Listasimme 24 kirjaa, jotka haluat lukea tänä kesänä – näitä ei malta jättää kesken

Rakkaudesta, perheestä, vanhemmuudesta, ystävyydestä... ihmissuhteista on monet kirjat tehty. Kokosimme yhteen viime vuosina ilmestyneistä ne, jotka kannattaa panna kesän lukulistalle.

8 kirjaa perheestä

Eve Hietamies: Yösyöttö / Tarhapäivä / Hammaskeiju (Otava)

Antti jää vastasyntyneen pojan yksinhuoltajaksi, kun vaimo ottaa hatkat synnäriltä. Miten leikkipuistojen mammapiirit avautuvat yh-isälle, ja minkälaisista säikeistä tukiverkko lopulta rakentuu? Huumoria, koskettavia hetkiä ja absurdeja tilanteita.

Ida Pimenoff: Kutsu minut (WSOY)

Ida Pimenoff kirjoittaa omakohtaisessa esikoisromaanissaan isättömyydestä ja hylätyksi tulemisen kokemuksesta. Päähenkilö Vera eroaa ja joutuu kohtaamaan oman isättömyytensä haavan uudelleen, lapsensa näkökulmasta.

Vigdis Hjorth: Perintötekijät (S&S, suom. Katriina Huttunen)

Mainio kuvaus siitä, miten eri tavalla sisarukset voivat lapsuutensa muistaa ja vanhempansa kokea – ja siitä, miten eri tavalla vanhemmat voivat lapsiaan kohdella.

Alex Schulman: Polta nämä kirjeet (Otava, suom. Jaana Nikula)

Alex Schulmanin omakohtainen romaani kertoo koskettavasti ylisukupolvisista käsittelemättömistä asioista. Viha nousee esiin tilanteissa, joissa siihen ei näennäisesti ole mitään aihetta. Seurauksena lapset pelkäävät isäänsä, Alex ei ymmärrä käytöstään ja perhesuhteet ovat koetuksella.

Vivian Gornick: Toisissamme kiinni (Gummerus, suom. Arto Schroderus)

Vivian Gornick kertoo omaelämäkerrallisessa teoksessaan omalaatuisesta äidistään, joka ei sovi kiltin kotiäidin kenkiin. Naiset ottavat toisiaan raskaasti päähän, mutta suhde ei koskaan katkea. Toisissamme kiinni on myös hieno kuvaus menneiden vuosikymmenten New Yorkista.

Benedict Wells: Yksinäisyyden jälkeen (Aula & Co, suom. Raimo Salminen)

Hyvällä tavalla vanhanaikaisessa tarinassa seurataan päähenkilö Julesin elämää ja siihen on aivan ihana uppoutua. Romanttista rakkautta ja kolmiodraamaakin löytyy, mutta virkistävää on erityisesti sisarussuhteiden käsittely.

Koko Hubara: Bechi (Otava)

Esikoistaan odottava Bechi kipuilee äitisuhteensa kanssa. Mikään Bechin, kahden kulttuurin kasvatin, tai hänen äitinsä elämässä ei ole tasaista. Koko Hubara kirjoittaa tuoreesti naiseudesta ja äitiydestä.

Marie Aubert: Mikään ei voisi olla paremmin (Gummerus, suom. Aino Ahonen)

Nelikymppinen sinkku Ida on päättänyt, että haluaa äidiksi. Samasta haaveilee Idan pikkusisko Marthe, jolla on jo puoliso. Mökkireissulla kumpikin on päättänyt kertoa uutisistaan – ja sisarkateussoppa on katettu valmiiksi. Norjalaisen Marie Aubertin (s. 1979) tiivis romaani onnistuu kertomaan sisaruuden ja perhesuhteiden kipupisteistä ihanan herkällä, samastuttavalla tavalla. Taattua lomalukemista jokaiselle sukumökkeilijälle!

8 kirjaa parisuhteesta

Claire Mackintosh: Lopun jälkeen (Gummerus, suom. Päivi Pouttu-Deliére)

Vakavasti sairaan pojan vanhemmat Pip ja Max ovat karun kiistan äärellä: Pip haluaa siirtää lapsen saattohoitoon, Max viedä eri mantereelle testaamaan kokeellista hoitoa. Miten käy parisuhteen, kun särö arvoissa on näin perustavanlaatuinen? Mackintosh ei jätä lopputulosta arvailujen varaan, vaan tarjoaa lopputuleman kummallekin skenaariolle. Koskettaa syvältä sydämestä – ja tyhjensi kyynelvarannot.

Tiina Tuppurainen: Kuvittelen sinut vierelleni (Karisto)

Romaanissa kuvataan parisuhteita tunnistettavasti, arkisesti ja aidosti. Kirja on autofiktiota, mutta toimii myös romaanina riippumatta siitä, välittääkö autofiktiosta noin muuten.

Nina Lykke: Ei, ei ja vielä kerran ei (Gummerus, suom. Sanna Manninen)

Tarkkanäköinen ja mustalla huumorilla höystetty kuvaus keskiluokkaisen pariskunnan avioliitosta, joka vetelee viimeisiään. Ingrid ja Jan ovat olleet naimisissa yli 20 vuotta, ja kumpikin pohtii tahoillaan, mitä elämältään ja parisuhteeltaan oikeastaan haluaisi. Löytyykö ratkaisu syrjähypystä tai avioerosta?

Tuuve Aro: Kalasatama (WSOY)

Omaelämäkerrallinen teos on huikeaa tykitystä ihmissuhteista, yhteiskunnasta ja rakkauden vaikeudesta. Aro kuvaa riipaisevasti naisten välisen rakkauden onnea ja eron jälkeistä tuskaa. Absurdin hauska ja välillä vihainen.

Sally Rooney: Keskusteluja ystävien kesken (Otava, suom. Kaijamari Sivil)

Kirpeän kaunis romaani nuorista taiteilijoista, joiden rakkaussuhde muuttuu mutkikkaaksi ystävyydeksi. Irlantilaista Sally Rooneya on hypetetty viime vuosina maasta taivaaseen, eikä ihan suotta. Ihmissuhteiden kuvaajana hän on ainutlaatuisen herkkä ja terävä.

Martina Haag: Olin niin varma meistä (2017)

Petra on ollut naimisissa 15 varmaa vuotta. Sitten selviää, että Petran miehellä on salasuhde, ja avioero on väistämätön. Petra pakenee erämökille ja purkaa suhteen kariutumista kirjaksi. Haag kuvaa omaan elämäänsä pohjautuvassa kirjassa yllättävän kriisin herättämiä tunteita hienosti. Sitä, miten kaikki ympärillä voi jatkua normaalisti, vaikka omassa elämässä mikään ei ole kuten ennen.

Johanna Vuoksenmaa: Pimeät tunnit (Otava)

On vuosi 1977 ja 12-vuotias Pauliina on rakastunut. Ei niin kuin lapset, kevyesti ja hupsusti, vaan niin kuin aikuiset. Tulenpalavasti, kiihkeästi, kohtalokkaasti. Rakkauden kohde on isoveljen ystävä. Pauliina oppii rakkauden julman kääntöpuolen kantapään kautta. Teini-iän epävarmuuden voi moni meistä muistaa omakohtaisesti.

Terhi Kokkonen: Rajamaa (Otava)

Pariskunta jää toipumaan auto-onnettomuudesta hyvinvointikeskukseen Lappiin. Karon ja Riston suhde on kriisissä. Synkissä tunnelmissa etenevän psykologisen romaanin keskeinen teema on vallankäyttö.

8 kirjaa monenlaisista ihmissuhteista

Tiina Tuppurainen: Hänen valtansa alla (Karisto)

Työpaikan ihmissuhteet ovat iso osa monen työssäkäyvän arkea, ja siksi on virkistävää, että Sinun valtasi alla -romaanissa keskitytään pomon ja alaisen monimutkaiseen suhteeseen. Myös rakkauskuvioita on mukana. Romaani on sujuvasti luettava ja ajatuksia herättävä.

Linda-Maria Roine, Venla Pystynen: Mercedes Bentso – Ei koira muttei mieskään

Tosielämän rankka selviytymistarina huumeista, hyväksikäytöstä, väkivallasta ja vaarallista ihmissuhteista. Kertomus elämästä, joissa naisen asema ei ole paljoa koiraa arvokkaampi. Muistutus siitä miten yhdenkin ulkopuolisen tuki saattaa pelastaa hengen ja miten musiikin voimaa ei tule koskaan aliarvioida. Erityisen voimakas kokemus äänikirjana kuunneltuna.

Anne Vuori-Kemilä: Mustaa jäätä (Karisto)

Naisen ei ollut helppo rakastaa toista naista aikana, jolloin se oli vielä tabu – eikä tuosta ajasta ole edes kovin kauan aikaa. Anne Vuori-Kemilän romaani on iätön kertomus suvaitsemattomuudesta, rakkaudesta, vihasta ja ikuisesta kaipuusta. Jykevä ruumisautokuski Raili rakastuu hauraaseen Siiriin, kohtalokkain seurauksin. Ahdasmielisen Pohjois-Suomen jyrkkä miljöö on omiaan kirjan epätavallisten ihmisten edesottamuksien näyttämöksi.

Kevin Kwan: Ökyrikkaat aasialaiset (Otava, suom. Jaana Iso-Markku)

Tässäpä koukuttavaa viihdettä. Suvun ihmissuhdekoukerot, superrikkaiden kotkotukset ja varakkaan kansanosan elämä Singaporessa ovat huomattavasti kiinnostavampaa antia kuin pääparin välinen sutina.

Johanna Holmström: Sielujen saari (Otava, suom. Jaana Nikula)

Millaista oli elämä Seilin kuuluisalla mielisairaalasaarella? Sairauksien hoidon lisäksi naiset muodostivat siellä ihmissuhteita – ja osa heistä ylläpiti tavalla tai toisella suhteita myös mantereelle. Sielujen saari kuvaa tuota elämää kiinnostavasti.

Riikka Suominen: Suhteellisen vapaata (Otava)

Kiinnostava tutkielma siitä, mitä avoin suhde voisi olla tavallisen suomalaisen naisen arjessa. Kyse on kuitenkin romaanista, ei saarnasta avointen suhteiden puolesta. Riikka Suomisella on myös Vallattomia suhteita -podcast Yle Areenassa.

Delia Owens: Suon villi laulu

Kaya on vanhempiensa hylkäämä tyttö, joka asuu yksin eristyksissä suoalueella. Hän ei käy koulua, eikä hänellä ole yhtään ystävää. Millaista on kasvaa aikuiseksi, jos on elänyt lapsuuden ilman ihmiskontakteja ja miten hylkäämiskokemus vaikuttaa elämään? Delia Owensin Suon villi laulu on huima kuvaus Kayan kasvutarinasta ja siitä, millaisen suhteen ihminen voi muodostaa luontoon.

Juha Itkonen: Ihmettä kaikki (Otava)

Tarina syntymättömän lapsen menetyksestä, syvästä surusta ja kipeästä toivomisesta. Miten vanhemmat kantavat toisiaan yli surun? Miten lopulta onnesta uskaltaa iloita, kun samalla joutuu pelkäämään, minkä kaiken saattaa pian menettää?

Muista myös nämä!

Kirjoja arvioivat: Viivi Aaltovesi, Ida-Liina Huurtela, Heidi Iivonen, Anette Kärkkäinen, Marjut Laukia, Ninni Melender, Essi Myllyoja, Heini Savolainen, Miina Supinen

Lue lisää: Kuinka hyvin tunnet suomalaisen kirjallisuuden klassikot? Vain todellinen himolukija saa kaikki 13 oikein

Lue lisää: Kun äänikirjojen suosio on kasvanut, hyvien lukijoiden merkitys vain korostuu – 8 nimeä, joita kannattaa etsiä palveluista