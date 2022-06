Seksuaaliterapeutti selvitti, millaisia otteita suomalaiset naiset oikeasti kaipaavat sängyssä – yksi fantasia on ylitse muiden

Kun suomalaiset naiset alkavat fantasioida seksistä, ensin käydään suihkussa! Seksuaaliterapeutti selvitti, millaisista otteista naiset oikeasti haaveilevat.

Nainen makaa väräjävänä vuoteella, jonka silkkilakanat kimmeltävät auringonlaskun kajossa. Avoimesta ikkunasta kuuluu klopsahdus, kun prinssi parkkeeraa valkean ratsunsa naisen makuuhuoneen ikkunan alle. Pian prinssin teräksiset vatsalihakset kahisevat lakanoissa ja lihat yhtyvät.

Kun samassa lauseessa sanotaan nainen ja seksifantasia, mieleen tulee jotakin edellisen kaltaista pehmoerotiikkaa, koska sellaista meille naisille on mielikuvituksen tueksi totuttu tarjoamaan. Eihän sitä nyt mitään ronskimpaa edes kehtaisi lueskella!

Harva nykynainen kuitenkaan saa mieltään kiihottumaan häveliään imelästä prinssiromantiikasta sen enempää kuin miehille suunnatusta pornojyystöstäkään.

Mitä naiset sitten seksifantasioissaan oikeasti kuvittelevat, sen tietää erityistason seksuaaliterapeutti Armi Valkia. Hän on tehnyt kymmenkunta vuotta terapeutin töitä ja on koonnut tavallisten naisten seksifantasioita kirjaansa Hehku – naisten aitoja seksifantasioita (S&S). Valkia on nimimerkki – nyt puhutaan sen verran intiimeistä asioista. Naisten tarinat on kuitenkin kerätty kirjaan luvan kanssa.

Mutta esilämmittely ensiksi, ennen kuin paljastetaan, mistä suomalainen nainen fantasioi! Miksi seksifantasiat ovat niin tärkeitä, että niitä on pitänyt kerätä kirjaksi asti?

– Olen vuosien aikana tavannut paljon naisia, joiden mieli on seksin suhteen tahmea. On halun puutetta ja väsymystä, omaa seksuaalista energiaa on vaikea löytää ja mielikuva seksuaalisuudesta on hyvin kapea. Kirjan tarkoituksena on auttaa kaikkia tahmea-ajatuksisia naisia, Valkia sanoo.

Tahmea-ajatuksinen nainen voi olla ihan kuka hyvänsä, jonka kiinnostus, into tai halu seksiin on lopahtanut syystä tai toisesta – ja joka itse haluaa sen innon palauttaa. Siis ihan sillä tavalla, että lue kirjaa, kiihotu ja toimi.

” ”Selällesi”, on ainut asia, jota sanot minulle napakan käskevällä, mutta varmalla äänelläsi. Asetun sängylle makaamaan, eikä minulla ole aikomustakaan kyseenalaistaa käskyäsi.

Tavallista tiistaiseksiä

Äkkiseltään voisi ajatella, että kiihottumismateriaalia on maailma pullollaan, jos sellaista on vailla, mutta fakta on, että lähes kaikki materiaali on miesten tekemää miehille. Naisen seksuaalisuudesta, kiihottumisesta ja orgasmeista on puhuttu vasta niin vähän aikaa, että ylipäätään käsitys seksistä, hyvästäkin seksistä, on hyvin heteromieskeskeinen.

– Esimerkiksi porno on monille naisille liian rajua. Olen huomannut, että naiset mieluummin lukevat tai kuuntelevat eroottisesti virittyneitä tarinoita kuin katsovat pornoa, joka on niin valmiiksi tehtyä, ettei se jätä mielikuvitukselle mitään tilaa, Valkia sanoo.

Kun naisille annetaan hyvää tarkoittavia ohjeita, kuinka seksielämää voisi piristää, usein keskitytään miehen miellyttämiseen: Pue pitsisalusvaatteet ja käyttäydy viekoittelevasti. Rentoudu vähän. Katso pornoa. Älä ole niin tiukkapipo!

Neuvot voivat olla ihan hyviä, joillekin. Jotkut taas ahdistuvat niistä, sillä seksihalujen herättelyssä ei ole kyse siitä, että heräisi haluamaan jotain, mikä ei itsestä tunnu hyvältä.

– Monet neuvot aiheuttavat naisille usein vain lisää paineita ja ihan turhaan, Valkia uskoo.

MTV kertoi viime vuonna amerikkalaisen miehille suunnatun aikakauslehti Men’s Healthin tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa oli kartoitettu naisten yleisimpiä seksifantasioita. Lehti oli listannut fantasiat:

Tuhmien puhuminen Strippiklubilla käyminen Kauko-ohjattavan seksilelun käyttäminen (Siis niin, että miehellä on leluun kauko-ohjain ja ollaan julkisella paikalla.) Silmien sitominen.

Seksuaaliterapeutti Valkia pyörittelee silmiään. Kaikki nämä kuulostavat hänen korviinsa todella oudoilta.

– Kauko-ohjattava seksilelu! Mikä se edes on? Oikeasti naisten seksifantasiat koostuvat aivan tuiki tavallisista asioista, ihan sellaisesta tiistai-illan seksistä.

Mitä ne tiistai-illan fantasiat sitten ovat?

– Ehkä eniten naisten omissa fantasiakertomuksissa toistui puhtaus, siis se, että ennen seksiä oltiin käyty saunassa tai suihkussa.

Esimerkiksi näin: Saunassa annoin kehoni ja mieleni rentoutua ja ajatusten harhailla. Ne karkasivat tietenkin jo iltaan, tuttujen käsien kosketukseen, kosteiden huulien tunteeseen kaulallani. Suihkussa pestessäni itseäni huomasin olevani kiihottunut.

Keittiöpsykologille ja feministille tulee tietenkin heti mieleen, johtuuko suihkussa käymisen yhdistäminen seksifantasioihin siitä, että naiset ajattelevat kehonsa olevan jotenkin likainen? Näinhän naisille on nimittäin kautta historian väitetty.

Valkia torppaa tällaiset tulkinnat. Fantasia on fantasiaa, eikä sitä kannata ruveta pilkkomaan palasiksi yhteiskunta-analyysin keinoin. Muuten mielikuvitukselle asetetaan sellaiset raamit, että kaiken kuvitteleminen on turhaa, koska se on ”väärin”.

” ”Samaan aikaan mieheni käsi hivuttautuu kuin varkain reidelleni. Aluksi käsi lepää reidelläni. Se tuntuu turvalliselta. Hän on tukenani. Olemme molemmat hiljaa.”

Vapauta mielesi!

Tarinoita kootessaan Valkia huomasi myös, että naisten fantasioissa seksiä harrastetaan usein ihan tavallisten ihmisten kanssa. Muutakin arkista löytyy: monissa fantasioissa naiset kirjoittavat tuntevansa itsensä kauniiksi ja halutuiksi.

– Että riittää sellaisena kuin on ja tulee arvostetuksi omana itsenään.

Kuulostaa vähän tylsältä, mutta fantasian ei välttämättä tarvitse tarkoittaa mitään villejä sitomisleikkejä. Vaikka voi se toki niitäkin tarkoittaa – ja vielä enemmänkin!

Suomalaisen seksitutkimuksen grand old man Osmo Kontula määrittelee kirjassaan Mielen seksuaalisuus: Matka kiihottumisen alkulähteille fantasian näin:

”Fantasiassa ihminen voi kuvitella mitä hyvänsä mitä haluaa ilman, että häntä rajoittavat sosiaaliset sovinnaisuudet, käytännölliset tai juridiset esteet tai pelot mahdollisesti kohtaamastaan hämillisyydestä, kritiikistä tai torjunnasta”.

Kun mieli on vapaa, voi fantasioida vaikka raiskauksesta ilman, että se tarkoittaa halua tulla oikeassa elämässä raiskatuksi. Tosin kun Valkia keräsi kirjaansa materiaalia, hän ei törmännyt yhteenkään naisen raiskausfantasiaan, vaikka moni pitää niitä yleisinä. Vai onko tässäkin kyse siitä, että miehet ajattelevat naisten fantasioivan raiskauksista?

Yksi yleisimmistä fantasioita on kuitenkin sellainen, jossa perinteiset sukupuoliroolit kukoistavat kuin suomalaisessa heinälatoelokuvassa; mies tulee ja ottaa ohjat – ja naisen.

Sekään ei tarkoita, että tasa-arvo olisi mennyt liian pitkälle; seksifantasia on eri asia kuin yhteiskunnallinen todellisuus. Valkian mukaan seksifantasioiden pohjalta ei todellakaan pidä ryhtyä päättelemään, millaisia suhteita naiset miesten kanssa todellisessa elämässä haluavat.

– Vaikka voimakas mies ja alistuvainen nainen -stereotypia tuntuu tosiaan olevan aika suosittu, tarinoissa nousi usein esiin myös itsevarma, viettelevä naishahmo, Valkia muistuttaa.

” Hyväilin hänen kiveksiään ja ihailin hänen miehekästä vartaloa. Puristin huuliani tiukemmin peniksen ympärille ja jatkoin hyväilyä, kunnes hän laukesi suuhuni.

Huono feministi?

Naisten seksuaalisuudesta puhutaan usein jonkinlaisena ongelmakimppuna: on haluttomuutta, kriittisyyttä omaa kehoa kohtaan ja käsityksiä siitä, että seksielämä on kumppanin toiveiden miellyttämistä.

– Kyllä naisen seksuaaliseen nautinto on tietyllä tavalla vielä tabu. Etenkin vanhemmissa naisissa näkee, että heidät on kasvatettu suhtautumaan kielteisesti omaan seksuaalisuuteen. Mutta on se onneksi menossa parempaan suuntaan, Valkia sanoo.

Valkia uskoo, että seksifantasiat voivat ennen kaikkea auttaa selvittämään, mistä tykkää ja mistä kiihottuu. Fantasioita ei tarvitse toteuttaa eikä niistä ei tarvitse puhua partnerille, jos ei halua. Ja missään nimessä niitä ei tarvitse hävetä.

Yle teki pari vuotta sitten Radio Regina -nimisen podcast-sarjan, joka koostui naisten suunnittelemista pornokohtauksista. Podcastin nimi viittaa tietenkin naisten lukemistolehteen Reginaan, joka tunnettiin nimenomaan ”Naisen unelmista”, tavallisten naisten seksifantasioista. Vuodesta 1959 ilmestynyt lehti lopetettiin vuonna 2012, mutta Ylen podcast on yhä Areenassa kuunneltavissa.

” Sormet hivelevät häpyhuuliani ohuiden pikkuhousujen läpi. Alan liikuttaa lantiotani edestakaisin penkillä. Samalla yritän keskittyä liikenteeseen. Kaasujalka vapisee. Laitan vakionopeudensäätimen päälle.

Podcastin yhteydessä tutkija Susanna Paasonen kommentoi Ylelle, että naiset usein häpeävät ja nolostelevat fantasioitaan ja pitävät niitä liian pervoina ja rasvaisina, sellaisina, joista kukaan muu ei varmaankaan tykkää. Tai jopa ajattelevat olevansa huonoja tasa-arvonaisia, jos mielikuvitusleikeissään toivovat miehen alistavan seksissä.

Valkia haluaa korostaa, että sitomisesta, alistamisesta tai edes kakkaleikeistä haaveileminen ei tee kenestäkään huonoa äitiä, puolisoa, feministiä, tytärtä tai siivotonta ihmistä.

– Hyvän seksielämän nimissä fantasioita ei tarvitse lähteä toteuttamaan. Ja oikein hyvän fantasian voi jopa haluta pitää ihan vain itsellään, ettei se laimene.

Lainaukset ovat otteita Armi Valkian kirjasta Hehku – naisten aitoja seksifantasioita (S&S, 2019).

Juttu on julkaistu aiemmin tammikuussa 2021.

