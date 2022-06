Miksi jotkut kokevat myötähäpeää niin helposti? Asiantuntija kertoo, mistä kiusallinen tunne johtuu

Häpeä, syyllisyys ja nolostuminen ovat kaikki sosiaalisia tunteita. Häpeästä on niin kauan hyötyä, kun se ei ohjaa eristäytymään, sanoo häpeää tutkinut psykologi Katja Myllyviita.

Oletko muuten miettinyt, miksi ihminen tuntee häpeää muiden mokista?

Ilmiössä on psykologi ja kouluttajapsykoterapeutti Katja Myllyviidan mukaan kyse myötähäpeästä, jolla on pitkä historia. Myllyviita on perehtynyt häpeään paitsi asiakastyössä myös kirjassaan Häpeän hoito (Duodecim, 2020).

Ihminen on laumaeläin, ja häpeä, syyllisyys ja nolostuminen ovat kaikki sosiaalisia tunteita.

– Meillä on jo syntymästä saakka niin kutsuttuja peilisoluja, joiden avulla peilaamme toisten ihmisten tunteita hyvinkin tiedostamattomasti. Näiden peilisolujen ansiosta esimerkiksi lapset peilaavat hoivaajan ilmeitä. Kun äiti hymyilee, lapsi hymyilee takaisin, Myllyviita kertoo.

” Puolison toiminnasta koetaan helposti myötähäpeää, koska oma identiteetti liitetään kumppaniin.

Peilisoluilla voidaan peilata paitsi toisten tunteita, myös toisen ihmisen tunteiden puutetta. Jos joku tekee mielestämme jotakin noloa, muttei itse tajua hävetä tai nolostua, saatamme tuntea häpeää hänen puolestaan.

Mitä läheisempi ihminen on kyseessä, sitä voimakkaammin myötähäpeää koetaan.

– Esimerkiksi puolison toiminnasta koetaan helposti myötähäpeää, koska oma identiteetti liitetään kumppaniin.

Teini-ikäiset häpeävät helposti vanhempiaan. Se johtuu Myllyviidan mukaan siitä, että teinit ovat vielä vanhemmissaan kiinni, mutta ovat kehittäneet jo jonkin verran kriittistä katsetta heitä kohtaan.

Häpeä liittyy tavallisesti siihen, että on tehnyt jotakin sosiaalisten normien vastaista. Häpeä ohjaa usein eristäytymään pois ryhmästä. Nolostuminen on lievempi tunne kuin häpeä ja tapahtuu herkemmin.

– Nolostuminen ikään kuin suojelee joutumasta ulos ryhmästä. Huomatessaan esimerkiksi puhuneensa muiden päälle, voi nolostua ja tajuta, että täytyy antaa myös muille tilaa keskustelussa.

Miksi toiset kokevat myötähäpeää herkemmin?

Toiset häpeävät enemmän ja helpommin kuin toiset. Tällöin puhutaan häpeäalttiudesta. Se muotoutuu asteittain ihmisen kehityksen aikana.

– Mitä enemmän lapsi jää yksin tilanteissa, joissa toimii väärin ja joutuu naurunalaiseksi tai muiden rankaisemaksi, sitä herkemmin hän oppii tuntemaan häpeää jo valmiiksi ennen sosiaalisiin tilanteisiin menemistä.

Jos lapsi joutuu häpeää aiheuttavaan tilanteiseen, aikuisen tulisi selittää, minkä takia näin kävi. Näin lapsi ei jää yksin häpeän tunteen kanssa.

” Kaikki eivät huomaa pieniä mokia tai kiusallisia tilanteita.

Häpeäalttiuteen vaikuttaa myös sosiaalinen älykkyys.

– Kaikki eivät huomaa pieniä mokia tai kiusallisia tilanteita. Vaatii sosiaalista taitavuutta ja älykkyyttä, että huomaa toisten toiminnassa pieniä asioita, joista sitten voi nolostua heidän puolestaan.

Jos ei kestä kiusallisia tilanteita lainkaan, on häpeä luultavasti yleistynyt ja kaikki sosiaaliset tilanteet näkee kriittisesti.

– Mitä voimakkaampi kriittinen ja arvioiva puoli itsessä on, sitä enemmän näkee tilanteita häpeän kautta.

Usein taustalla voi olla myös jonkinlaista häpeähistoriaa. Häpeäalttiudesta kärsivä on voinut joutua kiusatuksi tai on joutunut häpeämään esimerkiksi vanhempiaan pienestä asti.

Kuinka hävetä vähemmän?

Häpeä on hyvin yleinen ja luonnollinen tunne, eikä siitä Myllyviidan mukaan kannata yrittää päästä kokonaan eroon. Häpeästä on hyötyä, sillä sen avulla voi korjata omaa toimintaa ikävän tunteen ohjaamana.

Häpeän tunne olisikin hyvä huomata sen herätessä, eikä sitä kannata vältellä tai kieltää.

– Olisi hyvä tunnistaa itsessä, että hetkinen, onkohan minulla tapana katsoa kriittisesti omaa ja muiden käyttäytymistä.

” Häpeästä on niin kauan hyötyä, kun se ei ohjaa eristäytymään.

Jos häpeää kokee paljon, voi yrittää olla ystävällinen ja myötätuntoinen itseään ja muita kohtaan. Hyvä tapa on miettiä, miten kohtelisi hyvää ystäväänsä nolossa tilanteessa. Häpeän tunnetta aiheuttaviin tilanteisiin voi koittaa suhtautua rennommin myös huumorin avulla.

– Hävettävät tilanteet voivat tuntua välillä todella ikäviltä, mutta häpeästä on hyötyä niin kauan, kun se ei ohjaa eristäytymään.

