Petyitkö lääkärin vastaanotolla, kun syytä oireisiin ei löytynyt tai sinua ei otettu vakavasti? Vastaa Me Naisten kyselyyn

Teemme juttua lääkärireissuista, jotka päättyivät syystä tai toisesta pettymykseen. Etenkin moni harvinainen tai epämääräisesti oireileva sairaus voi olla vaikeasti diagnosoitava.

Moni pettyy karvaasti lääkärin vastaanotolla, kun syytä oireille ei löydy tai niitä ei oteta vakavasti.

Esimerkiksi useisiin naisten sairauksiin on vieläkin vaikea saada apua. Muun muassa endometrioosin eli kohdun limakalvon sirottumataudin diagnoosissa on keskimäärin 7–9 vuoden viive, kertoo Terveyskylä-sivusto. Se on pitkä aika kroonisia kipuja aiheuttavan taudin kanssa.

33-vuotias Elina kertoi endometrioosistaan hiljattain Me Naisille. Tuttavapiirinsä avulla hän löysi lopulta gynekologin, joka osasi auttaa.

Joskus sairauden tai oireyhtymän diagnoosi viivästyy, kun oireet ovat epämääräisiä. Lääkäreillä ei välttämättä ole riittävästi tietoa, aikaa ja resursseja. Joissakin tapauksissa oireita saatetaan myös vähätellä.

– Vastaanotolla saatetaan myös kehottaa sinnittelemään, eikä se varsinaisesti lisää luottamusta hakeutua lääkäriin, endometrioosia sairastava Elina kertoi Me Naisten jutussa.

Onko sinulla kokemusta oireista, joihin oli vaikea saada lääkäristä apua? Kerro meille tarinasi – teemme aiheesta juttua. Voit myös kertoa, jos kohdallasi kaikki menikin hyvin ja saitkin tarvitsemaasi hoitoa epämääräisiin oireisiin.

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutussa. Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.