Millainen olosi on perheen tapaamisen jälkeen? 8 merkkiä, joista voi tunnistaa kasvaneensa tunnekylmässä perheessä

Miten perheessäsi puhuttiin tunteista ja reagoitiin niihin?

Miten lapsuudenperheessäsi puhuttiin tunteista ja reagoitiin niihin? Kasvuympäristön suhtautuminen tunteisiin vaikuttaa meihin kaikkiin, vaikka lapsuus ei määritäkään koko loppuelämää.

Emotionaalisesti välinpitämättömässä, toisin sanoen tunnekylmässä, perheessä kasvaminen tarkoittaa sitä, että vanhemmat eivät ole yhteydessä lapseen tunnetasolla. He eivät huomaa tunteita eivätkä kysy niistä – ja tällöin lapsi jää emotionaalisesti näkymättömäksi.

Tämä vaikuttaa lapsen tunnetaitoihin ja siten myös kaikkiin ihmissuhteisiin myöhemmin.

Voi olla raskasta tunnistaa kasvaneensa tunnekylmässä ympäristössä. Mutta on siinä hyviäkin puolia – se voi selittää ja auttaa ymmärtämään niin omia kuin muidenkin reaktioita ja käyttäytymistä.

Psychology Todayn artikkelissa kerrotaan merkkejä, jotka voivat kertoa siitä, että on kasvanut tunnekylmässä perheessä. Niitä ovat:

Keskustelut perheenjäsenten välillä ovat usein vain pintapuolisia. Tunteista ei juurikaan puhuta, ja keskustelunaiheet tuntuvat harvoin merkityksellisiltä. Perheen tapaamisten jälkeen olo on usein tyhjä tai pettynyt siitä huolimatta, että on lähtenyt tapaamisiin toiveikkaana. Perheen vaikeista tilanteista ja ihmissuhteista ei puhuta. Sisarukset kilpailevat keskenään, eikä kukaan oikein tiedä miksi ja mistä. Välittämistä ja kiintymystä toisia kohtaan ilmaistaan pelkästään teoilla. Tunteet, etenkin vaikeat, mutta kenties kaikki tunteet ylipäänsä, ovat tabu. Olo tuntuu yksinäiseltä perheen kanssa. Vanhempaa tai vanhempia kohtaan saattaa olla selittämätöntä kaunaa tai jopa vihaa, mikä voi aiheuttaa syyllisyyttä.

Mistä tunnekylmyys voi johtua?

Psychology Todayssa huomautetaan, että emotionaalisesti välinpitämättömästi käyttäytyvä vanhempi ei välttämättä itse tiedosta omaa tunnekylmyyttään.

Tunnekylmyys ei ole diagnoosi. Tosin joskus tunnekylmä ihminen saattaa kärsiä tunnesokeudesta, eli olla psykologisin termein ilmaistuna aleksityyminen.

Duodecim-lehdessä selitetään, että aleksityymikolle on vaikeaa kokea, kuvata ja ilmaista tunteitaan. Se ei silti ole sairaus vaan persoonallisuuden piirteiden yhdistelmä.

Joskus tunnekylmyys – tai tunneköyhyys – voi johtua myös neurobiologisen keskushermoston kehityshäiriöstä.

– Autismikirjon häiriöt ovat tällaisia tiloja, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymässä sanattoman viestinnän tulkitseminen esimerkiksi kasvojen ilmeiden avulla on hyvin vaikeaa. Myös omien tunnetilojen tunnistamisessa on vaikeuksia, Turun yliopiston psykiatrian professori Jyrki Korkeila kertoi Ilta-Sanomissa.

Vaikka tunnekylmän kanssa voi olla vaikeaa, hän harvemmin on paha ihminen. Hän ei myöskään ole psykopaatti, vaikka tunnekylmyys toki yhdistetäänkin luonnehäiriöön. Psykopaatteja on väestöstä noin yksi prosentti – jonkinasteista tunnekylmyyttä on huomattavasti enemmän.

Tunnetaitojaan voi kehittää

Tunnekylmyys on merkittävä riskitekijä kaikissa ihmissuhteissa, mutta erityisesti parisuhteissa.

Lohduttavaa on se, että tunnetaitoja – ja myös tunneälyään – voi kehittää. Tunneälyllä tarkoitetaan taitoa suhtautua empaattisesti toisiin ihmisiin ja reagoida heihin oikealla tavalla. Tunneälykäs ihminen osaa asettautua toisen tunne-elämään ja ymmärtää asioita toisen näkökulmasta.

Psykoterapeutti Ville Merinen kertoi aiemmin Me Naisten haastattelussa, miten tunneälyään voi kehittää.

– Tunneälyä voi kehittää parantamalla omaa itsereflektiotaitoa, joka tarkoittaa itsensä ja omien tunteiden tutkiskelua ja ymmärtämistä.

Itsereflektio on tärkeää, sillä mitä paremmin on perillä omista tunteistaan, sitä paremmin pystyy kuuntelemaan ja reagoimaan, ilman että sotkee toisten ihmisten asioita omilla tunteillaan ja asioillaan.

– Ihmisillä, jotka eivät ole käsitelleet ehkä tarpeeksi omia tunteitaan, on tapana kiertää mielessä kehää ja miettiä, miten minä koen tuon asian, miltä tuo minusta tuntuu ja mitä minä ajattelen tästä, Merinen havainnollisti.

Missä menee tunnekylmän ja normaalin käytöksen raja? Kompromissien tekeminen on tunnekylmälle ihmiselle vaikeaa. Esimerkiksi aikataulumuutokset voivat saada hänet raivostumaan, koska hän ei kykene ajattelemaan asiaa toisen näkökulmasta. Tunnekylmä ihminen ei ymmärrä, että virheet kuuluvat elämään. Koska hän ei pysty samastumaan toisten pettymykseen tai häpeään, hän suhtautuu toisten mokiin tuomitsevasti. Muiden kritisoiminen on tunnekylmälle helppoa. Tämä johtuu siitä, ettei tunnekylmä ihminen ymmärrä sanojensa vaikutusta. Hän ei pysty samastumaan toisen tunteeseen. Tunnekylmä ei ota huomioon muita ihmisiä. Siksi hän saattaa olla esimerkiksi jatkuvasti myöhässä pahoittelematta käytöstään. Hän saattaa udella puolituntemattomilta ihmisiltä mitä tahansa. Tämä johtuu siitä, ettei hän ymmärrä sosiaalisia rajoja ja sitä, että kaikki asiat eivät kuulu kaikille. Toisaalta tunnekylmä saattaa salailla asioita läheisiltään, koska ei ymmärrä, että niistä täytyisi kertoa toiselle. Luottaminen on tunnekylmälle haastavaa. Siksi hän usein vetäytyy omiin oloihinsa. Tunnekylmä saattaa helposti raivostua tai ilmaista itseään jopa aggressiivisesti. Tämä johtuu siitä, että tunnekylmyyden ytimessä on ongelmia tunteidenkäsittelyn kanssa. Lähteet: Psychology Today, Lifehack

Juttu on julkaistu alunperin Me Naisten sivuilla joulukuussa 2021.