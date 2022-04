6 minuuttia, 39 sekuntia – vapaasukeltaja Johanna Nordblad pystyy pidättämään hengitystään ällistyttävän kauan ja kertoo nyt, millaisella treenillä sen saa aikaan

Johannan lempilajit

Sukellus

”Olen ammatiltani graafikko ja löysin laitesukelluksen vuonna 1997, kun eräs laite-sukellusyritys pyysi minua maalaamaan liikkeensä ikkunan. Vapaasukellukseen hurahdin heti ekasta kerrasta.”

Retkimelonta

”Minulla on ollut kaikenlaisia veneitä, mutta kajakki on kivoin. Se on merikelpoinen ja sillä voi mennä mihin vain. On vain taidoista kiinni, millaiseen keliin sillä kannattaa lähteä.”

Ajolajit

”Tykkään ajaa kaksipyöräisillä, moottorilla ja ilman. Aloitin alamäkipyöräilystä vuonna 2005. Sitten tulivat motocross ja enduro. Nyt ajan trialia, joka on taitoajoa maastossa moottoripyörällä. Vaikka harjoittelen kuinka, olen tosi huono.”