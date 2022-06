Seksityöntekijä Adam kertoo, millaista seksiä naiset ostavat – on yksi asia, jota vain harva asiakas haluaa

Mitä tapahtuu naisen ostaessa seksityöntekijän palveluita? Kolmekymppinen helsinkiläinen seksityöntekijä kertoo.

Tummanruskeat, laineikkaat hiukset ulottuvat olkapäille. Kädenpuristus on vankka, olkavarressa on värikäs tatuointi. Suu on naurava, hymy leveä.

Nämä piirteet ovat Adam Sparkin, kolmekymppisen helsinkiläisen seksityöntekijän. Adam on tehnyt seksityötä vuoden 2021 helmikuusta, ja asiakkaita hänellä on ollut tusinan verran: suurin osa naisia, mutta myös yksi pariskunta.

Adamin sysäsi alalle auttamisen halu. Myös kumppani kannusti Adamia kokeilemaan seksityötä.

– Kannustuksen avulla osasin ajatella, että voisin olla hyvä tässä työssä. Kyllä, pidän seksistä, mutta samalla haluan hyvän ja turvallisen kohtaamisen kautta auttaa ihmisiä löytämään seksuaalisen itsevarmuutensa, Adam kertoo.

Adam aloitti seksityön viestipalvelu Twitteristä. Kiireetöntä nautintoa ja turvallista läheisyyttä, hän kirjoitti tilin kuvaukseen. Ensimmäinen asiakas tulikin juuri Twitterin kautta. Hän oli keski-ikäinen, eronnut nainen ja äiti.

Nainen osti Adamilta hierontaa ja läheisyyttä. Toiveissa oli, että alun lämmittelyn jälkeen siirrytään genitaalihierontaan.

– Hänellä oli hyvin selkeät toiveet, mikä helpottaa työtäni. Monet asiakkaat eivät tiedä, mitä haluavat, ja silloin toimin ohjelmasuunnittelijana, Adam naurahtaa.

Ei orgasmitakuuta

Naisasiakkaille turvallisuuden tunne on tärkeää sekä tapaamisissa, että kommunikoinnissa ennen sitä, Adam kertoo. Muuten vulvallisten asiakkaiden toiveita ei kuitenkaan voi Adamin mukaan niputtaa samaan kategoriaan: yksi haluaa suuseksiä, yksi sormin hyväilyä, yksi eroottista hierontaa ja yksi läheisyyttä. Tapaamisten kaava on kuitenkin aikalailla sama. Ensin tulee toiminta, sitten hellyys ja silittely.

Yhteistä on sekin, että Adamille tähän mennessä tulleet asiakkaat eivät ole olleet kokemattomia. Kumppaneita on ollut, ja asiakkaita yhdistää useimmiten seikkailuhenkisyys seksuaalisuuden kentällä.

Harva naisasiakas haluaa yhdyntää, sillä seksuaalinen kohtaaminen on mahdollista toteuttaa esimerkiksi sormilla tai suulla hyväilemällä. Ja kun seksiä harrastetaan ilman yhdyntää, naisen on mahdollista keskittyä tuntemuksiinsa paremmin.

” ”Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on antaa naiselle lupa nauttia.”

– Koen, että yksi ammattini tärkeimmistä tehtävistä on antaa naiselle lupa nauttia. Se pitää sanoa usein ääneen: hei, nyt saat vain olla.

No mutta, miten sitten mitataan, onko tapaaminen onnistunut? Äkkiseltään voisi kuvitella, että konkreettinen mittari olisi orgasmi. Näin ei kuitenkaan ole.

Vaikka asiakas yleensä toivookin saavansa orgasmin, Adam tekee jo alussa selväksi, että se on asia, jota hän ei voi tapaamisessa taata.

– On aika kovaa puhetta sanoa, että saa jokaisen naisen laukeamaan silloin, kun he toivovat. Kohtaaminen minun kanssani on läheisyyttä ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista – orgasmi ei ole asia, jonka minulta pystyy rahalla ostamaan.

Syykin on selvä. Se, että tapaamisen pitäisi johtaa orgasmiin, toisi kohtaamiseen liikaa paineita.

– Ne paineet siirtyisivät minusta asiakkaaseen, mikä on huonoin mahdollinen skenaario. Tapaamisen idea on, että tilanne on asiakkaalle mahdollisimman paineistamaton.

Adam kertoo, että miehille palveluja tarjoavilla seksityöntekijöillä tilanne on toinen. Joillakin saattaa jopa olla ilmoituksessaan maininta orgasmitakuusta.

Sukupuoli tuo turvaa

Adam tapaa mielellään myös pariskuntia. Tämä onkin työn ainoa hetki, jolloin hänen mielessään vilahtavat omaa turvallisuutta koskevat asiat.

– Pariskunnalla on ihan jo määränsä puolesta fyysinen ylivoima. Varsinkin jos he ovat ensimmäistä kertaa kolmannen osapuolen kanssa, yllättäviä tunteita tai reaktioita saattaa herätä kesken kohtaamisen. Kaikki riippuu siitä, millaiset taidot parilla on käsitellä tunteitaan.

Useampikin kollega on Adamin mukaan ollut tilanteessa, jossa mies haluaa yllättää vaimonsa ja on tilannut paikalle seksityöntekijän, jotta pari voisi harrastaa seksiä kolmistaan. Mutta työntekijän astellessa makuuhuoneeseen vaimo on ollutkin lähinnä järkyttynyt – tilanne on tullut hänelle täysin puskista.

” Adam pyrkii tapaamaan asiakkaaksi haluavan pariskunnan ennakkoon.

Yllätyksiä välttääkseen Adam pyrkiikin tapaamaan parin ennakkoon kahvilla. Tuolloin hän kysyy tarkkaan, ovatko nämä esimerkiksi katsoneet pornoa yhdessä tai fantasioineet kolmannesta osapuolesta.

Jos asiakkaita on vain yksi, Adam ei pelkää kohtaamista.

– Minulla on tässä miehen etuoikeus, hän myöntää.

Adam on kuitenkin kehittänyt oman turvasysteeminsä, ihan vain kaiken varalta: hän ilmoittaa ystävälle viestillä mennessään asiakkaan luo ja myös silloin, kun tapaaminen on ohi.

– Jos minusta ei ole tietyn ajan kuluessa kuulunut, ystävä tietää soittaa jollekin läheiselleni tai suoraan poliisille.

Puoli elämää piilossa

Adam käyttää työssään taiteilijanimeä, sillä stigma seksityön ympärillä on edelleen vahva. Hän on kuitenkin pohtinut, voisiko jossain vaiheessa puhua työstään omilla kasvoillaan.

– Nyt joudun piilottelemaan isoa osaa elämästäni.

Adamilla on taskussaan maisterin paperit, ja parhaimmillaan seksityö olisi hänelle lisätuloja tuova sivutyö. Tällä hetkellä se on harrastus, sillä asiakkaita saisi olla enemmänkin.

Omat haasteensa työhön tuo Suomen lainsäädäntö. Koska seksityön mainostaminen on laitonta, asiakkaiden etsiminen on hankalaa. Adam toivookin, että jonain päivänä seksityötä voisi markkinoida samalla viivalla muiden hyvinvointipalveluiden kanssa.

” Seksityön dekriminalisointi auttaisi sekä työntekijöitä että asiakkaita.

– Se, että asiat seksityön ympärillä dekriminalisoitaisiin, auttaisi sekä työntekijöitä että asiakkaita: tällöin kohtaaminen voisi tapahtua bordellin kaltaisessa tilassa, joissa sekä palvelun tarjoajien sekä asiakkaiden turvallisuudesta voitaisiin huolehtia.

Sillä itse työstä Adam pitää, ja paljon.

– On tosi iso asia, että ihminen voi tulla luokseni näinkin herkän asian kanssa. Se on suuri luottamuksen osoitus ja syy, miksi haluan tehdä tätä työtä.

