Pissaatko suihkussa? Asiantuntija vastaa 4 pissaväittämään ja kertoo, että suihkussa lorottelulla voi olla kehnot seuraukset

On trendikästä litkiä paljon vettä, mutta lääkärin mukaan siitä ei tosiasiassa ole mitään hyötyä – tapa vain juoksuttaa virtsaa kehon läpi.

Pissajutut ovat sellaisia, että ne eivät aivan kaikkiin kahvipöytäkeskusteluihin niin vain solahda. Mutta silti ne mietityttävät – ovathan ne luonnollinen osa ihmiskehon päivittäistä toimintaa.

Etenkin luettuamme Bright Side -sivuston pissajutun, olimme ihmeissämme. Jutussa nimittäin kerrotaan, että pissalla ei pitäisi käydä varoiksi eli esimerkiksi ennen lähtöä, kun on poistumassa kotoa. Eivätkö kaikki vanhemmat ole opettaneet lapsilleen, että pissalla käydään ennen lähtöä?

Tämän kysymyksen johdosta päätimme ottaa tarkasteluun 4 kyseenalaista pissaväitettä. Terveystalon urologian erikoislääkäri Mikael Leppilahti kertoo, mitä niistä pitäisi ajatella.

Väite 1: On hyvä käydä aina pissalla varmuuden vuoksi.

Pissalla ei tarvitse käydä varmuuden vuoksi, mutta jos käy, siitä ei ole mitään haittaa.

Leppilahden mukaan hyvä nyrkkisääntö on se, että jos yön aikana ei tarvitse käydä vessassa, vaikka päiväsaikaan kävisikin tiheästi, mitään todellista elimellistä syytä vessassa ravaamiseen ei ole. Kyseessä voi siis olla vain itse opeteltu tapa. Tapa voi aiheuttaa tietysti harmia, jos vessassakäymistä pitää koko ajan miettiä.

– Jos on oppinut käymään varmuuden vuoksi vessassa, siitä voi muodostua elämää häiritsevä ja rajoittava asia. Muutoin haittaa ei ole, Leppilahti sanoo.

Järkevintä olisi siis käydä vessassa silloin, kun on vessahätä.

Omaa rakkoa ei voi kouluttaa kestävämmäksi, mutta on hyvä muistaa, että ensimmäinen virtsaamistunne tulee, kun rakko on puolillaan. Sen jälkeen ehtii vielä myöhemminkin pissalle ennen kuin on liian myöhäistä.

– Se on varoitussignaali, mutta ensitarve menee minuutissa ohi.

Väite 2: Runsas veden juonti ja sen myötä pissalla käynti on hyväksi terveydelle.

Liika vedenjuonti vain juoksuttaa virtsaa turhaan, sillä tosiasiassa janon tunne säätelee juomisen tarvetta.

– Tietoinen vesipullon kuljettamisella ja veden ylimääräisellä litkimisellä ei ole ihmiselle mitään merkitystä. Se on muoti-ilmiö. Jotkut uskovat, että runsas veden juonti tekee ihoa kimmoisammaksi, Leppilahti kertoo.

” Osalla ihmisistä veden lorina saa aikaan pakonomaisen tarpeen pissata.

Väite 3: Jos pissaa suihkussa, keho ehdollistuu vedelle niin, että aina veden lorinaa kuullessa tulee hätä.

Taannoisessa Me Naisten kyselyssä jopa 54 prosenttia paljasti lorottelevansa suihkussa. Kyselyyn tuli yli 220 000 vastausta. Leppilahden mukaan on totta, että veden lorina voi laukaista virtaamistarpeen, jos tavalle ehdollistuu.

– Selkäytimessä on keskus, joka pyrkii supistelemaan rakkoa jatkuvasti. Esimerkiksi vastasyntyneellä rakkosupistus tulee noin 15 minuutin välein. Kun lapsen hermotus kypsyy, aivorungon ja kuoren keskus ottaa rakon supistelun hallintaan niin, että vasta sitten kun menee vessaan ja alitajuisesti tiedostaa, että on sopivaa virtsata, rakko alkaa supistella.

– Osalla ihmisistä veden lorina toimii samalla mekanismilla ja saa aikaan pakonomaisen tarpeen pissata.

Väite4 : Virtsatessa kannattaa pinnistää, jotta rakko tyhjenisi paremmin.

– Ei ole tarpeellista, mutta ei tästä haittaakaan ole.

