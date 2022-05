Kuin puhelinseksiä tuntemattoman kanssa – toimittaja testasi kuunneltavaa erotiikkaa ja näin se yllätti

Kuunneltava aikuisviihde eli audioerotiikka on nousussa. Mitä kaikkea on tarjolla, ja saako se pikkarit pyörimään jaloissa?

Tunnen, miten vulvamme painuvat toisiaan vasten.

Naurattaa. Olen saanut tehtäväkseni testata eroottisia äänitarinoita, ja päätän aloittaa kuuntelun nyt, etätyöpäivän lomassa, jotta saan ajatukseni muualle. Hetken mietin, mahtaako töistä tulla enää mitään mehukkaan tarinan jälkeen, mutta otan riskin. Napautan ensimmäisen osan Storytelin Eargasm-sarjasta pyörimään.

Reaktioni yllättää: seksiteksti tuntuu kuunneltuna enemmänkin koomiselta kuin kiihottavalta, ja ääneen sanotut sukuelinten nimet saavat hihittämään. En edes tiedä miksi, sillä minulle ei ole ongelma puhua kikkeleistä ja klitoriksista ääneen.

Ehkä seksiin kuulokkeissa pitää vain totutella.

Erotiikkaa korvanappeihin

Eroottinen kirjallisuus on minulle luettuna tuttua. Teini-ikäisenä ahmin Harlequinit, sitten vannoin eroottisista tarinoista koostetun Regina-lehden nimeen. Olen myös lukenut Fifty shades of Greyt (tai paremminkin hyppinyt mehukkaasta kohtauksesta toiseen). Kirjahyllystäni löytyy Sita Salmisen novellikokoelma Lupa.

Nykyään Fifty shades of Greynsä voi myös kuunnella, kiitos lukuisten äänikirjapalveluiden. Parin viime vuoden aikana äänikirjojen rinnalle tai niiden yhteyteen on noussut myös audioerotiikka, eli käytännössä kuunneltavassa muodossa oleva aikuisviihde. Tarinat on alun perin kirjoitettu ääninäyttelijälle luettavaksi, ja tekstien lukija saattaa eläytyä tarinaan esimerkiksi voihkien.

” Pandemia on nostanut kuunneltavan erotiikan suosiota.

Audioerotiikan tavoitteena on saada kuulija kiihottumaan, samaan tapaan kuin luettu tai katsottu eroottinen sisältö. Pandemia on nostanut kuunneltavan erotiikan suosiota, ja esimerkiksi Ruotsissa on pelkästään viime vuoden aikana julkaistu useampia sovelluksia, joissa on ainoastaan seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä sisältöjä.

Testaamani äänikirjapalvelu Storytelin keväällä julkaisema Eargasm-sarja perustuu 400 naisen fantasiaan. Lyhyitä tarinoita on 20, ja niissä ollaan milloin missäkin: kylpylässä, soutuveneessä tai Tinderistä bongatussa kolmen kimpassa. Eargasm on alunperin julkaistu Alankomaissa vuonna 2021, jossa se nauttii edelleen kuuntelijoiden suosiota.

Storytelin Eargasm-sarja perustuu 400 naisen fantasiaan.

Pakoa todellisuudesta

Mutta: mitä uutta audioerotiikka tarjoaa?

No, ainakin sisältöjen kulutus on tällä tavoin helpompaa. Voin kuunnella seksiä tihkuvia tarinoita missä vain, eikä kukaan muu tiedä, millaisissa hikisissä tunnelmissa korvanapeissani peuhataan milloinkin.

Päätän kokeilla, saisinko eroottisesta äänikirjasta puhtia koiralenkille. Laitan korvanapeista soimaan jakson, jossa tarinan päähenkilö kohtaa höyrysaunassa pojan.

Tajuan kuitenkin melko nopeasti, että audioerotiikkaa pitää sittenkin kuunnella jossain muualla kuin koiraa ulkoiluttaessa, ainakin jos tavoite on kiihottua: olen juuri korjannut koiran jätökset, kun sensuelli ääni kuvailee höyrysaunapojan kaunista terskaa.

” Pehmeä naisääni kertoo, kuinka hän pelaa seksikorttipeliä kumppaninsa kanssa.

Jatkan Eargasm-sarjan kuuntelua illalla sängyssä. Pehmeä naisääni kertoo minulle, kuinka hän pelaa seksimieltymyksiä avaavaa korttipeliä tuoreen kumppaninsa kanssa. Sitoa vai tulla sidotuksi? Kuuntelukokemus on huomattavasti tulisempi nyt, kun pystyn eläytymään tapahtumiin omassa rauhassani.

Muutamaan otteeseen ärsyynnyn tarinoiden liiallisesta todenmukaisuudesta. On päähenkilöitä, jotka ovat epävarmoja kropastaan, on hetki ennen orgioita, jolloin kaikkien osallistujien suostumus seksiin varmistetaan. Tällainen puuttuu pornosta. Mietin, näkyvätkö ne nyt siksi, että Eargasmin tarinat ovat naisten kirjoittamia.

Tajuan myös, miksi todenmukaisuus ärsyttää. Minulle eroottiset sisällöt ovat pakoa todellisuudesta ja tapa elää fantasioita todeksi. Aikuisviihteessä minuun vetoaa vahva mieshahmo, joka ei kysele turhia. Vai hetkinen: olenko vain tottunut ajattelemaan näin, kun tarjolla ei ole ollut juuri muuta kuin stereotyyppistä pikapornoa?

Mielenkiintoni kasvaa ja päätän kokeilla, mitä muuta audioerotiikan markkinoilta löytyy.

Hey there, sexy

Törmään ruotsalaiseen Oh Cleo -sovellukseen, jonka sisällöt on puhuttu englanniksi. Ilmaisessa sovelluksessa on erilaisia kategorioita, kuten naisia rakastavat naiset sekä seksiä suihkussa. Pätkät ovat lyhyitä, ja niitä voi valita mies- tai naisäänellä puhuttuna. Painan play-nappia yhdeksän minuutin tarinalle, jonka kuvakkeessa on tatuoitu, tummatukkainen mies t-paidassa.

Hey there, lausuu matala miehen ääni australialaisaksentilla kuulokkeissani. Tajuan, että kyse ei olekaan ääneen luetuista tarinoista, vaan ääni selostaa kuvitteellista kohtaamistamme.

Hento puna nousee poskilleni, kun pätkän edetessä mies kertoo, kuinka hyvältä tunnun. Huh, melko rohkeaa – ja toimivaa!

” Tuntuu kuin harrastaisin puhelinseksiä tuntemattoman kanssa.

Lukija ei vain selosta tapahtumia monotonisesti, vaan myös eläytyy niihin. Korvassani voihkiva miesääni tuntuu todella intiimiltä – tunnelma on täysin erilainen kuin eroottista kirjallisuutta lukiessani tai pornoa katsoessani. Ihan kuin harrastaisin puhelinseksiä tuntemattoman kanssa. Myönnettäköön, että heikkouteni australialaiseen aksenttiin saattaa lisätä tarinan vetovoimaa.

Oh Cleo -sovelluksen lyhyet pätkät osoittautuivat toimivaksi kiihokkeeksi.

Mutta pieni särö tässäkin on: monologiin on tuotu tuttuja lausahduksia pornon maailmasta, ja ne kuulostavat ensikuuntelulta koomisilta ja päälle liimatuilta. Mutta toista (ja kolmatta ja neljättä) tarinaa kuunnellessani osaan jo varautua niihin, eivätkä ne latista tunnelmaa.

Joku voi nyt tietysti kysyä, miksi sitä ei sitten vain samantien katsoisi pornoa. Testiviikon perusteella syy on selkeä: seksin kuuntelu jättää paljon enemmän tilaa mielikuvitukselle, samaan tapaan kuin eroottinen kirjallisuuskin.

Ja kun korviin laittaa pyörimään seksuaalisuutta ruokkivia kohtauksia, se vaikuttaa arkeen heti positiivisesti. Kipinää ei tarvitse hakea, vaan se on jo valmiiksi syttynyt.

