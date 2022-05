Mitä kuukautiskierron aikana oikeasti tapahtuu – ja miten se vaikuttaa mieleen ja kehoon? Erikoislääkäri vastaa 7 kiperään kysymykseen

Kuukautiskiertoon liittyy edelleen monia kysymyksiä ja huolenaiheita. Keräsimme vastaukset yleisimpiin kuukautiskierron kysymyksiin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikan avustuksella.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikan mukaan yleinen tietämys kuukautiskierrosta ja kuukautisista on hyvää, vaikka on aiheita, joista tietoa voisi lisätä.

Siispä, mitä kuukautiskierrosta olisi hyvä tietää? Keräsimme vastaukset yleisimpiin kuukautiskierron kysymyksiin naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Tuulia Tikan avustuksella.

1. Miten kuukautiskierto lasketaan?

Kierron pituus lasketaan ensimmäisestä vuotopäivästä seuraavan vuodon alkuun. Vuotopäivät lasketaan mukaan kiertoon.

– Kuukautiskierto lasketaan niin, että ensimmäinen vuotopäivä on kierron ensimmäinen päivä. Seuraavien kuukautisten ensimmäinen vuotopäivä aloittaa uuden kierron, Tikka selventää.

2. Miksi kuukautiskierron pituus vaihtelee?

Kuukautiskierron normaali pituus on 24–38 vuorokautta. On kuitenkin tavallista, että oman kierron pituus vaihtelee muutamilla päivillä tai jopa viikolla.

Tikan mukaan vastaanotolla kysymys oman kierron heittelyistä on hyvin yleinen.

– Osa toimii kellontarkasti, mutta pieni heilunta on täysin tavallista.

Kuukautiskierto voi näyttää hyvin erilaiselta eri kuukausina ja siihen voi vaikuttaa muun muassa painon lisäys tai pudotus sekä stressi. On tavallista, että stressin takia kuukautiset voivat jopa jäävät välistä.

Myös tulehdukset ja infektiot voivat vaikuttaa kiertoon.

– Koronarokotuksen ja koronan sairastamisen vaikutuksia on tutkittu. Rokotuksen jälkeen seuraavassa kierrossa on voinut olla muutoksia – ne ovat kuitenkin keskimäärin pieniä ja korjaantuvat pääosin jo seuraavassa kierrossa.

Pitkään kestäneistä kuukautiskierron poikkeavuuksista kannattaa olla yhteydessä ammattilaiseen.

Kierron heilahtelu voi liittyä myös ikään.

– Nuoruudessa kierrot voivat olla epäsäännöllistä, samoin kuukautisten loppupäässä. Tämä johtuu hormonitoiminnasta, joka voi aluksi olla epäkypsää. Lopussa taas ollaan lähellä menopaussia, eikä ovulaatioita tule enää yhtä säännöllisesti.

Kun lähestytään menopaussia eli kuukautisten loppumista, on tavallista, että kierto muuttuu epäsäännölliseksi ja alkaa lopulta jäädä välistä.

– Sitten voi huomata, ettei kuukautisia ole tullut vuoteen ollenkaan, jolloin puhutaan menopaussista.

3. Kuinka kauan vuoto normaalisti kestää?

Vuoto kestää tavallisesti parista päivästä viikkoon. Vuoto on runsainta yleensä ensimmäisen kolmen vuotopäivän aikana.

4. Mitkä ovat kuukautiskierron eri vaiheet ja miten ne vaikuttavat?

Tikka kertoo, että kuukautiskierto toimii kaikilla samalla kaavalla, mutta sen vaikutukset esimerkiksi mieleen ovat yksilöllisiä.

– Eihän tämä oikeasti niin mene, että olisimme hormoniemme orjia. Että kaikki toimisivat tietyllä tavalla kierron aikana.

Kuukautiskierto voidaan Tikan mukaan kuitenkin jakaa karkeasti kahtia: on aika ennen ovulaatiota, eli alkukierto, ja ovulaation jälkeinen aika, eli loppukierto.

1. Alkukierto

Alkukierron aikana munasarjoista erittyvä estrogeeni kasvattaa kohdun limakalvoa. Alkukierrossa on myös kuukautisvuoto, joka on osalle helppoa ja osalle hankala hetki elämässä.

– Hiljattalleen nouseva estrogeenitaso huipentuu ovulaatioon, joka tapahtuu noin puolivälissä kiertoa. Tällöin osa saattaa kokea itsensä halukkaammaksi.

Ihmiset eivät Tikan mukaan aina ole aivan kartalla siitä, mikä on hedelmällistä aikaa ja mikä ei.

– Jotkut ajattelevat, että kuukautisten aikana ei saa harrastaa seksiä, koska silloin voi tulla raskaaksi. Toki silloin voi tulla raskaaksi, mutta se ei ole hedelmällisintä aikaa. Hedelmällisin aika on todellisuudessa aika juuri ennen ovulaatiota.

2. Loppukierto

Ovulaation jälkeen munasarjaan irronneen munarakkulan tilalle alkaa kehittyä keltarauhanen, joka erittää keltarauhashormonia.

Keltarauhashormoni valmistelee kohdun limakalvoa raskauteen. Ihmiset reagoivat keltarauhashormoniin hyvin eri tavoin, ja jotkut saattavat kokea PMS- tai PMDD-oireita.

PMS on premenstruaalioireyhtymä eli kuukautisia edeltävä oireyhtymä, jossa kuukautiskierron lopulla esiintyy toistuvasti psyykkisiä ja fyysisiä oireita, jotka haittaavat normaalia elämää.

PMDD on puolestaan kuukautisia edeltävä dysforinen häiriö. PMDD on PMS:n vaikeampi muoto, jossa psyykkinen oireilu on pääosassa.

Näihin sisältyviä yksilöllisiä oireita voivat Tikan mukaan olla ärtyisyys, mielialan ailahtelevaisuus, keskittymisvaikeudet, kireä olo sekä turvotus, sillä keltarauhanen on nestettä keräävä hormoni.

– Läheskään kaikilla ei näitä oireita ole. PMS tai PMDD ei tarkoita, että hormonieritys olisi millään tapaa poikkeava. Keltarauhashormoniin vain reagoidaan hyvin eri tavalla ja osa herkemmin kuin joku toinen.

Loppukierrossa voivat ilmestyä myös keltarauhashormonin aiheuttamat hormoninäppylät.

5. Miten hormonaalinen ehkäisy vaikuttaa kiertoon?

Yhdistelmäehkäisy- ja minipillerien toiminta perustuu siihen, että pillereissä on keltarauhashormonia, jota tarvitaan ovulaatioon. Kun keltarauhashormonia on elimistössä jatkuvasti, aivolisäke ei erikseen eritä sitä eikä ovulaatiota synny.

– Silloin ei oikeastaan ole varsinaista kuukautiskiertoa.

Ehkäisyn takia munasarjojen toiminta on koko ajan tasaista, eikä hormonaalista heilahtelua ole. Keltarauhashormoni myös estää kohdun limakalvoa kasvamasta.

– Vuoto on tyhjennysvuoto, joka johtuu ainoastaan siitä, että käyttäjä pitää syömistään pillereistä tauon. Osalla vuotoa ei tule ollenkaan.

Valmisteilla ja käyttäjillä on eroja, eikä Tikan mukaan ole tarvetta huolestua, jos vuoto jää pois ehkäisyn myötä.

6. Mihin kannattaa varautua, jos lopettaa hormonaalisen ehkäisyn?

Oma hormonien eritys alkaa ehkäisyn lopettamisen myötä. Se, millainen se on, on täysin yksilöstä kiinni.

– Hormonaalinen ehkäisy maskeeraa omaa hormonitoimintaa ja totuus kierrosta paljastuu lopettamisen jälkeen.

Jos kierto ja vuodot ovat hyvin erilaisia kuin ehkäisyä aloittaessa, eivät muutokset Tikan mukaan johdu pillereistä ja niiden lopettamisesta, vaan siitä millainen oma kierto on.

– Olen saattanut kysyä ehkäisyn lopettamista suunnittelevilta, että millainen kierto heillä oli ennen pillereitä. Jos se oli hyvin epäsäännöllinen, voi se olla edelleen tai sitten ikä on tehnyt tehtävänsä, ja kierto on helpompi tai säännöllisempi nykyään.

7. Miten omaa kiertoa voisi oppia tuntemaan paremmin?

Omaa kiertoa voi oppia tuntemaan paremmin erilaisten, esimerkiksi puhelimeen ladattavien sovellusten avulla.

Appiin on helppo kirjata päivät, jolloin se laskee kierron pituuden heittelyt ja hedelmällisimmät päivät.

– Tämä auttaa ymmärtämään omaa kiertoa ja onko kierrossa heiluntaa. Ei kukaan varmasti muuten muista ulkoa kiertoaan.

Kierron voi kirjata ylös myös paperilla ja kynällä, mutta tällöin kierron pituuden ja keskipituuden lasku jää omaksi tehtäväksi, eli applikaatiolla pääsee helpommalla.