Kuinka paljon vettä oikeasti pitäisi juoda? Asiantuntija antaa pätevän yleisohjeen – ja kertoo, mistä yleisestä tavasta ei ole hyötyä

Kannatko sinäkin vesipulloa uskollisesti mukanasi? Asiantuntijan mukaan siitä ei välttämättä ole mitään hyötyä.

”Oletko muistanut juoda vettä?”

Riittävästä vedenjuonnista muistutellaan jatkuvasti, ja monet kantavat juomapulloa uskollisesti mukanaan kaikkialle. Vedenjuonnista onkin tullut eräänlainen trendi, ja toisinaan huomaa potevansa jopa huonoa omaatuntoa, kun vettä ei taaskaan ole tullut juotua ”riittävästi”.

Eikä mikään ihme! Myös laillistettu ravitsemusterapeutti Jasmiina Pöntinen on huomannut, että vedenjuonnista on ollut viime vuosina paljon puhetta, ja siksi liikkeellä on myös monia vääriä uskomuksia ja ohjeistuksia.

– Uskotaan esimerkiksi, että runsas veden juonti jollain tapaa puhdistaa kehoa, ja tämän vuoksi vedenjuonti voi olla joko tiedostetusti tai tiedostamatta aivan liiallista.

Mikä on riittävästi?

Kuinka paljon vettä sitten pitäisi juoda päivässä?

– Veden sijaan puhutaan yleisemmin nesteestä. Aikuisen ihmisen tulisi saada noin 2–2,5 litraa nestettä päivässä ja tästä määrästä noin 1–1,5 litraa pitäisi olla juotavassa muodossa. Loput tarvittavasta nesteestä tulee ruoan mukana, Pöntinen sanoo.

Tämä on kuitenkin vain karkea arvio ja nesteen tarve on todellisuudessa hyvin yksilöllinen. Myös poikkeustilanteet kuten hikijumppa, saunominen, ripuli tai kuuma hellepäivä lisäävät nesteen tarvetta.

Normaalitilanteessa aikuisella ihmisellä nesteen tarve on noin 30–35 millilitraa painokiloa kohden päivittäin. Esimerkiksi 75-kiloisen aikuisen nesteen tarve on siis 2,5 litran paikkeilla, ja siitä 1–1,5 litraa pitäisi saada juomalla.

Tähän juotavaan määrään lasketaan mukaan kaikki päivän aikana nautittu neste kahvista kokikseen.

– Se on sitten eri keskustelu, että mitkä juomat ovat suositeltavia päivittäiseen käyttöön, mutta nesteytyksen näkökulmasta kaikki neste toimii samalla tavalla, Pöntinen sanoo.

Hyvänä yleisohjeena hän pitää nesteen nauttimista ruoan yhteydessä. Jos ruokarytmi on säännöllinen ja täten aterioita tulee päivittäin riittävästi, yksi tai kaksi lasia nestettä ateriaa kohden on riittävä määrä.

Vesipullon mukana kantamisessa on Pöntisen mukaan se riski, että veden jatkuvasta hörppimisestä tulee tapa, jolloin päivittäiset nestemäärät voivat nousta hyvinkin korkeiksi.

Liika on liikaa

Pöntisen mukaan vettä ei tarvitse normaalioloissa lipittää varmuuden vuoksi runsaita määriä, sillä ihmisen keho kyllä ilmoittaa nestevajeesta.

– Luonnollisesti janon tunne viestii nesteen tarpeesta, mutta kiireisessä arjessa emme janoa aina hoksaa.

Sen lisäksi Pöntinen kehottaakin olemaan valppaana pöntöllä käydessä. Väkevöitynyt tai tumma virtsa ja harventuneet vessakäynnit ovat helposti havaittava merkki siitä, että nestettä on nautittu liian vähän.

Entä voiko vettä juoda liikaa?

– Ehdottomasti voi. Tässäkään tapauksessa enemmän ei ole parempi, Pöntinen toteaa.

Jos vettä juo liikaa, keho ei enää pääse nesteestä eroon yhtä nopeasti kuin mitä sitä nautitaan. Tässä riskinä on se, että veriplasman natriumpitoisuus laskee ja veri laimenee. Kyseessä on hyponatremia, jonka oireita ovat esimerkiksi väsymys ja pahoinvointi.

Muutamasta ylimääräisestä vesilasista ei kuitenkaan tarvitse huolestua, sillä hyponatremian muodostumiseen liittyy tavallisesti liiallisen vesimäärän lisäksi myös runsasta suolan menetystä.

Lue lisää: Pissaatko suihkussa? Asiantuntija vastaa 4 pissaväittämään ja kertoo, että suihkussa lorottelulla voi olla kehnot seuraukset