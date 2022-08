Raju vatsakipu vei Kristalta, 28, ajoittain jopa työkyvyn – apu löytyi vasta äärimmäisestä vaihtoehdosta

Toiminnalliset vatsavaivat ovat etenkin nuorten naisten ongelma.

Krista Erikssonin IBS on rajuimmasta päästä. Rajatulla ruokavaliolla oireet pysyvät kuitenkin kurissa.

Mitähän ruokaa sitä tänään tekisi? Kun lahtelainen Krista Eriksson kuulee tällaista arkista pohdintaa, se tuntuu hänestä aina yhtä ylelliseltä ongelmalta. Kristan oma ruokavalio on rajallinen, ja muun muassa nämä elintarvikkeet jäävät ruokakauppaan: ruisleipä, maitotuotteet, sitrushedelmät, herneet, kaalit, sokeriherkut, ksylitol-tuotteet ja kahvi. Kasviksista hänelle sopivat tomaatti, salaatti ja kurkku. Ruokansa Krista maustaa suolalla, sillä se on ainoa mauste, joka sopii hänen vatsalleen.

Krista, 28, kärsii IBS:stä eli ärtyvän suolen oireyhtymästä (irritable bowel syndrome). IBS on yksi toiminnallisista vatsavaivoista. Toiminnallisten vatsavaivojen kirjo on laaja, ja niiden oireet vaihtelevat ummetuksesta ja kivuliaasta vatsan turvotuksesta vetiseen ulosteeseen ja ilmavaivoihin.

Kristan IBS on rajuimmasta päästä. Pahimpina aikoina se vei personal trainerina työskentelevän Kristan työkyvyn.

Kuin suolisto täynnä kiviä

Usein toiminnalliset vatsavaivat hiipivät salakavalasti, ja monet sinnittelevät oireidensa kanssa pitkään, ennen kuin menevät lääkäriin. Kristalle kävi toisin. Hän voi jakaa elämänsä kuin veitsellä leikaten terveeseen aikaan ja aikaan, kun vatsasta ja sen toiminnan seuraamisesta tuli elämän pääroolin esittäjä.

Se tapahtui keväällä 2019.

Krista sairastui vatsatautiin ja sitten rajuun flunssaan. Hän sai flunssaan kolme päivää kestävän vahvan antibioottikuurin, ja sen jälkeen elämä ei ole ollut ennallaan.

– Olen syönyt antibiootteja aiemminkin elämässäni, mutta en ikinä noin vahvoja lääkkeitä. Niiden jälkeen tuntui kuin vatsatauti olisi jäänyt päälle, mutta ilman oksentelua.

Kristan vatsa oli jatkuvasti kipeä. Se kouristeli, turposi ja oli täynnä ilmaa. Röyhtäily ja ilmavaivat olivat asiakaspalvelutyötä tekevälle Kristalle yksi ikävimmistä oireista. Krista myös ravasi vessassa: kaikki, mitä hän söi, tuli arvaamatta ripulina ulos. Toisaalta joinakin päivinä mahassa ei liikkunut mikään vaan ummetti. Kuin suoli olisi ollut täynnä kiviä.

Kristan tyypillinen aamu- ja välipala on on viiden ainesosan smoothie. Blenderiin surahtaa muun muassa banaania, puolukoita ja riisiproteiinia.

Olo oli väsynyt, sillä päivittäinen kipu vei paljon energiaa. Krista on aina ollut arjessaan aktiivinen ja treenannut kuntosalilla tavoitteellisesti useita kertoja viikossa. Se, että ei yhtäkkiä voinutkaan tehdä samoja asioita yhtä vauhdikkaasti kuin ennen, veti mielen matalaksi. Joskus kolmen vartin salitreeni saattoi venyä muutaman tunnin mittaiseksi, sillä vatsakivun takia oli pidettävä pitkiä huilaustaukoja.

Krista yritti korjata tilannetta maitohappobakteereilla, sillä hän ajatteli, että vatsaoireet kuuluvat vahvojen lääkkeiden sivuvaikutuksiin – antibiootit kun tuhoavat taudinaiheuttajan lisäksi myös elimistön hyviä bakteereja.

Sitten Krista joutui perumaan asiakastapaamisia vatsakramppien vuoksi ja ymmärsi, että kaikki ei ollut kunnossa.

– Ainoa asia mikä auttoi, oli sohvalla makaaminen kaksin kerroin. Tuntui, kuin joku olisi vääntänyt suolta mutkalle, Krista kuvailee.

Diagnoosi ahdisti

Krista hakeutui kunnalliselle lääkärille, joka kehotti häntä seurailemaan oireita. Mutta kun Krista ei kramppien vuoksi pystynyt istumaan suorassa autoa ajaessaan, hän meni uudestaan lääkäriin. Nyt häneltä otettiin ulostenäyte ja verikokeita, joilla suljettiin pois muun muassa keliakia. Tutkimusten päätteeksi oireiden syyksi todettiin toiminnalliset vatsavaivat, tarkemmin sanottuna ärtyvän suolen oireyhtymä.

Kristan olo ei ollut diagnoosin jälkeen helpottunut, päinvastoin.

– Ahdisti. Ajattelin, että pakkohan minussa on jotain muutakin olla vikana, kun olo on näin kamala koko ajan. Lääkäri vain totesi, että tämmöistä tämä nyt vain tämän vaivan kanssa on.

Krista oli päätellyt jo ennen lääkärireissua, että ruokavalion muuttaminen voisi saada vatsan voimaan paremmin. Hän noudatti IBS-potilailla toimivaksi osoittautunutta FODMAP-ruokavaliota, jossa lautaselta karsitaan vaikeasti imeytyvät hiilihydraatit kuten ruis ja vehnä.

Ongelmana oli se, että Kristan kohdalla FODMAP-ruokavaliokaan ei sellaisenaan auttanut. Vaikka Krista karsi ruokavaliostaan vielä lisää ruoka-aineita, kramppeja oli edelleen joka päivä, ja etenkin aamuisin Krista kävi löysän mahan takia vessassa useita kertoja. Puheenaihe perheen ja ystävien kanssa oli aina sama: Kristan vatsa ja sen aiheuttama tuskallinen olo.

Tuntuu, että elämässä ei ole mitään kivaa – en uskalla tehdä mitään tai mennä minnekään koska pelottaa, että vatsa tulee kipeäksi. Näin Krista kirjoitti puhelimensa muistiinpanoihin syksyllä 2019. Olo oli alakuloinen, sillä Kristasta tuntui, että kukaan ei osannut auttaa häntä.

– Toivon, että minulle olisi tarjottu ahdistukseen keskusteluapua tai edes jotain vinkkejä, joilla voisin helpottaa oloa. Koen, että jäin vaivan kanssa yksin, ja paljon piti selvittää itse, Krista kertoo.

Kolmannen lääkärikäynnin jälkeen Krista sai lähetteen ravintoterapeutille. Tämä yllättyi, sillä Kristan ruokavalio oli jo nyt hyvällä mallilla. Ravintoterapeutti printtasi Kristalle tietoa oikeanlaisesta ruokavaliosta IBS-potilaalle – eli ne samat tiedot, jotka Krista oli jo itse googlaamalla selvittänyt.

Eliminaatiodieettiä ja stressinhallintaa

Kristan avopuoliso työskenteli jo tuolloin ravintovalmentajana. Hän ehdotti Kristaa kokeilemaan rajuinta mahdollista ruokavaliota: eliminaatiodieettiä. Tällaista kokeilua ei suositella tehtäväksi, ennen kuin on keskustellut asiantuntijan kanssa.

Muutaman viikon kestävän dieetin avulla Krista saisi tietää, mitkä ruoka-aineet aiheuttavat oireita. Koska Krista on ammatiltaan personal trainer ja kisannut itsekin fitness-kisoissa, hän tiesi, minkä verran proteiinia ja hiilihydraattia hänen treenirutiineillaan pitää syödä.

Eliminaatiodieetin kaksi ensimmäistä viikkoa Krista söi jauhelihaa, riisiä ja öljyä, pieniä annoskokoja viidesti päivässä. Viikko viikolta hän lisäsi mukaan yhden ruoka-aineen, ja pikkuhiljaa löytyi omalle mahalle sopiva paletti.

– Vaikka dieetti toimi, oloni oli turhautunut: miksi kärvistelin oireiden kanssa niin kauan! Toisaalta tunsin itseni myös vapaaksi, kun vatsan toiminnasta ei tarvinnut enää huolehtia.

Myös stressin hälveneminen auttoi oireisiin.

– Kun tiedostin stressin aiheuttavan minulle IBS:n kaltaisia oireita, opin suhtautumaan asiaan ja rentouttamaan itseäni. Sekin vähensi vaivaa tehokkaasti.

Nyt oireet ovat pysyneet kurissa jo vuoden päivät. Vaikeita päiviä on edelleen, mutta huomattavasti vähemmän.

– Ennen kuukaudessa saattoi olla neljä hyvää päivää, nyt huonoja päiviä on neljä.

Omat eväät kyläreissulle

Krista kertoo tehneensä muutama päivä ennen haastattelua optimistisuuspäissään virheen. Ruisleipää kaivannut Krista halusi testata, kestäisikö maha ruista.

Se oli huono ajatus.

– Tuli aivan hirveät kivut. Onneksi tiedän nykyään, että ne kestävät pari päivää: sen verran, että oireita aiheuttava ruoka on poistunut suolistosta.

Vaikka oireet ovat hallinnassa, vaiva vaikuttaa Kristan elämään edelleen. Hän ei juurikaan käy ulkona syömässä, sillä ravintoloista on vaikeaa löytää sopivaa ruokaa. Kyse voi olla niinkin pienestä asiasta kuin marinadista tai mausteesta, joka saa vatsan kipeäksi. Lepoloma hotellin täysihoidossa ei tule kysymykseen, sillä Kristan on lomillakin pystyttävä kokkaamaan omat ruokansa.

Joskus Krista ajattelee kaiholla aikaa ennen vatsahuolia, mutta katkera hän ei ole. Sopivan ruokavalion löytyminen on vaatinut kuitenkin paljon työtä ja omatoimista perehtymistä.

Krista on huomannut, että hänen ruokarajoitteensa ovat suurempi ongelma muille kuin hänelle itselleen.

– Ei minua haittaa mennä äidin luo syömään ja viedä sinne omia eväitä. Mutta muille tulee yleensä surkea olo siitä, että he eivät voi tehdä minulle ruokaa.

Ennen eliminaatiodieettiä Kristalla oli vatsavaivaisen identiteetti. Dieetin jälkeen Krista ajattelee vaivasta toisin: nyt se on pelkkä ominaisuus. Joskus Krista miettii kaiholla aikaa ennen antibioottikuuria. Sitä, miten vapaasti hän pystyi syömään ihan mitä itse halusi. Katkera hän ei kuitenkaan ole siitäkään huolimatta, että IBS on krooninen vaiva, jonka kanssa Krista saattaa joutua elämään loppuelämänsä.

– Olen asennoitunut siihen, että jos haluan vatsani olevan hyvä, ruokavalion on oltava rajallinen. Tavallaan olo on vapautunut. Nyt minulla on keino välttää vatsakipu kun tiedän, mitkä ruoka-aineet aiheuttavat oireita.

Gastroenterologian erikoislääkäri Kalle Hakala kertoo, että toiminnalliset vatsavaivat puhkeavat tyypillisesti alle kolmekymppisellä. Suomessa toiminnallisista vatsavaivoista kärsii Hakalan mukaan ainakin viisi prosenttia väestöstä, ja vaiva on naisilla kaksi kertaa miehiä yleisempi. Syytä ei tiedetä.

– Toiminnallisiin vatsavaivoihin ei ole yhtä, syyn mukaista parantavaa hoitoa. Oireita voidaan kuitenkin helpottaa, ja nämä keinot räätälöidään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti. Avainasemassa on vatsalle sopivan ruokavalion löytäminen.