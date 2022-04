Matleenalla on PMDD, joka aiheuttaa järkyttäviä oireita kuukausittain – kumppani löysi netistä selityksen

Matleena Huoviolla on PMDD eli kuukautisia edeltävä dysforinen häiriö. Siitä kärsii joka kahdeskymmenes menstruoiva ihminen. Nyt Matleena, Noona ja Veera kertovat, millaista on elää PMDD:n kanssa.

Pahimmillaan meni viikko 1–4 tunnin yöunilla. Joinain öinä Matleena Huovio, 28, ei nukkunut lainkaan. Toisinaan taas hän nukkui koko ajan. Matleena sai kotona raivokohtauksia ja haastoi riitaa ilman syytä. Hän eristi itsensä muista ihmisistä aina ennen kuukautisiaan.

Lopulta Matleena romahti täysin eikä päässyt ylös sängystä viikkoon. Hän oli lomautettuna töistä. Päivät hän makasi ja itki.

– Tuntui siltä, ettei elämälläni ollut mitään tarkoitusta ja toivoin, että nukahtaisin enkä enää heräisi, Matleena muistelee parin vuoden takaisia oireitaan, jotka toistuivat ennen kuukautisia.

Matleenan kumppani huolestui ja alkoi etsiä tietoa kuukautisista ja PMS:stä, jotta voisi ymmärtää tilannetta paremmin. Hän löysi PMDD:stä kertovan artikkelin ja kysyi Matleenalta, oliko tämä ikinä kuullut siitä.

– En ollut. Ensireaktioni oli helpotus. Että tähän on joku selitys, ja että on muitakin naisia, jotka eivät pärjää arjessa oireidensa kanssa. Samalla olin vihainen siitä, ettei kukaan terveydenhuollossa ollut ikinä ottanut PMDD:tä puheeksi tai kysellyt tarkemmin PMS-oireistani.

Vuosien ajan Matleena kuvitteli kärsivänsä tavallisesta PMS:stä. Hän on kokenut pahoja PMS-oireita kuukautistensa alkamisesta asti, joskin oireet ovat pahentuneet vuosi vuodelta.

– Ihmettelin, miten muut naiset pärjäävät PMS:n kanssa niin hyvin. Moitin itseäni toistuvasti siitä, että koin PMS:n niin hallitsevana osana arkeani.

Kuukautisia edeltävä oireyhtymä eli PMS (premenstrual syndrome) tunnetaan melko laajasti. PMDD on PMS:n harvinaisempi, huomattavasti vaikeampi muoto, jossa pääosassa on raju psyykkinen oireilu. PMDD tulee sanoista premenstrual dysphoric disorder. Suomeksi sitä kutsutaan kuukausia edeltäväksi dysforiseksi häiriöksi.

PMDD:n oireita ovat muun muassa voimakas ärtyneisyys, raivo, masentuneisuus, ahdistus ja aggressiivisuus. Henkisten oireiden lisäksi moni kokee myös vahvoja fyysisiä oireita.

Syklisyys paljastaa PMDD:n

Myös Noona Parviainen, 30, kärsii PMDD:stä. Hän alkoi ihmetellä oireitaan viime keväänä. Ensin hän kyseenalaisti parisuhdettaan, sitten epäili olevansa masentunut.

– Sitten tajusin, että oireet olivat sykliset eli toistuivat aina samaan aikaan kuukausittain. Löysin sattumalta netistä tietoa PMDD:stä ja diagnosoin itseni saman tien. Oli helpottavaa tajuta, etten olekaan tulossa hulluksi, vaan tämä on asia josta muutkin kärsivät.

Juuri syklisyys eli oireiden jaksottaisuus on merkki siitä, että kyseessä on PMDD eikä jokin muu, kertoo emeritusprofessori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Jorma Paavonen. Kuukautisia edeltävässä oireyhtymässä psyykkinen tai fyysinen oireilu liittyvät hormonivaihteluihin.

– PMDD:ssä oireet alkavat kuukautiskierron puolivälissä ovulaation aikana ja kestävät kaksi viikkoa. Oireet loppuvat kuin iskusta kuukautisvuodon alkaessa tai muutama päivä sen jälkeen. Jos potilaalla ei ole ovulaatiota, ei ole myöskään PMDD:tä, Paavonen sanoo.

Oireet ovat usein vaikeimpia kuukautisia edeltävällä viikolla, jota monet PMDD:stä kärsivät kutsuvat usein nimellä hell week, helvettiviikko.

Varsinaista testiä PMDD-diagnoosin tekemiseen ei ole. Syklisyyttä kartoitetaan oirepäiväkirjan avulla.

– Pyydän potilasta pitämään oirepäiväkirjaa vähintään kahden kuukautiskierron ajan. Jo siinä ajassa on helppo havaita oireiden syklisyys, Paavonen kertoo.

” Krampit vetävät minut kaksinkerroin.

Noona tietää PMDD-oireiden olevan tuloillaan, kun hirvittävät ovulaatiokivut alkavat.

Noonan PMDD-oireet kestävät kaksi viikkoa. ”Oireet tulevat usein ryminällä, mutta niiden voimakkuus vaihtelee kuukausittain. En voi koskaan tietää ennalta, kuinka pahana oireet tulevat tai miltä seuraava päivä näyttää.”

– Krampit vetävät minut kaksinkerroin. Yksi iso kramppi voi kestää kerralla puolesta tunnista kahteen. Särkylääke ei auta, mutta lämpöpussi ja makaaminen helpottaa. Tämän jälkeen PMDD-oireet alkavat ja kestävät 2 viikkoa kuukautisten tulemiseen asti.

Henkisten oireiden lisäksi Noona latelee listan fyysisiä oireita: väsymys, laiskuus, itkuherkkyys, järkyttävä turvotus, makean himo, rintojen kipeytyminen, kuumat aallot, hikoilu, paha hienhaju, näön sumentuminen ja tunne siitä, että on tulossa kipeäksi.

– Kun olen käynyt koronatestissä, niin se on ollut juuri näihin aikoihin. Aluksi en edes tajunnut sitä. Olo on ihan aavemainen. Saatan pyöriä esimerkiksi kaupassa ympyrää 15 minuuttia, koska en ymmärrä, mitä siellä pitäisi tehdä.

Edes lääkärit eivät tunne

Lieviä premenstruaalioireita voi esiintyä jopa 80–95 prosentilla hedelmällisessä iässä olevista naisista. Varsinaisista premenstruaalihäiriöstä puhutaan, kun oireet ovat vaikeita ja kliinisesti merkittäviä.

PMS:ää esiintyy

arvioiden mukaan 20–25 prosentilla ja PMDD:tä 3–8 prosentilla ennen kuukautisia.

PMDD:stä kärsii siis noin yksi kahdestakymmenestä menstruoivasta ihmisestä. Siitä huolimatta se tunnetaan hämmentävän huonosti jopa terveydenhuollossa.

Emeritusprofessori Jorma Paavonen pitää PMDD:tä piilossa olevana kliinisenä ongelmana, johon potilaan on vaikea lähteä hakemaan apua. Moni PMDD:stä kärsivä voi saada jopa väärän psykiatrisen diagnoosin.

– Naiset eivät välttämättä osaa tai uskalla hakea apua oireisiinsa, vaikka tautitaakka on suuri. Kun apua vihdoin hakee, sitä ei ehkä saa, koska PMDD:tä ei tunneta kunnolla. Olen tosin huomannut sellaisen muutoksen, että potilaat ovat nykyään todella hyviä hakemaan itsenäisesti tietoa. He tulevat lääkäriin diagnoosin kanssa. Se on helpottanut todella paljon, Paavonen kertoo.

Matleena haki PMS-oireisiinsa apua jo teini-iässä.

– Asiaan on suhtauduttu aina lähinnä siten, että niin, naisillahan on PMS-oireita ja se on yleistä. Kun tätä hoetaan teini-iästä saakka, alkaa itsekin uskoa, että omat oireet ovat vain niitä yleisiä ja niiden kanssa on elettävä, Matleena sanoo.

” Sairaanhoitaja ei tiennyt, mikä PMDD on, vaan katsoi netistä mitä pitää tehdä.

Myös PMDD:stä kärsivä Veera Nikkilä, 29, kertoo, että PMDD-potilaan on osattava hakea tietoa itse ja oltava välillä vaativa, jotta saa asianmukaista hoitoa.

– Muistan, että minusta tehtiin vuonna 2014 kirjaus, että ”pelkää satuttavansa itseään pahan PMS:n takia”. Kirjauksen tehtyään lääkäri lähinnä kohautti olkiaan. Kerran menin kesken työpäivän lääkäriin, koska en pystynyt lopettamaan itkemistä. Vastaanotto oli aika hämmentynyt. Sairaanhoitaja ei tiennyt, mikä PMDD on, vaan katsoi netistä mitä pitää tehdä.

Veera on mennyt sairaalaan pari kertaa PMDD:stä johtuvan masennuksen ja ahdistuksen vuoksi. Molemmilla kerroilla hänet lähetettiin kotiin.

– En ilmeisesti ollut tarpeeksi itsetuhoinen. He sanoivat, että jos olo jatkuu, mene terkkariin aamulla. Aika monella naisella on samanlaisia kokemuksia. PMDD:n kohdalla akuutti hoidon tarve saattaa kuitenkin kestää vain vuorokauden ajan. Seuraavana aamuna olo voi olla normaali. Silloin sitä ihmettelee, että miksi eilen tuntui niin hirveältä. Vaikka ihan järjissäni ja tietoinen itsestäni olin myös edellisenä päivänä, Veera kertoo.

”En osaa sanoa tarkalleen, milloin PMDD:ni on alkanut. En myöskään välttämättä ymmärtänyt asiaa nuorempana, sillä koulusta ja mediasta oppi vain kuukautisten vuotopäiviin liittyvät ongelmat, vaikka yhtä lailla oireita voi tulla ovulaatioviikolla”, Veera sanoo.

PMDD tunnetaan huonosti myös arjen tasolla, ja siksi moni ei osaa kertoa oireistaan läheisilleen. Veeran mukaan aiheesta on vaikea puhua, koska taudinkuva on niin monimutkainen, että se voi kuulostaa muiden korviin sekopäiseltä.

Oireista voi olla erityisen vaikeaa puhua työpaikalla. Matleena kertoo peitelleensä oireitaan töissä vuosien ajan.

– Pelkäsin, ettei oireita oteta tosissaan tai minut leimataan työkyvyttömäksi.

” Uskalsin kertoa asiasta myös työkavereille. Nykyään saatan kertoa, jos on huono olo.

Ystävätkään eivät aina ymmärrä. Veera, Matleena ja Noona kertovat kuulleensa muilta naisilta, että monen läheiset suhtautuvat asiaan epäempaattisesti eivätkä välttämättä usko koko PMDD:n olemassaoloon.

– Tietenkään PMDD ei ole tekosyy käyttäytyä huonosti. Mutta haluaisin ihmisten ymmärtävän, että oireet ovat niin vahvoja, että niiden aikana voi pahimmillaan iskeä täydellinen itsensä menettämisen tunne. Sosiaaliset tilanteet voivat ahdistaa todella paljon, Veera sanoo.

Ymmärtäväisiäkin ihmisiä onneksi löytyy. Matleenalle suurin helpotus on ollut se, kun hän uskalsi kertoa oireistaan perheelleen ja ystävilleen.

– Suurin osa ei ollut kuullutkaan PMDD:stä, eivätkä he olleet ymmärtäneet, miten rajuja oireeni ovat olleet vuosien ajan. Läheiseni suhtautuivat kuitenkin asiaan niin hyvin, että uskalsin vihdoin kertoa asiasta myös työkavereille. Nykyään saatan kertoa töissä, jos on huono olo.

15 prosenttia yrittää itsemurhaa

PMDD voi aiheuttaa jopa itsetuhoisia ajatuksia. On arvioitu, että 15 prosenttia PMDD:stä kärsivistä yrittää itsemurhaa jossain vaiheessa elämäänsä. Transsukupuolisten PMDD:stä kärsivien itsemurhariski on vielä korkeampi.

Veera Nikkilä tunnistaa itsetuhoiset ajatukset osana PMDD:tä. Veeralla on ollut PMS aina.

– PMDD-oireita minulla oli lievempinä jo 20-vuotiaana. Silloin en vain ymmärtänyt, mistä oireet kumpusivat, vaan syytin niistä aika kauan itseäni, Veeran kertoo.

On yleistä, että PMDD:n oireet pahenevat kolmenkympin kieppeillä. Veeralle pahimmat oireet iskivät päälle noin 26-vuotiaana. Lopulta ne voimistuivat masennukseksi.

– Minulla oli silloin itsetuhoisia ajatuksia, koska se joka kuukausi takaisin palaava kidutusviikko tuntui vain pidentyvän. Pahimmillaan se kesti kaksi viikkoa, enkä nähnyt mitään mieltä vain kärsiä.

– Pahinta on se, ettei osaa kuvitella itselleen tulevaisuutta, etenkin jos kaikki mahdolliset hoitokeinot on kokeiltu. Ei sellaista jaksa, kun apua ei saa mistään.

PMDD vaikuttaa arkeen monin tavoin

PMDD-oireet vaikuttavat paitsi niistä kärsivän elämään, myös tämän ihmissuhteisiin. Moni PMDD-potilas haluaa eristäytyä normaalista elämästä ja muista ihmisistä kokonaan pahimpien oireiden aikaan.

Noona kuvailee, että vaikeimpien viikkojen aikana työkaverin tai avopuolison tekemä pieni asia saattaa äityä hänen ajatuksissaan isoksi ongelmaksi, jolloin Noonasta tulee piikittelevä. Hänen pinnansa on kireällä ja hänen on vaikea kontrolloida itseään. Noona jaksaa usein pinnistellä työpäivän ajan, mutta on kotiin päästyään aivan uuvuksissa.

– Äitini on vuosia ihmetellyt, kun välillä minulle ei voi puhua, kun olen niin ärsyyntynyt. Nyt on syy siihenkin löytynyt.

” Pahimpina päivinä olemme vain hiljaa.

PMDD vaikuttaa myös parisuhteisiin. Moni potilas tiuskii tahtomattaan kumppanilleen. Noonan kohdalla yksi oire on seksuaalisen halun katoaminen. Samalla hän kaipaa läheisyyttä, muttei pysty ottamaan sitä vastaan.

– Se on ristiriitaista. Pahimpina päivinä olemme vain hiljaa. Työstämme asiaa yhdessä ja avopuolisoni on erittäin kärsivällinen ja ymmärtäväinen. Jos hän saa minut avautumaan, se helpottaa usein oloa, Noona kiittelee.

Veera muistaa, että edellisen kerran seurustellessaan hän yritti jättää poikaystävänsä kuukausittain PMDD-oireiden iskiessä.

– Se on monilla yleinen oire. Oma kumppani ärsyttää, ja juuri äsken kukoistanut rakkaus tuntuu mystisesti kuihtuneen pois viikon aikana. Sama oire hankaloittaa myös deittailua.

Matleena joutui vaihtamaan kokonaan alaa PMDD:n vuoksi. Hän työskenteli aiemmin sosiaalialalla, mutta työ oli henkisesti liian raskasta. Matleenan keho ei myöskään tottunut kolmivuorotyöhön. PMDD-oireet väsyttävät, ja Matleena tarvitsee niiden vuoksi tasaisen unirytmin.

– On surullista, että jouduin vaihtamaan alaa, sillä tein sosiaalityötä täydellä sydämelläni ja todella halusin tehdä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä. Surin pitkään alanvaihtoa ja koin epäonnistuneeni. Nyt olen kuitenkin löytänyt uuden oman juttuni ja valmistun ensi vuonna floristiksi, Matleena kertoo.

”Jos en olisi kuullut PMDD:stä, hakenut apua ja löytänyt vertaistukea, en tiedä olisinko jaksanut jatkaa opintojani ja työssäkäyntiä”, Matleena Huovio sanoo.

Emeritusprofessori Jorma Paavosen mukaan PMDD:tä voi verrata esimerkiksi pahaan migreeniin tai muihin gynekologisiin sairauksiin, kuten endometrioosiin. Hänestä olisi kiinnostavaa tietää, mitkä ovat PMDD:n aiheuttamat kustannukset väestötasolla.

– Kuinka paljon se aiheuttaa poissaoloja töistä, perheongelmia, parisuhdeongelmia ja välillisiä kustannuksia?

Hoito on vaikeaa, mutta keinoja on monia

PMDD ei ole helppo hoidettava, sillä sama hoito ei sovi kaikille. Hoitopolku on usein pitkä ja vaatii paljon räätälöimistä ja kärsivällisyyttä.

– Ovulaatiossa muodostuu keltarauhanen, ja PMDD:n aiheuttajana pidetään keltarauhashormonin aineenvaihduntatuotetta allopregnanolonia ja sen vaikutuksia keskushermostoon. Siksi paras hoito on ovulaation esto, Jorma Paavonen sanoo.

PMDD:tä voidaan hoitaa myös SSRI-lääkkeillä. Vaikka kyseessä on psyykelääke, sillä on vaikutus aivojen välittäjäainesysteemiin, ja sitä kautta lääke lievittää myös PMDD-oireita. Kaikissa elämäntilanteissa lääkkeet eivät kuitenkaan ole vaihtoehto, esimerkiksi perheenlisäystä toivoessa.

Ääritapauksissa voidaan tarvita kuukautiskierron voimakkaasti lamaavaa hoitoa tai jopa kohdun ja munasarjojen poistoa. Silloin seurauksena voivat olla äkkinäiset vaihdevuosioireet, jotka puolestaan vaativat korvaushoitoa.

– Meillä on kuitenkin suuret odotukset PMDD:n täsmähoidosta, jonka uskomme toteutuvan lähivuosina, Jorma Paavolainen kertoo.

Matleena on kokeillut lukuisia yhdistelmäehkäisyvalmisteita, mutta ne eivät ole sopineet hänelle. Viime keväänä hän kuuli gynekologilta uudesta, juuri Suomen markkinoille tulleesta minipilleristä.

– Olin skeptinen, mutta yllätyksekseni oloni helpottui minipillerillä. Tutkin kyseistä pilleriä ja löysin tiedon, että sitä on määrätty myös PMDD:n hoitoon.

” Uskon diagnoosin olevan tärkeä tieto myös tulevaisuudessa, mikäli uusia hoitomuotoja kehitetään.

Noona on kokeillut vertaistukiryhmässä suositeltuja luontaistuotteita ja homeopatiaa, mutta niistä ei ollut apua. Erilaiset ehkäisypillerit ovat pahentaneet hänen oireitaan, joten hormonaalista ehkäisyä hän ei enää halua. Apu löytyi vihdoin viime kesänä, kun Noona pyysi saada kokeilla SSRI-lääkettä. Se on auttanut ja tasannut oireita, muttei poistanut niitä.

Veeraa on auttanut e-pillerivalmiste Yasmin, jota hän syö tauotta. Lisäksi Veera syö ADHD-lääkettä ja kilpirauhaslääkettä, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti hänen yleisvointiinsa ja vähentäneet myös PMDD-oireita.

PMDD-oireita voi helpottaa ainakin jonkin verran myös itse. Terveellinen ruokavalio, liikunta, alkoholin välttäminen ja riittävä uni auttavat. Veera on toiveikas, että voisi tulevaisuudessa saada oireensa melkein kokonaan pois elämäntapamuutoksilla.

– Maltan tuskin odottaa kesälomaa, jolloin minun on tarkoitus juosta puolimaraton. Liikunta auttaa todella paljon, mutta koronarajoitusten takia ei ole tullut urheiltua viime aikoina. Olen myös suunnitellut kasvisruokavalioon siirtymistä ja tilasin painopeiton unen avuksi. Uskon, että PMDD:n kanssa voi oppia elämään, mutta sopeutumiseen voi mennä vuosia. Elämäntapamuutoksia ei tehdä yhdessä yössä.

” Nyt kun olen tietoinen PMDD:stä, suhtaudun itseeni lempeämmin.

Myös terapiasta voi hyötyä oireiden hoidossa. Matleena toivookin saavansa tulevaisuudessa virallisen PMDD-diagnoosin muun muassa siksi, että se voisi auttaa terapiaan hakeutumisessa.

– Uskon diagnoosin olevan tärkeä tieto myös tulevaisuudessa, mikäli uusia hoitomuotoja kehitetään. PMDD:ssä haastavaa on se, ettei siitä tiedetä tarpeeksi eikä siihen ole mitään tiettyä hoitomuotoa. Se hoito, joka lievittää minun oloani, voi olla toiselle potilaalle täysin sopimaton.

Kaikki kolme naista kertovat, että armollisuuden opettelu itseä kohtaan on ollut tärkeä selviytymiskeino.

– Nyt kun olen tietoinen PMDD:stä, suhtaudun itseeni lempeämmin. Annan itselleni anteeksi, jos joudun perumaan sovitun tapaamisen tai tekee mieli itkeä ilman syytä, Matleena sanoo.

Veera on mukana perustamassa potilasjärjestöä PMDD:stä kärsiville.

Vertaistuesta helpotusta

Matleena, Noona ja Veera tutustuivat toisiinsa noin vuosi sitten Facebookin PMDD Suomi -vertaistukiryhmän kautta. Ryhmästä on tullut heille tärkeä henkireikä, joka auttaa jaksamaan huonoina päivinä.

– On lohdullista tietää, etten ole ainoa tällainen. Yhdessä voimme puhua huonoista päivistä ja naureskellakin meidän hulluudelle, Noona sanoo.

Matleena kokee, että vertaistuki on ollut hänelle jopa kaikkein helpottavin tekijä.

– En usko, että ilman Veeraa ja Noonaa olisin uskaltanut alkaa puhua PMDD:stä näin avoimesti, Matleena toteaa.

Toivotaan, että tähän saadaan vielä joskus kunnon lääke.

Veera on parhaillaan mukana perustamassa potilasjärjestöä PMDD:stä kärsiville. Suunnitteilla ovat muun muassa kattavat suomenkieliset sivut, vertaistukea ja mahdollisesti webinaareja. Järjestön tavoitteena on, että PMDD tunnistetaan ja tunnustetaan vakavaksi sairaudeksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ja tarjota tukea kaikille, joita asia koskettaa.

– Toivotaan, että tähän saadaan vielä joskus kunnon lääke. Mitä enemmän on painetta kehittää sellainen, sitä todennäköisemmin se vielä jonain päivänä tapahtuu.

Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa huhtikuussa 2021.

Lähteet: iampmd.org, Duodecim