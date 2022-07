Oletko tuntenut huonoa itsetuntoa hampaistasi? Vastaa kyselyyn, teemme aiheesta juttua

Esteettisten hammashoitojen kysyntä on kasvussa, ja tuiki tavallisiin hammashymyihin törmää mediassa yhä harvemmin. Omien hampaiden hyväksyntä voikin olla toisinaan hankalaa. Teemme aiheesta juttua – voit osallistua sen tekemiseen vastaamalla kyselyyn.

Nyt on aika antaa kaikkien hymyjen loistaa!

Elokuvissa, televisiossa ja sosiaalisessa mediassa näkee nykyään toinen toistaan täydellisempiä, valkoisia ja suorina hohtavia hammasrivistöjä. Tavallisia, luonnollisen kellertäviä ja vinoja hammashymyjä ei tunnu olevan kuin harvoilla julkkiksilla tai vaikuttajilla.

Se saattaa toisinaan aiheuttaa harmitusta – varsinkin, jos omasta suusta ei löydy valkoista Hollywood-hammasrivistöä.

Mehiläisen hammaslääkäri Marija Burakova kertoi viime vuonna Me Naisille, että esteettisten hammashoitojen kysyntä on noussut selkeästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Usein hoitoihin hakeutumisen syynä on ulkonäköpaineet sekä häpeä omista vinoista, tummentuneista tai lohjenneista hampaista.

– Monet saattavat näyttää vastaanotolla julkkisten kuvia, että tällaiset hampaat olisivat kivat. Nuoria naisia kiinnostavat etenkin valkaisuhoidot, Burakova kertoi jutussamme.

Hoitoihin hakeutuminen ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista esimerkiksi taloudellisen tilanteen vuoksi.

