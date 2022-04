Hollywood-tähti teki terävän huomion sanasta, johon törmää päivittäin – listasimme 7 muutakin termiä, jotka joutavat roskiin

Arkikieleen sulautuu helposti sanoja ja ilmauksia, joiden käyttämisestä ei hyödy kukaan. Listasimme joukon sanoja, joiden käyttö kannattaa lopettaa heti.

Tuleeko koskaan mietittyä, kuinka paljon arkikieleemme mahtuu varsin kontroversaaleja sanoja tai termejä? Hollywood-tähti ja kirjailija Jamie Lee Curtis totesi hiljattain ikääntymistä käsittelevässä paneelikeskustelussa olevansa äärimmäisen kyllästynyt anti-age-maailmaan.

– Tämä ikääntymisvastainen käsite, anti-aging, täytyy musertaa. Olen pro-aging, ikääntymisen puolella. Haluan ikääntyä tiedostaen, arvokkaasti ja kunnioitettavasti, innokkaana ja energisenä. En halua piiloutua ikääntymiseltä, 63-vuotias Curtis totesi.

Hieman myöhemmin Curtis julkaisi Instagram-tilillään kuvan itsestään roolihahmonaan Everything Everywhere All at Once -elokuvan kuvauksissa.

– Tässä maailmassa on miljardeja ja biljardeja dollareita pyörittävä koneisto, jonka tehtävänä on piilottaa asioita. Peitevoiteita. Muotoilevia alusvaatteita. Täyteaineita. Kauneusleikkauksia. Vaatteita. Hiustuotteita. Kaiken tarkoituksena on peittää se, millaisia oikeasti olemme, Curtis kirjoittaa kuvatekstissä.

Amerikkalaismediat riehaantuivat näyttelijän kommentista. Anti-age-termin kirjaimellista merkitystä, siis ikääntymisen vastustamista, ei välttämättä tule ajatelleeksi arjessa – kunnes joku nostaa sen esiin, kuten Curtis teki. Kaikki me ikäännymme, joten miksi sitä pitäisi vastustaa?

Jamie Lee Curtisista inspiroituneena keräsimme anti-agen lisäksi kahdeksan muuta termiä, jotka joutaisivat arkikielestämme jonnekin aivan muualle.

1. Painonhallinta

Erilaiset painon hallintaan ja vartiointiin liittyvät termit ruokkivat ajatusta siitä, että ihmisen elopaino hallitsemattomasti ryöpsähtää jonnekin, jos sitä ei aktiivisesti hallitse. Tämähän ei pidä paikkaansa: jokaisella ihmisellä on biologinen paino, jossa terve keho elää ilman tarkkailua ja hallintaakin.

Lue lisää: Lihavuuteen liittyy järjetön väärinkäsitys – 20 vuotta lihavuutta tutkinut asiantuntija kehottaa kysymään itseltään yhden kysymyksen

2. Luonnonkaunis

Luonnonkauneuteen liittyy se kaksinaismoralistinen ajatus, että naisen tulisi olla kaunis, muttei kuitenkaan tavoitella kauneusihanteiden mukaista ulkonäköä esimerkiksi meikkaamalla tai muuten itseään laittamalla. Tällä arvalla ei vain voi voittaa.

3. Esileikki

Esileikki ei ole penetraatiota edeltävää, alta pois hoidettavaa leikkiä. Se on ihan seksiä. Seksiin ei tarvita yhdyntää, vaan hyväily, suuseksi tai toisen tyydyttäminen esimerkiksi käsin ovat erittäin toimivia seksin muotoja.

Lue lisää: Seksitutkimus paljasti yllättävän tuloksen naisista – seksigurut Osmo Kontula ja Ina Mikkola kertovat nyt kaiken suomalaisten seksielämästä

4. Raiskaus – kun tarkoitetaan pilaamista

Raiskaus on Suomen rikoslaissa rangaistavaksi säädetty seksuaalirikos, jossa syyllinen pakottaa uhrin sukupuoliyhteyteen. Jossain vaiheessa sanasta tuli synonyymi asioiden pilaamiselle, esimerkiksi räntäkuuron turmelemalle kampaukselle. Raiskatuksi tuleminen ei pilaa uhriaan, joten palautetaan sana bumerangina rikoslainsäädäntöön.

5. Imarteleva

Erilaisten vaatteiden, hiusmallien, kosmetiikan ja minkä milloinkin luvataan imartelevan kantajaansa. Muussa yhteydessä imartelu voi tarkoittaa esimerkiksi mielistelyä, mutta pukeutumisen, meikin ja hiusten kohdalla se tarkoittaa kutakuinkin seuraavaa: tämän vinkin avulla sovit paremmin länsimaisiin kauneusihanteisiimme! Melko ankeaa.

6. Slutshaming

Slutshamingille, eli seksuaalisen naisen moralisoinnille tai vaikka seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen naisen syyllistämiselle ei ole löytynyt kunnon suomennosta. Lisäksi termi sisältää sanan slut eli huora tai lutka, jolloin siihen on tiedostavasta tarkoituksestaan huolimatta sisäänrakennettu halventava sävy.

9. Hysteerinen

Hysteerinen tulee alun alkujaan kreikan kielen sanasta hystera, joka tarkoittaa kohtua. Hysterialla selitettiin mieskeskeisessä lääketieteessä vuosisatoja muun muassa naisten seksuaalista poikkeavuutta ja naisten sairauksia, jotka olisivat vaatineet hoitoa. Nykykielessä hysteriaa käytetään edelleen kuvaamaan esimerkiksi tarpeettoman kiihtynyttä ihmistä, mutta eiköhän tämä termi ole aika jo laittaa lepoon.

Lue lisää: Kommentti: Naiset ovat jo pitkään tienneet koronan ja koronarokotteiden vaikuttavan kuukautisiin – miksi tilanteeseen herätään vasta nyt?

7. Anorektinen

Anoreksia on vakava sairaus. Keskivertoa hoikemman ihmisen kuvaileminen anorektiseksi on loukkaavaa sekä syömishäiriötä sairastavia että tavallista hoikempia ihmisiä kohtaan. Edes anoreksiaa oikeasti sairastavasta ei puhuta anorektisena, joten tämä adjektiivi joutaa suoraan roskiin.

Muitakaan diagnooseja ei ole huomaavaista käyttää ihmisten käytöksen kuvailuun tai vitsailuun – asioiden tarkistelu ei aina ole OCD:ta eikä hetkellinen keskittymisvaikeus ADHD:ta.

Lue lisää: Kaislalla, 34, on OCD – tällaista on arki pakko-oireisen häiriön kanssa