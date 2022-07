Main ContentPlaceholder

Hyvä fiilis

Kerro meille asia, jota et aikonut koskaan kertoa kenellekään – vähennetään häpeää yhdessä

Kaikilla on asioita, joita ei mielellään kertoisi muille. On myös asioita, joista vaikenisi kuolemaan asti, jos vain mahdollista. Vastaa Me Naisten kyselyyn, nyt on tilaisuutesi keventää mieltäsi anonyymisti.

Häpeä voi aiheutua pienestä tai isosta asiasta, ja jäädä kalvamaan vuosikausiksi.