Anni keksi ovelan tavan ottaa työmatkoista ilo irti: ”Kun pääsin kotiin, pää oli aina kirkkaampi”

Tänä talvena helsinkiläinen opinto-ohjaaja Anni Olander, 40, on hiihtänyt työmatkansa aina kun latutilanne on sen sallinut. Kesää varten hänellä on idea: töihinhän voisi myös meloa.

Kun muut istuivat eri liikennevälineissä aamuruuhkissa, Anni Olander hiihteli hiljaisilla laduilla auringonnoususta nauttien.

Edellisenä iltana Anni laittoi hiihtovarusteet valmiiksi ja valmisti tuorepuuron, jonka nautti sitten päivän toisena aamupalana työpaikallaan.

– Odotin aamua aina hyvällä fiiliksellä, kun tiesin, että pääsen hiihtämään, Anni kertoo.

Anni on hiihtänyt työmatkansa aina, kun latutilanne on sen sallinut. Matkaa yhteen suuntaan Annilla on noin 6 kilometriä, joten hiihtokilsoja kertyi päivässä parhaimmillaan 12.

Hetki omaa aikaa

Matkojen ajaksi Anni laittoi puhelimen äänettömälle ja nautti siitä, että sai olla hetken tavoittamattomissa.

Hetket olivat Annille arvokasta omaa aikaa, jonka jälkeen hän huomasi jaksavansa olla paremmin läsnä niin töissä kuin kotona. Opinto-ohjaajan työ on intensiivistä ja sosiaalisesti vaativaa, kotona taas Annia odottaa lapsiperheen arki.

– Hiihtäessä orientoiduin tulevaan työpäivään ja töistä palatessa käsittelin päivän aikana käytyjä keskusteluja. Usein työmatkan aikana mielialani koheni ja kun pääsin kotiin, pää oli aina kirkkaampi.

Latu alkoi melkein heti Annin kotiovelta Arabianrannassa ja kulki merenlahtia ja metsäteitä pitkin Herttoniemeen. Välillä vastaan tuli metsäpeuroja tai kaksi aamuvirkkua pappaa.

– Vaihdoimme aina pari sanaa ladun kunnosta tai siitä, miten onnekkaita olemme, kun saamme hiihtää aamun rauhassa. Keskustelumme piristi ja sai hymyilemään joka kerta.

Anni vei töihin valmiiksi pyyhkeen, kylpytakin, kosmetiikkaa, vaihtovaatteet ja -kengät, joten aamulla hänen ei tarvinnut enää muuta kuin heittää eväät reppuun.

– Uskon, että minusta näki työpaikalla, olenko tullut hiihtäen vai julkisilla. Olo oli ihan erilainen, kun olin saanut nauttia yksin hiljaisuudesta ja kauneudesta laduilla. Liikkuen päivä alkoi aina rauhassa.

Annille työmatkat ovat arvokasta omaa aikaa, jolloin kukaan ei vaadi häneltä mitään.

Kesäksi kajakki?

Lapsiperheessä elävän on järkevääkin käyttää työmatka-aika itseensä, Anni ajattelee.

– Kun pystyn tekemään jotain ihanaa työmatkoilla, kotiin päästyäni olen valmis olemaan heti perheen kanssa. Muuten tarvitsisin oman hetken tai harrastuksen iltaan.

Jäisille laduille Anni ei kuitenkaan uskaltaudu, vaan kulkee silloin töihin julkisilla kulkuneuvoilla: ensin raitiovaunulla, sitten metrolla ja lopuksi bussilla.

Silloin matkaan menee noin 30–40 minuuttia.

Heti kun jäät sulavat, Anni vaihtaa pyöräilyyn. Hän pyöräilee työpaikalleen säässä kuin säässä alle puolessa tunnissa. Hiihtäen työmatka taas kestää vähintään 45 minuuttia, mutta on silti ehdottomasti hänen ykkösvalintansa.

– Hiihtäminen on leikkisin ja hauskin tapa tulla töihin. Ja aamuinen kaupunkiluonto on maagisen kaunis!

Annin kaikkea liikkumista sanelee nautinnon halu.

– Harrastan lajeja, joista tulee hyvä olo. Tanssin lindy hopia mieheni kanssa ja liikun paljon luonnossa. Lisäksi kollegani pitää barre-tunteja viikoittain työpaikallani.

Nyt kun sukset on viety varastoon, Annille on herännyt uusi idea: työmatkanhan voisi myös meloa kajakilla! Annin kotoa on suora meriyhteys hänen työpaikalleen. Haaveen esteenä on kuitenkin se, että toistaiseksi Annin kotona ei ole varastoa kajakille.

Mutta ehkä tänä kesänä...

