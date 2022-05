I-kuppi vaihtui D-kupiksi: Saanalle, 28, rintojen pienennysleikkaus oli ”paras päätös ikinä” vaikka siitä seurasi myös vaikeuksia

Saana Airola oli mammografiassa, kun lääkäri kysyi, haluaisiko hän harkita rintojen pienennysleikkausta. Halusi hän.

– Minulla oli ennen valtavat rinnat, Saana Airola, 28, sanoo.

Niiden kuppikoko oli I, ja niissä oli omat ongelmansa: selkää kolotti, hyvää ryhtiä oli raskasta ylläpitää. Saana opiskelee sairaanhoitajaksi, ja rinnat huomasi myös työtehtävissä.

– Tissit olivat tiellä, kun asensin vaikkapa potilaalle kanyylia.

Saana ei kuitenkaan hakeutunut lääkärille rintojen koon takia, vaan syynä oli epäily kasvaimesta. Mammografiassa ei löytynyt mitään poikkeavaa, mutta sen yhteydessä lääkäri kysyi, haluaisiko Saana harkita rintojen pienennysleikkausta.

Halusihan hän, ja kun terveydelliset kriteerit täyttyivät, Saana sai elokuussa 2020 lähetteen.

Ennen leikkausta Saanan kuppikoko oli I.

Keväällä 2021 hän pääsi pienennysleikkaukseen eli reduktioplastiaan.

– Se oli paras päätös ikinä, vaikka toipumiseni on mennyt vaikeamman kautta. Selkäkivut loppuivat sen siliän tien, ryhtini parani, enkä tarvitse enää rintaliivejä, Saana sanoo.

Toipumista on hidastanut se, että leikkaushaavojen arpikudos on parantunut hitaasti, eivätkä tehokkaimmat hoitovoiteet sopineet Saanan iholle. Muitakin komplikaatioita on tullut: Saana sai tutustua esimerkiksi imusuonten kovettumiin eli lymfastrangeihin, jotka kiristelivät ihon alla. Leikkauksen jälkeinen aika on vaatinut kärsivällisyyttä.

– Korjausleikkaus on vielä ehkä tulossa, ja jotkut ovat tarvinneet montakin korjausta. Toisilla taas kaikki on mennyt helposti. Rintojen reduktioplastia ei ole mikään pikku juttu, ja kokemuksia on monenlaisia.

Nouseva trendi?

Saana kuuluu Facebookissa ryhmään, jossa keskustellaan rintojen pienennyksestä ja vaihdetaan kokemuksia sekä tietoja. Aihe tuntuu trendaavan myös julkisuudessa. Onko entistä useampi nainen alkanut harkita rintojen pienentämistä vai puhutaanko asiasta vain someaikana entistä avoimemmin?

– Rintojen pienennys on ehkä arkipäiväistynyt ennemmin kuin yleistynyt, sanoo plastiikkakirurgian erikoislääkäri Stephan Dietz Mehiläisestä.

– Mutta siinä on tapahtunut muutos, että reduktioplastiaa toivovat entistä nuoremmat naiset. Aiemmin rintojen pienennys oli tyypillisesti 50–60-vuotiaiden toive: siinä iässä raskaita rintoja on katseltu jo pitkään ja lapset tehty.

Dietz toteaa, että nuoret naiset hakeutuvat edelleen yksityislääkärin vastaanotolle myös rintojen suurennusleikkauksiin. Suurennuksessa toiveet ovat maltillistumaan päin.

– Halutaan hyvää tulosta, mutta luonnollista, Dietz sanoo.

Saana Airola pääsi leikkaukseen julkisen terveydenhoidon puolelta. Siellä lähetteeseen tarvitaan terveydelliset perustelut. Rintojen koko mitataan, ja niiden aiheuttama haitta ja leikkauksen riskit arvioidaan. Painoindeksin täytyy ennen leikkausta olla alle kolmekymmentä, ja tupakoida ei saa.

– Kosmeettisista syistä rintoja ei julkisella puolella leikata. Mutta on tämä loppujen lopuksi myös kosmeettinen juttu: onhan se ihanaa, että tissit eivät heilu polvissa, Saana sanoo.

Saanan rinnoista lähti leikkauksessa puolitoista kiloa painoa, ja kuppikoko pieneni D:hen.

Jos omat isot rinnat aiheuttavat oireita, Saana suosittelee tiedonhakua ja Rintojen pienennysleikkaus -Facebook-ryhmään liittymistä. Leikkaukseen liittyy riskejä, jotka on Saanan mielestä hyvä hahmottaa kunnolla. Jälkikomplikaatioita voi tulla, eikä nänneihin välttämättä palaa tunto enää täydellisesti.

– Raskautta ei kannata suunnitella pariin vuoteen leikkauksen jälkeen, ja imetyksen sujuminen olisi myöhemminkin epävarmaa.

Saana sai myös huomata, että naisen rinnat kiinnostavat yllättäen muitakin kuin niiden omistajaa.

– Kummallisen monella miehellä oli mielipide asiasta. ”Ei kai nyt noin mahtavia kannata leikata”, kuului yhden tutun kommentti – ikään kuin se olisi ollut yhtään hänen asiansa!

