiköhän sitä grillata kesällä vähän vähemmän makkaraa koska on se ilmastonmuutos.

Onko tämä aina ollut näin hankalaa?

Päätin sukeltaa Me Naisten arkistoihin ja selvittää, miten hyvinvointia on aiemmin tavoiteltu. Entä löytyykö arkistosta käyttökelpoisia vinkkejä nykyihmisellekin?

Me Naisten numero vuodelta 1962. Rentoutumista piti opetella jo tuolloin.

Rentoutukaamme

Tiettyjä asioita on pidetty hyvän elämän peruspilareina jo lehden varhaisista vuosista saakka, ja yksi niistä on rentoutuminen.

Ensimmäinen Me Naiset näki päivänvalon elokuussa 1952. Jos menisin tekemään katugallupia ja kysyisin vastaantulijoilta, miten elämänrytmi on muuttunut 70 vuodessa, aika moni todennäköisesti vastaisi, että siitä on tullut paljon hektisempää.

Vaikka mielikuvissamme elämä menneisyydessä saattoikin olla ehkä leppoisampaa, 60-luvulle tultaessa ihminen on jo kaikesta päätelleen paahtanut siihen malliin, että häntä on pitänyt muistuttaa rentoutumisen merkityksestä.

Oppikaa rentoutumaan, kehotetaan Me Naisten jutun otsikossa vuodelta 1962.

”Toki nykyajan kovalla ja ankaralla elämänrytmilläkin on osuutensa asiaan, mutta vikaa on myös teissä. Sillä vaikka väitättekin joskus rentoutuvanne, ette osaa tehdä sitä tarkoituksenmukaisesti”, artikkelissa kirjoitetaan.

60-luvulla Suomen väkiluku oli noin 4,5 miljoonaa, ja maatalousvoittoinen ajattelu sai vähitellen väistyä teollistumisen tieltä. Monessa kodissa oli jo pyykinpesukone, ja puolelta miljoonalta suomalaiselta löytyi olohuoneestaan myös televisio. Ajankohtainen kysymys kuului, vapauttivatko nämä ”arjen helpottajat” todella aikaa arjesta vai lisäsivätkö ne stressiä.

” Ongelma rentoutumisen suhteen on ollut jo 60-luvulla sama kuin nyt.

Kuten artikkelissa todetaan, ihminen saattaa luulla rentoutuvansa esimerkiksi jännittävän dekkarin äärellä, mutta rentoudummeko silloin oikeasti?

Parempana keinona rentoutumiseen esiteltiin 60-luvulla esimerkiksi rentoutuskursseja.

Vanhaa artikkelia lukiessani ymmärrän, että oikeastaan ongelma rentoutumisen suhteen on ollut jo tuolloin sama kuin nyt. Älypuhelintaan aivottomasti selaava ihminen voi kuvitella rentoutuvansa, vaikka oikeasti mieli saisi lepoa, kun jättäisi koko laitteen eri huoneeseen.

Olemme siis tarvinneet jo tuolloin keinoja, joiden avulla voimme tietoisesti hiljentyä ja pysähtyä.

60-luvulla vastuu hyvinvoinnista sysättiin kuitenkin vielä yksilön omille harteille. Onneksi nykyään osaamme jo tiedostaa, että vika ei ole välttämättä vain meissä itsessämme, vaan myös yhteiskunnassa, joka vaatii meiltä aina vain jatkuvasti enemmän.

Muistattehan, että kylpeminen kaunistaa ja rentouttaa! Kuvassa Me Naisten numero vuodelta 1955.

Kylpekäämme

”Illalla, ennen vuoteeseen menoa, meillä ainakin on aikaa kunnolliseen kylpyyn. Silloin annamme päivän huolien ja murheitten raueta, väsyneitten hermojemme herpautua.”

Suositeltavia keinoja stressin lievittämiseen olivat 50–70-lukujen lehtien mukaan myös kylpy ja kylpylät. Rentoutumisen lisäksi kylpeminen myös puhdisti, ja puhdas nainen oli yhtä kuin viehättävä nainen.

Nykyään kylpyammeita näkyy lähinnä sisustuslehdissä ja somevaikuttajien Instagram-postauksissa. Se, että kodissa voi kylpeä, tuntuu nykyään olevan merkki korkeasta elintasosta – tai vaihtoehtoisesti siitä, että kylppäriä on päivitetty viimeksi 70-luvulla.

Nykynainen voi onneksi tilata nykyään verkosta mitä vain kuten kokoontaitettavan muovisen ammeen! Ja jos emme halua omaa kylpyammetta, voimme onneksi aina lähteä kylpylään, tuohon lyömättömään pandemia-ajan lähimatkakohteeseen.

” Televisiollakin voi olla terapeuttinen vaikutus.

Rentoutuminen pysyi yhtenä isoista hyvinvoinnin teemoista aina 2000-luvulle saakka. Vuoden 2001 Me Naisista löytyy rentoutumisvinkki minun makuuni: televisiollakin voi olla terapeuttinen vaikutus etenkin silloin, kun tulevaisuus tuntuu kaoottiselta.

Tämähän toimii edelleen ajattelen, kun heitän aivot narikkaan ja klikkaan suoratoistopalvelusta seuraavan jakson Minxiä pyörimään.

Jumpatkaamme

Nyt kun olemme oppineet rentoutumaan, voisi olla hyvä aika hiukan notkistaa suoratoistopalvelun äärellä kangistunutta rankaa!

Liike on lääke, ja se on tiedetty myös Me Naisissakin: jumppavinkit ja venyttely ovat olleet olennainen osa lehden sisältöä aina. Etenkin niska-, hartia- ja selkävaivat ovat olleet tuttuja entisajan naisillekin.

Siinä, miten liikunnasta puhutaan, on kuitenkin tapahtunut muutosta. Kun ennen liikunta tähtäsi ”ylimääräisten kilojen tiputukseen”, nykyään painonhallinta jää toiseksi, ja tilalle on tullut puhe liikunnan positiivisista vaikutuksista henkiseen ja fyysiseen terveyteen.

Bongaan vuoden 1970 numerosta ohjeet hyppynarujumppaan.

”Hyppynaru on mitä tehokkain kunnon ylläpitäjä ja vartalon notkistaja jos käytätte sitä säännöllisesti”, juttu opastaa.

” 70-luvun lehdestä löytyi vastine tämän päivän kumpparijumpalle.

Kuvalliset ohjeet neuvovat asennot vetreyttävään venyttelyyn, ja jotain tuttua näissä ohjeissa on: pidän narusta kiinni niin, että kädet ovat hartianlevyisessä asennossa suoraan edessä, ja sitten tuon narun pään yli taakse. Hetkinen, tämähän on 70-luvun vastine kumpparijumpalle!

70-luvulla Me Naisissa ilmestyi myös vakiopalsta Stetoskooppi, jonka jokaisessa osassa asiantuntijalääkäri perkasi jonkin tietyn, naisen terveyteen liittyvän ongelman. Yhdessä numerossa kirjoitetaan verenheikkoudesta eli anemiasta. Alhaiset rauta-arvot – ja etenkin varastoraudan puute – vaivaavat ja puhuttavat naisia yhä nykyajassakin.

Syöminen ei ole ollut helppoa aiemminkaan. Kuvassa Me Naisten numero vuodelta 1990.

Terve ihminen = hyvä ihminen?

Vanhoja lehtiä selaillessani panen merkille, että ”hyvinvointi” on tarkoittanut pitkään samaa kuin fyysinen terveys. Miksi?

Juttelen havainnostani viestinnän ja journalismin tutkija Sinikka Torkkolan kanssa. Hänellä on tähän vastaus: ”terveyskansalaisuus”.

– Terveyteen ja pitkään elämään vedoten ihmisiä on saatu käyttäytymään tietyllä tavalla – terveys on ollut omalla tavallaan yhteiskunnallisen järjestyksen tuottaja, Torkkola selittää.

Terveydestä tuli Torkkolan mukaan jo varhain hyvän kansalaisuuden mittari. Käytännössä maailma – ja yhteiskunta – siis pysyvät radallaan, kun syömme terveellisesti ja käytämme vapaa-ajan juhlimisen sijaan lenkkeillen tai kirjaa lukien.

Huomaan, että terveellisenä pidetyt elämäntavat liittyvät oleellisesti myös nuhteettomuuteen: siihenhän varsinkin naisten tuli aiemmin pyrkiä, joten sinällään ei yllätä, että terveystietoa tarjottiin aluksi juurikin naistenlehdissä.

” Hyvinvointijournalismi on tullut iltapäivälehtiin.

Tänä päivänä on toisin. Terveydestä ja hyvinvoinnista puhutaan kaikkialla, koko ajan. Torkkolan mukaan hyvinvointipuhe on arkipäiväistynyt, ja se on vain hyvä asia, sillä siten yhä useampi saa vertaistukea.

– Hyvinvointijournalismi on tullut myös iltapäivälehtiin, ja aihepiiri selkeästi kiinnostaa ihmisiä.

Arkipäiväistymisen syykin on Torkkolan mukaan selvä. Monella meistä on voimavaroja pitää itsestämme ja läheisistämme huolta. Se on oikeastaan ylellisyys, jota ensimmäisten Me Naisten ilmestyessä kaikilla ei ollut.

Mutta tuoko se samalla nykyihmiselle liian suuren vastuun omasta terveydestä huolehtimisesta? Jään pohtimaan tätä ja kaikkia niitä kertoja, kun olen lääkäriajan soittamisen sijaan googlannut ratkaisua johonkin vaivaan.

Kas näin olet paras versio itsestäsi -juttutyyppi on nähtävästi ikuinen. Kuvassa Me Naiset vuodelta 1980.

Uljas ja voittamaton, nyt ja aina

Nykyään hyvinvoinnista ei voi puhua ilman, että puhutaan myös mielenterveydestä.

Yhteiskunnan stigmatisoiva asenne vaikutti kuitenkin pitkään, ja esimerkiksi vielä 1980-luvulla mielenterveysaiheita lähinnä sivuttiin Me Naisissa – ja silloinkin lähinnä kepeään sävyyn.

Numerossa 47/1980 vinkataan kymmenestä keinosta, joilla voi selvitä pimeän vuodenajan yli. Yhdessä vinkissä kehotetaan ostamaan amerikkalainen naistenlehti ja lukemaan sitä ”silmät selällään, vaikka sanakirjan kanssa tavaillen”.

Olenko se vain minä, vai tarvitaanko nykyään kaamosmasennuksen selättämiseen vähän kovempia keinoja?

Samassa jutussa kehotetaan myös hankkimaan Carmen-oopperan levytys ja soittamaan täysillä Toreadorin aariaa. Kaamoksen painama saa kuulemma voima-aariasta askeliinsa uutta puhtia ja ryhtikin paranee. Juttu lupaa, että sen jälkeen olo on ”uljas ja voittamaton”. Tajuan, että vinkkihän on minulla jo käytössä kesäkuumasta kaamokseen! Omalla soittolistallani Toreadorin aarian veroinen voimabiisi on Beyoncén Run the World. Enää sitä ei tarvitse luukuttaa oman kodin rauhassa, vaan kätevästi korvanapeista.

Käsiini osuu Me Naisten numero 7/2012, jossa laulaja Kristiina Wheeler kertoo avoimesti masennuksestaan.

Parin viimeisen vuosikymmenen aikana monet muutkin julkisuudenhenkilöt ovat puhuneet Me Naisissa mielenterveytensä haasteista. Naistenlehdet ovatkin tehneet tärkeää pioneerityötä sen eteen, että mielenterveysaiheista poistuisi turha häpeä.